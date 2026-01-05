Lexar a fianco della Nazionale di Calcio dell'Argentina per conservare i momenti dei campioni

Un accordo che unisce la tradizione vincente dell'Albiceleste ai trent'anni di esperienza di Lexar nelle soluzioni di storage ad alte prestazioni

LAS VEGAS, 5 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, leader globale nelle soluzioni di memoria e archiviazione, annuncia oggi una partnership globale ufficiale con la Nazionale Argentina di Calcio, assumendo il ruolo di global storage partner. L'accordo unisce la straordinaria tradizione calcistica dell'Albiceleste con l'impegno trentennale di Lexar nello sviluppo di soluzioni di storage affidabili e ad alte prestazioni.

Da oltre un secolo, la Nazionale Argentina di Calcio supera i confini e contribuisce a plasmare la cultura calcistica mondiale grazie a uno spirito vincente e a una costante ricerca dell'eccellenza.

Lexar rispecchia questa eredità con tre decenni di innovazione continua, introducendo tecnologie rivoluzionarie come la prima scheda SD interamente in metallo al mondo e la prima microSD Express da 1TB del settore, che combinano robustezza e prestazioni estreme per proteggere ogni momento decisivo. "AFA (Associazione del Calcio Argentino) e Lexar condividono un impegno comune verso leadership, professionalità ed eccellenza globale", ha dichiarato Leandro Petersen, Chief Marketing Officer di AFA. "I trent'anni di esperienza di Lexar nello storage ad alta affidabilità la rendono il partner ideale per supportare creator, professionisti e tifosi che documentano e celebrano il nostro sport in tutto il mondo." Con tre titoli di Campione del Mondo che confermano la sua leadership nel calcio globale, l'Argentina continua a essere un punto di riferimento, mentre Lexar guarda al futuro dello storage con soluzioni di nuova generazione pensate per i flussi di lavoro professionali dei contenuti, il gaming immersivo e le esigenze in continua evoluzione dei tifosi che catturano e conservano i propri ricordi calcistici.

Nell'ambito della collaborazione, Lexar presenterà edizioni co-branded AFA dei modelli Lexar Air Portable SSD e Lexar SL500 Portable SSD, disponibili nella prima metà del 2026. Queste edizioni speciali offrono ai tifosi un modo pratico e significativo per archiviare e portare con sé in sicurezza i propri momenti legati al calcio.

Oltre ai prodotti co-branded, l'ampio portafoglio Lexar testimonia la leadership dell'azienda nei settori dell'imaging professionale, degli SSD e DRAM ad alte prestazioni e dello storage portatile, soluzioni che supportano creator, gamer e utenti di tutto il mondo. Questa competenza si traduce in un supporto concreto alla comunità calcistica attraverso tre principali ambiti applicativi.

Imaging sportivo professionale: frutto dell'esperienza Lexar nel settore dell'imaging professionale a livello globale, la scheda Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Tipo B garantisce le prestazioni ad alta velocità sostenuta indispensabili per le riprese sportive ad alta risoluzione in tempo reale;

Prestazioni gaming di livello superiore: grazie alla consolidata competenza di Lexar nelle tecnologie SSD e DRAM, la nuova unità Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD garantisce caricamenti ultra-rapidi e un gameplay fluido. Assicura una reattività di altissimo livello su console, PC da gaming e dispositivi portatili;

I ricordi di ogni tifoso, sempre al sicuro: forte dell'affidabilità della gamma di archiviazione portatile Lexar, il nuovo Lexar Professional Go Portable SSD con hub permette di immortalare ogni momento della partita. Supporta la registrazione in formato Apple ProRes 4K e offre una soluzione senza cavi, sicura e immediata per conservare foto, video e i momenti più belli vissuti allo stadio.

Nel loro insieme, queste soluzioni riflettono l'impegno condiviso verso l'eccellenza che caratterizza la partnership, unendo lo spirito vincente della Nazionale Argentina di Calcio con l'esperienza di Lexar nel supportare creator, gamer e tifosi nel catturare e preservare i momenti che contano.

Su Lexar

Fondata in California nel 1996, Lexar da 30 anni sviluppa soluzioni di memoria affidabili e ad alte prestazioni e oggi opera attraverso oltre 100.000 canali di vendita in sei continenti, servendo più di 100 milioni di utenti in oltre 70 Paesi. Il suo portafoglio pluripremiato – che spazia dalle schede di memoria agli SSD, dalle DRAM allo storage mobile – continua a supportare creator, professionisti e utenti quotidiani in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visita lexar.com

