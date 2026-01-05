Lexar et l'Équipe nationale d'Argentine de football s'unissent pour préserver les instants qui définissent les champions

PARIS, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ --Lexar, leader mondial des solutions de mémoire et de stockage, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial officiel avec l'Équipe nationale argentine de football. Lexar devient le partenaire mondial de l'équipe pour le stockage, réunissant l'excellence d'une équipe championne du monde et l'engagement de Lexar depuis 30 ans en faveur d'un stockage fiable et hautes performances.

Depuis plus d'un siècle, l'Équipe nationale argentine de football repousse les limites et façonne la culture du football à l'échelle mondiale grâce à son esprit de champion et à sa quête inlassable d'excellence.

Lexar reflète cet héritage avec trois décennies d'innovation continue — en introduisant des technologies de rupture telles que la première carte SD entièrement métallique au monde et la première carte microSD Express de 1 To du secteur, alliant durabilité et performances extrêmes pour protéger chaque moment décisif.



« L'AFA et Lexar partagent un engagement envers le leadership, le professionnalisme et l'excellence mondiale », a déclaré Leandro Petersen, directeur marketing de l'Association argentine de football (AFA).

« Les trente années d'expertise de Lexar dans le stockage hautement fiable en font un partenaire idéal pour soutenir les créateurs, les professionnels et les fans qui documentent et célèbrent notre sport partout dans le monde. »



Alors que l'Argentine continue de dominer le football mondial avec trois titres de champion du monde, Lexar façonne l'avenir du stockage grâce à des solutions de nouvelle génération conçues pour les flux de production de contenus professionnels, le gaming immersif et les besoins évolutifs des fans qui capturent et conservent leurs souvenirs personnels liés au football.

Dans le cadre de cette collaboration, Lexar lancera des éditions spéciales AFA des Lexar Air Portable SSD et Lexar SL500 Portable SSD, disponibles au premier semestre 2026. Ces éditions spéciales offrent aux fans une façon pratique et porteuse de sens de stocker et transporter en toute sécurité leurs moments footballistiques.

Au-delà des produits spéciaux, le vaste portefeuille de Lexar illustre son leadership dans l'imagerie professionnelle, les SSD et la RAM hautes performances, ainsi que le stockage portable — des catégories qui alimentent créateurs, joueurs et utilisateurs au quotidien dans le monde entier. Cette expertise soutient la communauté du football à travers trois applications clés :





Imagerie sportive professionnelle — s'appuyant sur le portefeuille d'imagerie professionnelle de Lexar, reconnu mondialement, notamment la carte Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B , qui offre les performances élevées et soutenues nécessaires à la couverture sportive en temps réel et en haute résolution.

— s'appuyant sur le portefeuille d'imagerie professionnelle de Lexar, reconnu mondialement, notamment la , qui offre les performances élevées et soutenues nécessaires à la couverture sportive en temps réel et en haute résolution. Performances gaming de niveau supérieur — portées par l'expertise de Lexar en technologies SSD et DRAM, avec le nouveau Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD , qui apporte des chargements rapides, un gameplay fluide et une réactivité de haut niveau sur consoles, PC gaming et appareils de jeu portables.

— portées par l'expertise de Lexar en technologies SSD et DRAM, avec le nouveau , qui apporte des chargements rapides, un gameplay fluide et une réactivité de haut niveau sur consoles, PC gaming et appareils de jeu portables. Stockage des souvenirs du quotidien pour les fans — rendu possible par la gamme de stockage portable fiable de Lexar, dont le Lexar Professional Go Portable SSD avec hub, compatible avec l'enregistrement Apple ProRes 4K et proposant un stockage nomade pratique et fiable pour les photos et vidéos de jours de match et les souvenirs personnels de football.

Ensemble, ces solutions reflètent l'engagement commun envers l'excellence qui anime ce partenariat — unissant l'esprit de champion de l'Équipe nationale argentine de football et l'expertise de Lexar pour aider créateurs, joueurs et fans à capturer et préserver les moments qui comptent.

Des images haute résolution sont disponibles ici

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lexar.com ou visitez nos pages Instagram, X (Twitter), Facebook, YouTube ou LinkedIn.

À propos de Lexar

Depuis 30 ans, Lexar est une marque mondiale reconnue pour ses solutions mémoire fiables. Sa gamme primée comprend des cartes mémoire, clés USB, lecteurs de cartes, SSD, et modules DRAM, offrant des solutions adaptées à tous les besoins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852382/image_5029542_47821505.jpg