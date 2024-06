Lynk & Co تشير إلى تقدم مستقر مع وصولها إلى الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- افتتح مركز Lynk & Co في الرياض رسميًا أبوابه يوم 26 يونيو/حزيران 2024. ويمثل هذا ثالث مركز لـ Lynk & Co في المملكة العربية السعودية منذ دخول Lynk & Co السوق في شهر ماي/أيار من العام الماضي، بعد افتتاحها في الدمام وجدة. كجزء من خطتها التوسعية المستمرة في الشرق الأوسط، قامت Lynk & Co بتسريع وتيرة فتح المتاجر الجديدة بشكل كبير.

يضمن موقع المركز المميز سهولة الوصول إلى المنطقة التجارية الصاخبة. يقع مركز Lynk & Co في 8213 الطريق الدائري الشمالي، القادسية، الرياض، ويتمتع بموقع استراتيجي بجوار الطريق الدائري الشمالي الرئيسي.

مركز Lynk & Co في الرياض هو مساحة واسعة وأنيقة، تغطي حوالي 1600 متر مربع. يقدم المركز مجموعة كاملة من الخدمات بما في ذلك المبيعات وخدمات ما بعد البيع ومبيعات قطع الغيار. كجزء من مفهوم Lynk & Co "أكثر من مجرد سيارة"، يمثل المركز رمزًا رائعًا لجماليات السيارات المعاصرة. يتميز المركز بتصميم حديث مع جدران ستائرية زجاجية شفافة، مما يسمح للضوء الطبيعي بإغراق الفضاء. يضيف نظام اللون البيضاء والثريات لمسة من الرقي. يشتمل الطابق الثاني على منطقة قهوة مخصصة للعملاء للاسترخاء. يتخطى المركز مجرد صالة عرض تقليدية، حيث يوفر تجربة سيارات غامرة لا تُنسى تجمع بين الابتكار والراحة.

تعكس تشكيلة المنتجات في المتجر تلك الموجودة في المراكز الأخرى في المملكة العربية السعودية. تتميز سيارات Lynk & Co، المتأثرة بالتصميم الأوروبي، بمزيج متناغم من الأسلوب والوظيفة. تميز 01 Lynk & Co نفسها باعتبارها سيارة SUV مدمجة واسعة ومريحة، بينما Lynk & Co 03 و+Lynk & Co 03 تأخذان مركز الصدارة، وتقدمان أداءً مثيرًا مع قوة معززة. تبهر Lynk & Co 05 بجمالياتها المتداخلة الأنيقة وميزات الترفيه المتقدمة، في حين أن Lynk & Co 09، وهي سيارة SUV فاخرة ذات سبعة مقاعد كاملة الحجم، تمزج بسلاسة بين الأداء الرائع والمواد المتميزة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مما يضمن تجربة قيادة متطورة وممتعة.

باعتبارها مركز Lynk & Co الثالث في المملكة العربية السعودية، فإن الافتتاح الكبير لمركز Lynk & Co في الرياض يعزز من وجود Lynk & Co في الشرق الأوسط. يجسد المركز فلسفة العلامة التجارية "أكثر من مجرد سيارة" من خلال تجارب غامرة وحسية، بهدف توفير خدمة شراء سيارات متنوعة وعالية الجودة لجمهور أوسع من العملاء في الشرق الأوسط.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية Lynk & Co في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. وLynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية، ومنفتحة، ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

