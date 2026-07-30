Milliken تبدأ الإنتاج التجاري لمادة Millad ClearX™ 9000 لتلبية الطلب المتزايد على حلول البولي بروبيلين المتقدمة

مومباي، الهند، 30 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Milliken & Company عن بدء التشغيل الناجح لقدرات إنتاجية مخصصة لمادة Millad ClearX™ 9000، وهي تقنية التوضيح من الجيل الخامس التي طورتها الشركة، والمصممة لتوفير مستويات استثنائية من الشفافية والأداء وكفاءة المعالجة في تطبيقات البولي بروبيلين. تعزز هذه القدرة التصنيعية الجديدة قدرة Milliken على دعم عملائها من خلال توفير إمدادات موثوقة، وجودة متسقة، وابتكار مستمر، في ظل النمو المتزايد للطلب على حلول البولي بروبيلين المتقدمة على مستوى العالم.

صرَّح Wim Van De Velde، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام لقطاع إضافات البلاستيك في Milliken، قائلاً: "تؤكد الاستجابة القوية للسوق تجاه Millad ClearX™ 9000 القيمة التي توفرها هذه التقنية لمصنّعي البولي بروبيلين". "إن تخصيص طاقة إنتاجية مخصصة لهذه التقنية يعزز قدرتنا على دعم عملائنا من خلال توفير إمدادات موثوقة، مع منحنا المرونة اللازمة لمواكبة التوسع المستمر في اعتماد هذه التقنية".

يمثل توفير هذه القدرة التصنيعية الجديدة محطةً بارزة في إطار التزام Milliken المستمر بالتميز التشغيلي ودعم عملائها. تُعزز الطاقة الإنتاجية المخصصة مرونة شبكة التصنيع العالمية للشركة، وتُكمل عملياتها الحالية، وتزيد من قدرتها على الاستجابة للمتطلبات المتغيرة للسوق، كما تسهم في ضمان توافر المنتجات بصورة مستقرة ومتواصلة. يعزز هذا الاستثمار قدرة Milliken على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع دعم تحول قطاع الصناعة نحو اعتماد تكنولوجيا أجهزة التصفية من الجيل التالي.

وقال Allan Randall، المدير العالمي لخطوط المنتجات في قطاع إضافات البلاستيك لدى Milliken: "تساعد مادة Millad ClearX™ 9000 المصنّعين على الارتقاء بأداء منتجات البولي بروبيلين وجاذبيتها البصرية، دون التأثير في إنتاجية عمليات التصنيع". "يسعى العملاء إلى إيجاد سبل لتحسين المظهر والأداء لمنتجاتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة عمليات الإنتاج. تساعدهم مادة ClearX 9000 على تحقيق هذين الهدفين معًا".

تمثل Millad ClearX™ 9000 أحدث ابتكارات Milliken ضمن محفظتها الرائدة في القطاع من تقنيات توضيح البولي بروبيلين. طُوِّرت هذه التقنية لتعزيز شفافية البولي بروبيلين وجاذبيته البصرية، بما يمكّن المصنّعين من إنتاج منتجات عالية الأداء مخصصة لتطبيقات السلع الاستهلاكية، والتعبئة والتغليف، والاستخدامات الصناعية. للتعرّف على المزيد حول محفظة Milliken من إضافات البلاستيك، يُرجى زيارة: milliken.com.

نبذة عن Milliken

تسخّر Milliken علوم المواد لتقديم ابتكارات الغد بدءًا من اليوم. اكتشفوا المزيد عن محفظة الشركة المبتكرة التي تشمل المنسوجات، وأغطية الأرضيات، والكيماويات المتخصصة، وحلول الرعاية الصحية، عبر milliken.com وعلى Facebook وInstagram وLinkedIn.