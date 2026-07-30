Milliken lance la production commerciale du Millad ClearX™ 9000 afin de répondre à la demande croissante en solutions avancées à base de polypropylène

MUMBAI, Inde, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company a annoncé aujourd'hui la mise en service réussie d'une capacité de production dédiée au Millad ClearX™ 9000, la technologie de clarifiant de cinquième génération de la société, conçue pour offrir une clarté, des performances et une efficacité de transformation exceptionnelles dans les applications à base de polypropylène. Cette nouvelle capacité de production renforce la capacité de Milliken à répondre aux besoins de ses clients en leur garantissant un approvisionnement fiable, une qualité constante et une innovation continue, alors que la demande en solutions avancées à base de polypropylène ne cesse de croître à l'échelle mondiale.

« L'accueil très favorable réservé par le marché au Millad ClearX™ 9000 confirme la valeur ajoutée que cette technologie apporte aux fabricants de polypropylène », a déclaré Wim Van De Velde, vice-président exécutif et directeur général de la division Additifs plastiques de Milliken. « Cette capacité dédiée renforce notre capacité à garantir à nos clients un approvisionnement fiable, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour accompagner l'adoption continue de cette technologie. »

Cette nouvelle capacité de production marque une étape importante dans l'engagement constant de Milliken en faveur de l'excellence opérationnelle et du service client. Une capacité de production dédiée renforce la résilience du réseau mondial de fabrication de l'entreprise, vient compléter ses activités existantes, accroît sa flexibilité pour s'adapter à l'évolution des besoins du marché et contribue à garantir une disponibilité constante des produits. Cet investissement renforce la capacité de Milliken à répondre aux besoins en constante évolution de ses clients, tout en accompagnant la transition du secteur vers la technologie de clarification de nouvelle génération.

« Millad ClearX™ 9000 aide les fabricants à améliorer les performances et l'aspect esthétique des produits en polypropylène sans compromettre la productivité de la production », a déclaré Allan Randall, responsable mondial de la gamme de produits pour la division des additifs plastiques de Milliken. « Les clients cherchent des moyens d'améliorer l'aspect et les performances de leurs produits tout en préservant l'efficacité de la production. » « Le ClearX 9000 leur permet de faire les deux. »

Le Millad ClearX™ 9000 incarne la dernière avancée en date de la gamme de clarifiants de Milliken, leader du secteur. Conçue pour améliorer la transparence et l'aspect esthétique du polypropylène, cette technologie aide les fabricants à créer des produits hautement performants destinés aux secteurs de la grande consommation, de l'emballage et de l'industrie. Pour en savoir plus sur la gamme d'additifs plastiques de Milliken, rendez-vous sur milliken.com.

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