Milliken nimmt die kommerzielle Produktion von Millad ClearX™ 9000 auf, um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Polypropylen-Lösungen gerecht zu werden

MUMBAI, Indien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company gab heute die erfolgreiche Inbetriebnahme einer speziellen Produktionsanlage für Millad ClearX™ 9000 bekannt, die Klarmachertechnologie der fünften Generation des Unternehmens, die für außergewöhnliche Klarheit, Leistung und Verarbeitungseffizienz bei Polypropylen-Anwendungen entwickelt wurde. Die neuen Produktionskapazitäten stärken Millikens Fähigkeit, seine Kunden mit einer zuverlässigen Versorgung, gleichbleibender Qualität und kontinuierlicher Innovation zu unterstützen, während die Nachfrage nach fortschrittlichen Polypropylen-Lösungen weltweit steigt.

„Die positive Resonanz des Marktes auf Millad ClearX™ 9000 bestätigt den Mehrwert, den diese Technologie für Polypropylenhersteller bietet", sagte Wim Van De Velde, EVP und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Kunststoffadditive bei Milliken. „Durch die Bereitstellung dedizierter Kapazitäten können wir unsere Kunden noch besser mit einer zuverlässigen Versorgung unterstützen und bieten gleichzeitig die nötige Flexibilität, um die weitere Verbreitung dieser Technologie zu fördern."

Die neue Produktionskapazität stellt einen wichtigen Meilenstein in Millikens kontinuierlichem Engagement für operative Exzellenz und Kundenbetreuung dar. Spezielle Produktionskapazitäten stärken die Widerstandsfähigkeit des globalen Fertigungsnetzwerks des Unternehmens, ergänzen die bestehenden Betriebsabläufe, erhöhen die Flexibilität bei der Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen und tragen dazu bei, eine konstante Produktverfügbarkeit sicherzustellen. Die Investition stärkt Millikens Fähigkeit, den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, und unterstützt gleichzeitig den Übergang der Branche zur Klärtechnik der nächsten Generation.

„Millad ClearX™ 9000 hilft Herstellern dabei, die Leistungsfähigkeit und die optische Attraktivität von Polypropylen-Produkten zu steigern, ohne dabei die Produktivität in der Fertigung zu beeinträchtigen", sagte Allan Randall, globaler Produktlinienmanager für den Geschäftsbereich Kunststoffadditive bei Milliken. „Kunden suchen nach Möglichkeiten, das Erscheinungsbild und die Leistung ihrer Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten." „ClearX 9000 hilft ihnen dabei, beides zu erreichen."

Millad ClearX™ 9000 stellt die neueste Weiterentwicklung im branchenführenden Klärmittel-Portfolio von Milliken dar. Die Technologie wurde entwickelt, um die Transparenz und Ästhetik von Polypropylen zu verbessern, und unterstützt Hersteller dabei, leistungsstarke Produkte für Verbraucher-, Verpackungs- und Industrieanwendungen herzustellen. Weitere Informationen zum Portfolio an Kunststoffadditiven von Milliken finden Sie unter milliken.com.

Über Milliken

Milliken nutzt die Materialwissenschaft, um schon heute die Durchbrüche von morgen zu ermöglichen. Entdecken Sie unser innovatives Portfolio an Textilien, Bodenbelägen, Spezialchemikalien und Lösungen für das Gesundheitswesen unter , milliken.com , sowie auf , Facebook , Instagram und sowie auf LinkedIn.