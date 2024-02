MWC 2024: شركة Auden تدفع نحو أعلى ترددات على الإطلاق في الرحلة إلى الجيل السادس

تقنيات الأنتينا الهوائية لموجات المليمتر فائقة الحداثة الجديدة تتوسع إلى قدرات ما بعد الجيل الخامس في FR2 و FR3

خدمات وأدوات اختبار جديدة تعزز مكانة العلامة التجارية كرائدة للنظام المتكامل وداعمة للشبكات المفتوحة والمستدامة والقابلة للتشغيل البيني

شركة Auray Technology التابعة لـ Auden ستقوم بدور متحدث في حلقة نقاش في قمة تحالف O-RAN Alliance في MWC

برشلونة، اسبانيا، و تايبيه، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC 2024، تعرض Auden Group، وهي مزود حلول أنتينا هوائية واتصال رائد في الصناعة، للمرة الأولى تقنيات الأنتينا الهوائية لموجات المليمتر (mmWave) الأكثر تطورًا بجانب عرض حلول جديدة تعزز سمعتها كداعم لتحالف O-RAN. من خلال هذه الخطوات الأحدث، ستقود Auden صناعات الاتصال والاتصالات نحو نشر 6G مع إعطاء الأولوية للانفتاح والتشغيل البيني واستدامة الشبكات عالية السرعة.

تعزيز نظام متكامل للاتصالات مفتوح وآمن وقابل للتشغيل البيني ومستدام

كمساهم رئيسي في تحالف O-RAN، شركة Auray Technology أو Auray OTIC and Security Lab ستشارك في حلقة النقاش الجماعي State of O-RAN System Integration and Certification خلال MWC، حيث ستشارك الرؤى حول كيف تساعد حلول O-RAN الحاصلة على الشهادات المشغلين في اختيار التقنيات المثبتة وتقليل جهود التكامل.

معلومات الجلسة: الأربعاء، 28 فبراير، 11:20-11:55؛ التسجيل ومزيد من المعلومات هنا.

تكشف Auray أيضًا عن عدة أدوات وخدمات جديدة رائدة لمصنعي الأنتينا الهوائية ومزودي الشبكات. يضمن ذلك الاتساق وتنافسية المنتج من خلال تقييم الامتثال لمعايير O-RAN وكفاءة الطاقة:

تطبيق توفير الطاقة xApp: تطبيق داخل نظام التحكم الذكي للشبكة في الوقت القريب من الحقيقي (RIC) يسمح للمستخدم بتحديد مستويات معينة لتوفير الطاقة

مختبر RIC: يقيم أنظمة RIC لضمان التشغيل البيني والامتثال لمعايير تحالف O-RAN

اختبار كفاءة طاقة وحدة راديو O-RAN: يقيم كفاءة طاقة وحدة راديو O-RAN تحت ظروف استهلاك الطاقة القصوى

لاختبارات الأمان والامتثال:

نظام Magnetic Amplitude and Gradient Probe system أو (MAGPy): يوفر اختبارات الأمان للأجهزة التي تصدر حقول كهرومغناطيسية من أي نوع، بما في ذلك الأجهزة الاستهلاكية

وحدة DASY8/6 لنقل الطاقة لاسلكيًا (WPT): لتقييم مخاطر WPT للمستهلكين؛ الاختبار الوحيد للتصديق حسب الفصل 8 من PAS 63184 لجنة الكهروتقنية الدولية International Electro technical Commission ويمكّن من اختبارات الامتثال الآلية بالكامل وفقًا لمعايير KDB 680106 D01 من US Federal Communications Commission واختصارها FCC ومعايير SPR-002 من Canada's Innovation, Science and Economic Development واختصارها ISED.

تمهيد الطريق إلى 6G: تقنيات أنتينا هوائية فائقة الحداثة ومحطات LEO للمستخدمين

قدرات الأنتينا الهوائية الجديدة

Auden تعرض عدة حلول جديدة للأنتينا الهوائية داخل الوحدات (AIM) في عروض حية في MWC 2024:

AIM من نوع 39G بنطاق قريب من نطاق V : مع كونه بالفعل مستخدم من قبل شركات الاتصالات الكبرى، الأنتينا الهوائية (داخل الوحدة) عالية التردد ومن نوع الموجات الملليمترية من الجيل الخامس mmWave 5G تعمل بتردد 39 جيجاهرتز، قرابة نطاق V، التي ستكون مساحة رئيسية لأقمار LEO الصناعية في المستقبل. مع القدرة على تخطي أداء معايير شراكة الجيل الثالث Third Generation Partnership Project واختصارها (3GPP)، يوفر تعديل 256-QAM وأعلى عرض للنطاق الترددي في أعلى نطاق لترددات شبكات 5G اللاسلكية التجارية.

28G AIM : تحل Auden تحديات فقدان المسار الحالية لنطاق التردد 2 (FR2) و FR3 بواسطة أنتينا هوائية 28 جيجاهرتز مع تكنولوجيا Reconfigurable Intelligent Surface أو (RIS) لتحسين انتشار الموجات الميلليمترية mmWave ومد مسافات الإشارة.

محطات المستخدمين LEO

تم عرض أيضًا محطات المستخدمين low-earth orbit أو LEO التي ستكون متاحة حديثًا للعملاء هذا العام وبنصف حجم التصاميم الأولية. مع السرعة العالية ووقت الاستجابة المنخفض والتركيب المبسط، سيمكنوا من اتصالات الأقمار الصناعية عالية القدرة، ما يجعلهم مثاليين لخدمات الطوارئ، صناعاتIndustry 4.0 وإنترنت الأشياء، تطبيقات الدفاع والتطبيقات العسكرية، الصناعات البحرية، اللوجستيات والنقل.

مجموعة كاملة من حلول الأنتينا الهوائية RF

وحدات AIM عالية السرعة التي توفر بنية تحتية مُحسنة للشبكة، انخفاض في توقيت الاستجابة وتحسين في جودة الخدمة: FR3: 15G FR2: 28G و 39G

محولات التردد الصاعد والهابط التي تتجاوز معايير 3GPP لقياس أخطاء النقل (EVM) وتمكين الأجهزة الحالية من الوصول إلى ترددات الموجات الملليمترية mmWave أعلى: FR3: 15G FR2: 28G و 39G

وحدات الراديو O-RAN الداخلية والخارجية

علاوة على ذلك، تقدم Auden غرف اختبار فوق الهواء (OTA) لمصنعي الأنتينا الهوائية لاختبار قدرات منتجات الموجات الملليمترية من الجيل الخامس 5G mmWave.

