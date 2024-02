MWC 2024: Auden skifter til stigende frekvenser på rejsen mod 6G

Nye og avancerede millimeterbølge-antenneteknologier udvider Beyond 5G-mulighederne i FR2 & FR3

Nye testtjenester og -værktøjer styrker varemærket som førende inden for økosystemer, der kæmper for åbne, bæredygtige og indbyrdes kompatible netværk

Audens datterselskab, Auray Technology, deltager i panelet på MWCs O-RAN Alliance Summit

BARCELONA, Spanien og TAIPEI, 27. feb. 2024 /PRNewswire/ -- På MWC 2024 præsenterer Auden Group, en af branchens førende leverandører af antenne- og konnektivitetsløsninger, deres mest avancerede millimeterbølge-antenneteknologier (mmWave) sammen med nye løsninger, der fremmer virksomhedens omdømme som fortaler for Open RAN (O-RAN) Alliance. Med disse seneste initiativer bringer Auden konnektivitets- og telekommunikationsindustrien tættere på 6G-udrulningen, samtidig med at de prioriterer åbenhed, kompatibilitet og bæredygtighed i højhastighedsnetværk.

Vi fremmer et konnektivitetsøkosystem, der er åbent, sikkert, kompatibelt og bæredygtigt

Som en vigtig bidragsyder til O-RAN Alliance, vil Audens datterselskab Auray Technology (Auray OTIC og Security Lab) deltage i paneldiskussionen State of O-RAN System Integration and Certification på MWC og dele deres viden om, hvordan certificerede O-RAN-løsninger hjælper operatører med at vælge gennemprøvet teknologi og minimere integrationsindsatsen.

Info om sessionen: onsdag d. 28. februar, 11:20-11:55. Tilmelding og yderligere info her.

Auray afslører også flere nye banebrydende værktøjer og tjenester til antenneproducenter og netværksudbydere. Disse sikrer konsistens og konkurrencedygtighed ved at vurdere overholdelse af O-RAN-standarder og energieffektivitet:

Energy Saving (ES) xApp: Anvendes i en Near-Real Time RAN Intelligent Controller (RIC), der giver brugeren mulighed for at sætte bestemte niveauer for energibesparelse.

RIC-tester: Tester RIC'er for at sikre kompatibilitet og overholdelse af O-RAN Alliance-standarder.

O-RAN Radio Unit (RU) Energy Efficiency Test: Måler en O-RAN RU's energieffektivitet under ekstreme strømforbrugsforhold

Til sikkerhedstest og overholdelse:

Magnetic Amplitude and Gradient Probe system (MAGPy): Sørger for sikkerhedstest af udstyr, der udsender EM-felter af enhver art, herunder forbrugerudstyr.

DASY8/6 Module Wireless Power Transfer (WPT): Til evaluering af WPT-risiko for forbrugere; den eneste test, der certificerer i henhold til kapitel 8 i International Electro Technical Commission's PAS 63184 og muliggør fuldstændig automatiseret overensstemmelsestest i henhold til standarderne fra US Federal Communications Commission (FCC)'s KDB 680106 D01 og Canadas Innovation, Science and Economic Development (ISED) SPR-002.

Baner vejen for 6G: Topmoderne antenneteknologi og LEO-brugerterminaler

Nye antennemuligheder

Auden præsenterer flere nye AIM-løsninger (antenna-in-module) i live-demoer på MWC 2024:

Near V-band 39G AIM : Denne ekstremt højfrekvente mmWave 5G-antenne i modulet bruges allerede af store teleselskaber og kører på 39 GHz-frekvensen, tæt på V-båndet, der bliver et centralt område for LEO-satellitter i fremtiden. Den kan overgå 3GPP-standarderne (Third Generation Partnership Project) og leverer 256-QAM-modulation og den højeste båndbredde på det højeste frekvensbånd i kommercielle trådløse 5G-netværk.

28G AIM : Auden løser de nuværende udfordringer med banetab i frekvensområde 2 (FR2) og FR3 med en 28 Ghz-antenne med RIS-teknologi (Reconfigurable Intelligent Surface) for at forbedre spredningen af mmWave og forlænge signalafstande.

LEO-brugerterminaler

Audens LEO-brugerterminaler (Low Earth Orbit ) vil også blive vist for kunderne i år, og de vil være 50 % mindre end de oprindelige designs. Med høj hastighed, lav latenstid og strømlinet installation muliggør disse terminaler satellitkommunikation med høj effekt, hvilket gør dem ideelle til beredskabstjenester, Industri 4.0 og IoT, forsvar og militære formål, maritime industrier, logistik og transport.

Fuldt udvalg af RF-antenneløsninger

Højhastigheds-AIM' er, der leverer optimeret netværksinfrastruktur, reduceret latenstid og forbedret servicekvalitet: FR3: 15G FR2: 28G og 39G

Up-Down Frequency Converters overgår 3GPP-standarderne for error vector magnitude (EVM) og giver eksisterende enheder adgang til højere mmWave-frekvenser: FR3: 15G FR2: 28G og 39G

Indendørs og udendørs O-RAN RU'er

Desuden tilbyder Auden OTA-kamre (over-the-air) til antenneproducenter, så de kan teste 5G mmWave-produkternes egenskaber.

