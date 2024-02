MWC 2024 Auden stiller seg inn på enda høyere frekvenser på reisen mot 6G

Ny, toppmoderne antenneteknologi for millimeterbølge overgår potensialet til 5G for FR2 og FR3

Nye verktøy og tjenester for testing tar merkevaren til nye høyder som lederen innen åpne, bærekraftige og interoperable nettverk

Audens datterselskap, Auray Technology, vil være paneltaler på MWCs O-RAN Alliance Summit

BARCELONA, Spania og TAIPEI, 27. februar, 2024 /PRNewswire/ -- På MWC 2024, vil Auden Group, en industriledende tilbyder av antenne- og tilkoblingsløsninger, presentere sin mest avanserte antenneteknologi for millimeterbølger (mmWave), sammen med løsninger som styrker deres omdømme som forkjemper for Open RAN (O-RAN) Alliance. Med disse nye grepene vil Auden bringe tilkoblings- og telekommunikasjonsindustrien nærmere 6G-distribusjon, samtidig som de prioriterer åpenhet, interoperabilitet og bærekraft for høyhastighetsnettverk.

image001

For å utforske den toppmoderne Beyond 5G antenneteknologien kan du besøke Auden i Booth #5J64 under MWC 2024 eller ta kontakt på: [email protected]

Fremmer et økosystem for tilkoblinger som er åpent, trygt, interoperabelt og bærekraftig

Som en sentral bidragsyter til O-RAN Alliance vil Audens datterselskap Auray Technology (Auray OTIC and Security Lab) delta i paneldiskusjonen State of O-RAN System Integration and Certification under MWC, hvor de vil dele innsikt i hvordan sertifiserte O-RAN-løsninger kan hjelpe operatører med å velge dokumentert teknologi og minimere integrasjonsarbeidet.

Informasjon om økten: Ons. 28. februar, 11:20-11:55; registrering og mer informasjon her.

Auray vil også avduke flere nye banebrytende verktøy og tjenester for antenneprodusenter og nettverksleverandører. Disse sikrer regelmessighet og konkurranseevne gjennom å vurdere samsvar med O-RAN-standarder og energieffektivitet:

Energibesparende (ES) xApp: Applikasjon med en RAN Intelligent Controller (RIC) i tilnærmet sanntid som lar brukeren angi ulike nivåer av energibesparelse

RIC-testing: Evaluerer RIC-er for å sikre interoperabilitet og samsvar med O-RAN Alliance-standarder

O-RAN Radio Unit (RU) Test av energieffektivitet: Angir en O-RAN RUs energieffektivitet under ekstreme strømforbruksforhold

For sikkerhetstesting og etterlevelse:

Magnetisk amplitude- og gradientsondesystem (MAGPy): Sikkerhetstesting for enheter som sender ut EM-felt av noe slag, inkludert enheter til privat bruk

DASY8/6 Module Wireless Power Transfer (WPT): For å evaluere WPT-risiko for forbrukere; den eneste testen som sertifiseres i henhold til avsnitt 8 i den internasjonale elektrotekniske kommisjonens PAS 63184, og muliggjør helautomatisert samsvarstesting i henhold til US Federal Communications Commission(FCC)s KDB 680106 D01 og Canadas Innovation, Science and Economic Development(ISED) SPR-002-standarder.

Baner vei mot 6G: Toppmoderne antenneteknologi og LEO brukerterminaler

Nye antennefunksjoner

Auden viser frem flere nye antenne-i-modul-løsninger (AIM) i live-demoer på MWC 2024:

Nært V-båndet 39G AIM : Denne ekstremt høyfrekvente mmWave 5G modul-antennen på 39 GHz-frekvens, som allerede brukes av store teleoperatører, ligger nært V-båndet, som vil være et nøkkelområde for LEO-satellitter i fremtiden. Klar til å overgå Third Generation Partnership Project (3GPP) standarder, leverer den 256-QAM modulasjon og den høyeste båndbredden på det høyeste frekvensbåndet i kommersielle trådløse 5G-nettverk

28G AIM : Auden løser de nåværende path loss-utfordringene til frekvensområde 2 (FR2) og FR3 med en 28 Ghz-antenne med Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)-teknologi for å forbedre mmWave-utbredelsen og utvide signalavstandene.

LEO brukerterminaler

Auden's low-earth orbit (LEO) brukerterminaler, som også vil vises frem, vil bli tilgjengelig for kunder dette året, og har en størrelse på bare 50% av det opprinnelige designet. Med høye hastigheter, lave forsinkelser og strømlinjeformet installasjon vil disse kunne muliggjøre kraftig satellittkommunikasjon, noe som gjør de ideelle for beredskapstjenester, Industry 4.0 og IoT, militær bruk, maritime industrier, logistikk og transport.

Et fullstendig utvalg av RF-antenneløsninger

Høyhastighets AIM-er som leverer optimalisert nettverksinfrastruktur, redusert ventetid og forbedret tjenestekvalitet: FR3 15G FR2 28G og 39G

Up-Down Frequency Converters overgår 3GPP-standarder for feilvektorstørrelse (EVM) og lar eksisterende enheter få tilgang til høyere mmWave-frekvenser: FR3 15G FR2 28G og 39G

Innendørs og utendørs O-RAN RU-er

Videre tilbyr Auden over-the-air (OTA) kamre for antenneprodusenter for å teste egenskapene til 5G mmWave-produkter.

For mer informasjon, besøk: https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/

Hold deg oppdatert på siste nytt fra Auden via sosiale medier: https://www.linkedin.com/company/auden-techno-corp/

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2347225/image001.jpg