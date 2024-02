MWC 2024: Auden går mot allt högre frekvenser under färden mot 6G

Toppmodern ny teknik för millimetervågsantenner utökar Beyond 5G-kapaciteten i FR2 och FR3

Nya testtjänster och verktyg stärker varumärket som ekosystemledare och förespråkare för öppna, hållbara och interoperabla nätverk

Audens dotterbolag Auray Technology kommer att delta som paneldeltagare vid toppmötet med MWC:s O-RAN Alliance

BARCELONA, Spanien och TAIPEI, 27 februari 2024 /PRNewswire/ -- Vid MWC 2024, Auden Group, en branschledande leverantör av antenn- och anslutningslösningar, presenterar sin mest avancerade teknik för millimetervågantenner (mmWave) tillsammans med nya lösningar som stärker företagets rykte som förespråkare för Open RAN (O-RAN) Alliance. Med dessa senaste åtgärder driver Auden anslutnings- och telekommunikationsbranschen närmare införandet av 6G, samtidigt som man prioriterar öppenhet, interoperabilitet och hållbarhet för höghastighetsnätverk.

Främja ett ekosystem för anslutning som är öppet, säkert, interoperabelt och hållbart

Som en viktig bidragsgivare till O-RAN Alliance kommer Audens dotterbolag Auray Technology (Auray OTIC och Security Lab) att delta i paneldiskussionen State of O-RAN System Integration and Certification (Status för systemintegration och certifiering av O-RAN) under MWC, dela insikter om hur certifierade O-RAN-lösningar hjälper operatörer att välja beprövad teknik och minimera integrationsarbetet.

Sessionsinformation: Onsdag den 28 februari, 11:20-11:55; registrering och ytterligare information här.

Auray presenterar också flera nya banbrytande verktyg och tjänster för antenntillverkare och nätverksleverantörer. Dessa säkerställer konsistens och produktkonkurrenskraft genom att bedöma överensstämmelsen av O-RAN-standarder och energieffektivitet:

xApp för energibesparing (ES): Tillämpning i en RIC (RAN Intelligent Controller) för nära realtid som gör det möjligt för användaren att ställa in vissa nivåer av energibesparing

RIC-testprogram: Utvärderar RIC för att säkerställa interoperabilitet och överensstämmelse med O-RAN Alliance-standarder

Test av energieffektivitet för O-RAN radioenhet (RU): Jämför energieffektivitet för en O-RAN RU under extrema strömförbrukningsförhållanden

För säkerhetstestning och överensstämmelse:

MAGPy (Magnetic Amplitude and Gradient Probe system): Tillhandahåller säkerhetstestning för apparater som avger EM-fält av något slag, inklusive konsumentapparater

Trådlös kraftöverföring (WPT) för DASY8/6-modul: För att utvärdera den risk som WPT har på konsumenter är det enda testet som certifierar enligt kapitel 8 i International Electro Technical Commissions PAS 63184 och möjliggör helautomatisk överensstämmelseprovning enligt standarderna för USA:s FCC (Federal Communications Commission) KDB 680106 D01 och Kanadas ISED (Innovation, Science and Economic Development) SPR-002.

Banar väg för 6G: Toppmodern antennteknik och LEO-användarterminaler

Nya antennfunktioner

Auden visar upp flera nya AIM-lösningar (antenna-in-module) i live-demonstrationer på MWC 2024:

39G AIM nära V-band : Denna extremt högfrekventa mmWave 5G-antenn i modul används redan av stora telekomoperatörer och körs vid frekvensen 39 GHz, nära V-bandet, som kommer att vara ett viktigt område för LEO-satelliter i framtiden. Den kan överträffa 3GPP-standarder (Third Generation Partnership Project) och levererar 256-QAM-modulering och den högsta bandbredden på det högsta frekvensbandet i kommersiella trådlösa 5G-nätverk.

28G AIM : Auden löser de nuvarande utmaningarna med förlust av signalvägar i frekvensområde 2 (FR2) och FR3 med en 28 Ghz-antenn med RIS-teknik (Reconfigurable Intelligent Surface) för att förbättra utbredningen av mmWave och förlänga signalavstånden.

LEO-användarterminaler

Audens LEO-användarterminaler (Low Earth Orbit) kommer också att finnas tillgängliga för kunder i år och de kommer vara 50 % mindre än de ursprungliga modellerna. Med hög hastighet, låg latens och smidig installation möjliggör dessa terminaler kraftfull satellitkommunikation, vilket gör dem idealiska för räddningstjänster, Industry 4.0 och IoT, försvars- och militärprogram, sjöfartsindustrier, logistik och transport.

Komplett utbud av RF-antennlösningar

AIM med höga hastigheter som ger optimerad nätverksinfrastruktur, minskad latens och förbättrad servicekvalitet: FR3: 15G FR2: 28G och 39G

Upp/ned frekvensomvandlare överträffar 3GPP-standarder för felvektormagnitud (EVM) och gör det möjligt för befintliga enheter att nå högre mmWave-frekvenser: FR3: 15G FR2: 28G och 39G

O-RAN RU:er för inomhus och utomhusbruk

Dessutom erbjuder Auden OTA-rum (over-the-air) för antenntillverkare som vill testa 5G mmWave-produkters kapacitet.

