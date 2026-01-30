Pepperstone تحصد 4 جوائز عالمية وتبدأ عام 2026 بانطلاقة قوية في عالم الفوركس

ملبورن، أستراليا، 30 كانون الثاني/يناير 2026 /PRNewswire/ –- Pepperstone وسيط تداول عالمي رائد في تقديم مزايا التداول في العقود مقابل الفروقات، تبدأ عام 2026 بانطلاقة قوية، عقب فوزها بـ 4 جوائز دولية مرموقة، في إنجاز يعكس مكانتها الرائدة بين كبرى شركات الوساطة في مجال التداول عبر الإنترنت على مستوى العالم. ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على التزام الشركة المستمر بتقديم تجربة تداول عالية الجودة، حيث تضمنت الجوائز المحققة ما يلي:

أفضل وسيط فوركس شامل لعام 2026 (CompareForexBrokers)

أفضل وسيط للمراهنة على فروق الأسعار لعام 2026 (CompareForexBrokers)

أفضل وسيط فوركس لمنصة MT4 لعام 2026 (CompareForexBrokers)

أفضل تكاليف تداول في فئتها لعام 2026 (ForexBrokers.com)

وفي هذا السياق، صرّح جاستن غروسبارد، الرئيس التنفيذي ورئيس الأبحاث لدى CompareForexBrokers، بأن Pepperstone تواصل ترسيخ المعايير العالمية للتداول عبر الإنترنت، محققة أعلى التقييمات في المجالات الحيوية التي يوليها المتداولون أهمية قصوى.

ويجسّد هذا الفوز الرباعي تميّز Pepperstone عبر محاور استراتيجية أساسية، حيث تؤكد جائزة أفضل وسيط فوركس شامل ريادتها في مجالات تنفيذ الصفقات، والسبريد، وخدمة العملاء، فيما تسلّط جائزة أفضل وسيط فوركس لمنصة MT4 الضوء على أدائها المتفوق عبر إحدى أكثر منصات التداول استخدامًا على مستوى العالم.

أما في المملكة المتحدة، فتجسد جائزة أفضل وسيط للمراهنة على السبريد، النهج المتطور الذي تتبناه الشركة في تلبية استراتيجيات التداول المتنوعة، مع إتاحة وصول مرن وموثوق إلى الأسواق العالمية.

إلى جانب ذلك، يعكس حصول Pepperstone على جائزة أفضل تكاليف تداول في فئتها من ForexBrokers.com التزامها بتوفير تكاليف تنافسية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمات.

وحول هذا الانجاز، صرح تاماس زابو، الرئيس التنفيذي لشركة Pepperstone، بقوله "حصولنا على 4 جوائز عالمية كبرى مع انطلاقة عام 2026؛ يُعدّ إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة"، متابعا: "بالطبع، نجاح فريقنا العالمي في التركيز المستمر على الابتكار والشفافية، وتقديم تجربة تداول عالمية المستوى لملايين العملاء حول العالم".

وتقدّم Pepperstone للمتداولين الأفراد والمحترفين بيئة تداول تتميز بسرعة التنفيذ، وسبريد منخفض، ومنصات تداول عالمية، إلى جانب مزايا تداول متقدمة ودعم مخصص يهدف إلى تمكين المتداولين من التداول بثقة عبر مختلف الأسواق العالمية، في إطار نهج يضع المتداول في قلب الاهتمام.

