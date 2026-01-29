멜버른, 호주 2026년 1월 29일 /PRNewswire/ -- 글로벌 CFD 기업 페퍼스톤(Pepperstone)이 2026년을 맞아 국제 메이저 상 4개를 받으며 선도 온라인 브로커로서의 위상을 공고히 했다. 연초부터 거둔 성과는 다음과 같다.

최우수 종합 외환 브로커 ( Overall Best Forex Broker) – 2026 ( 컴페어포렉스브로커즈 )

( ) 최우수 스프레드 베팅 브로커 ( Best Spread Betting Broker) – 2026 ( 컴페어포렉스브로커즈 )

( ) 최우수 MT4 외환 브로커( Best MT4 Forex Broker) – 2026 ( 컴페어포렉스브로커즈 )

( ) 동급 최고 거래 수수료(Best in Class Trading Fees) – 2026(포렉스브로커즈닷컴)

Pepperstone Wins Four Global Trading Awards

저스틴 그로스바드(Justin Grossbard) 컴페어포렉스브로커즈(CompareForexBrokers) CEO 겸 리서치 총괄은 "페퍼스톤은 트레이더들이 가장 중요하게 여기는 핵심 영역에서 고루 최고 점수를 기록하며 온라인 트레이딩의 글로벌 기준을 지속적으로 제시하고 있다"고 평가했다.

트레이딩 우수성 4관왕 달성

최우수 종합 외환 브로커상은 체결 속도, 스프레드, 고객 서비스 전반에서 리더십을 입증한 것이며, 최우수 MT4 외환 브로커상은 세계에서 가장 많이 쓰이는 외환 거래 플랫폼인 MT4를 통한 페퍼스톤의 탁월한 서비스를 보여주는 것이다.

영국 시장에서 받은 최우수 스프레드 베팅 브로커상은 다양한 트레이딩 전략을 지원하는 혁신적 접근 방식과 함께, 글로벌 시장에 대한 유연하고 안정적인 접근성을 제공한 점을 인정받은 결과다.

페퍼스톤은 또 포렉스브로커즈닷컴(ForexBrokers.com)에게도 동급 최고 거래 수수료 상을 받으며, 품질을 유지하면서도 초저비용을 제공하겠다는 회사의 약속을 다시 한 번 입증했다.

타마스 사보(Tamas Szabo) CEO는 "2026년을 최고 권위 상 네 개로 시작하게 된 것은 페퍼스톤 역사상 매우 의미 있는 성과"라며 "이는 전 세계 팀이 혁신, 투명성, 그리고 수백만 고객에게 세계적 수준의 트레이딩 경험을 제공하는 데 집중해 온 결과"라고 말했다.

페퍼스톤은 빠른 체결, 경쟁력 있는 스프레드, 트레이더 중심 철학을 바탕으로 개인 및 전문 투자자 모두에게 수상 경력의 플랫폼, 고급 트레이딩 기능, 글로벌 지원 서비스를 제공하며 다양한 시장에서 믿을 수 있는 거래를 지원하고 있다.

페퍼스톤 소개

페퍼스톤은 2010년에 설립되어 수상 경력에 빛나는 플랫폼, 초저스프레드, 트레이더 중심 솔루션을 통해 전 세계 150개국 83만여 고객에게 서비스를 제공하고 있다. ASIC, SCB, SCA, FCA, DFSA, CMA, BaFin, CySEC 등 글로벌 규제 기관의 감독을 받고 있으며, 고객 예치금은 1급 은행의 별도 계좌에 보관된다. 하루 평균 거래 처리 규모는 미화 125억 5000만 달러에 달해 세계 최대 규모 CFD 브로커 중 하나로 평가받고 있다.

자세한 내용은 https://pepperstone.com 참조.

SOURCE Pepperstone Financial Services LLC