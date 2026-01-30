Pepperstone橫掃全球外匯大獎：四項重量級殊榮強勢開啟2026年

30 1月, 2026

澳大利亞墨爾本2026年1月30日 /美通社/ -- 全球差價合約(CFD)交易服務商Pepperstone（激石）以四項國際重量級大獎強勢開啟2026年，進一步鞏固其作為領先在線經紀商的行業地位。新年伊始，Pepperstone獲得的主要獎項包括：

——2026年度最佳外匯經紀商(CompareForexBrokers)

——2026年度最佳點差投注經紀商(CompareForexBrokers)

——2026年度最佳MT4外匯經紀商(CompareForexBrokers)

——2026年度同類最佳交易費用(ForexBrokers.com)

CompareForexBrokers首席執行官兼研究主管Justin Grossbard表示：「Pepperstone在交易者最為重視的核心領域中均獲得最高評分，持續樹立全球在線交易的新標桿。」

交易卓越的「四冠」勝利

「年度最佳外匯經紀商」獎項充分肯定了Pepperstone在交易執行、點差水平及客戶服務方面的綜合領先優勢，而「最佳MT4外匯經紀商」則突顯其基於全球最受歡迎外匯交易平台所打造的卓越交易體驗。

在英國市場，「最佳點差投注經紀商」獎項表彰了Pepperstone在多元化交易策略方面的前沿實踐，同時為客戶提供靈活、穩定的全球市場准入。

此外，Pepperstone還榮獲ForexBrokers.com頒發的「同類最佳交易費用」獎項，進一步彰顯其在保持高質量服務的同時，持續為客戶提供超低交易成本的承諾。

Pepperstone首席執行官Tamas Szabo表示：「以四項頂級大獎開啟2026年，對Pepperstone而言具有裡程碑意義。這充分體現了我們全球團隊在創新、透明度以及為全球數百萬客戶打造世界級交易體驗方面的不懈努力。」

Pepperstone以高速執行、極具競爭力的點差以及「以交易者為先」的理念為基礎，為零售及專業客戶提供屢獲殊榮的交易平台、先進的交易功能以及全球化客戶支持，助力客戶在各類市場中自信交易。

關於Pepperstone

Pepperstone成立於2010年，為全球150個國家和地區的83萬余名客戶提供屢獲殊榮的交易平台、超低點差及以交易者為核心的解決方案。公司受ASIC、SCB、SCA、FCA、DFSA、CMA、BaFin及CySEC等多家監管機構監管，並將零售客戶資金存放於一級銀行的隔離賬戶中。Pepperstone日均交易量達125.5億美元，是全球最大的差價合約經紀商之一。

更多信息，請訪問：https://pepperstone.com

