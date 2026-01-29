Pepperstone domineert de Global Forex Awards: Vier grote overwinningen luiden 2026 in

MELBOURNE, Australië, 29 januari 2026 /PRNewswire/ -- Global CFD-aanbieder Pepperstone is 2026 binnengestormd met vier grote internationale awards en bevestigt zo zijn status als toonaangevende online makelaar. In een opmerkelijke start van het jaar omvatten de onderscheidingen:

Overall Best Forex Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best Spread Betting Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best MT4 Forex Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best in Class Trading Fees – 2026 (ForexBrokers.com)

"Pepperstone blijft de wereldwijde standaard voor onlinehandel zetten en scoort het hoogst op kritieke gebieden die traders het meest waarderen", aldus Justin Grossbard, CEO en Head of Research bij CompareForexBrokers.

Een viervoudige triomf in uitmuntende handel

De Overall Best Forex Broker-award bevestigt Pepperstones leiderschap op het gebied van uitvoering, spreads en klantenservice, terwijl Best MT4 Forex Broker zijn elite-aanbod via 's werelds populairste forex-handelsplatform benadrukt.

In het VK erkent Best Spread Betting Broker zijn geavanceerde benadering van diverse handelsstrategieën terwijl het klanten flexibele en betrouwbare toegang tot wereldmarkten biedt.

Bovendien ontving Pepperstone Best in Class Trading Fees van ForexBrokers.com. Dat onderstreept dat het bedrijf zich inzet voor het aanbieden van ultralage kosten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

"2026 beginnen met vier topawards is historisch voor Pepperstone," aldus CEO Tamas Szabo. "Het is een bewijs van de constante focus van ons wereldwijde team op innovatie, transparantie en het leveren van een handelservaring van wereldklasse voor miljoenen klanten op de hele wereld".

Gebouwd op snelle uitvoering, strakke spreads en een traderfirst-mentaliteit, biedt Pepperstone zowel retail- als professionele klanten bekroonde platforms, geavanceerde handelsfuncties en wereldwijde ondersteuning die is ontworpen om een zekere handel op verschillende markten mogelijk te maken.

Over Pepperstone

Pepperstone werd opgericht in 2010 en levert bekroonde platforms, ultralage spreads en oplossingen voor traders aan meer dan 830.000 klanten in 150 landen. Het wordt wereldwijd gereguleerd door ASIC, SCB, SCA, FCA, DFSA, CMA, BaFin en CySEC en heeft retailklantenfondsen in gescheiden Tier 1-bankrekeningen. Het bedrijf verwerkt elke dag gemiddeld 12,55 miljard USD aan transacties, waardoor het een van 's werelds grootste CFD-makelaars is.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://pepperstone.com

