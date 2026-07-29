PR Newswire تطلق تقارير العلامة التجارية AEO وGEO التحليلية في أسواق جديدة داخل أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا

يُمكّن ذكاء ظهور العلامة التجارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي فرق العلاقات العامة والتسويق وعلاقات المستثمرين من التحكم بنشاط في حضور علامتهم التجارية عبر مشهد البحث التوليدي مع منصة توسيع واحدة متكاملة.

لندن, 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تعمل محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحركات الإجابة التوليدية على إعادة تشكيل الطريقة التي يكتشف بها الجمهور العلامات التجارية ويقيمونها بسرعة فائقة. ونتيجة لذلك ، يسعى المتواصلون بشكل متزايد إلى الحصول على رؤى قائمة على البيانات حول حضور مؤسستهم داخل هذا المشهد المتطور. لمساعدة المتواصلين العالميين على تجاوز مقاييس تحسين محركات البحث التقليدية والارتقاء بظهور علامتهم التجارية في الذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي، تقوم PR Newswire بتوسيع نطاق توافر تقرير العلامة التجارية AEO وGEO للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

اطّلع على البيان الصحفي التفاعلي الكامل متعدّد القنوات من هنا: https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-en-gb-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia

يوفر التقرير ، المدمج في منصة PR Newswire Amplify™، رؤى قابلة للقياس حول كيفية إشارة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى العلامات التجارية وتحديد مواقعها، مما يساعد العملاء ليس فقط على فهم بصمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ولكن على تشكيلها بفاعلية من خلال شبكة التوزيع الأكثر موثوقية في العالم.

رؤى البحث الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي للمتخصصين في الاتصالات

مدعومًا بـ Trajaan، وهي إحدى شركات Cision، يلتقط التقرير الجديد ثلاث فئات متميزة من البيانات لتوفير رؤية على مستوى العلامة التجارية لظهور الذكاء الاصطناعي:

الإشارات: قم بقياس مستوى حضور علامتك التجارية في الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع تفصيل لحصة الصوت، وإجمالي الإشارات، وموقع التصنيف، وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت.

المصادر: حدد صفحات الويب والمجالات التي يتم الإشارة إليها في استجابات الذكاء الاصطناعي حول علامتك التجارية لفهم المصادر التي تشكل السرد بشكل أفضل.

الإجابات: اطّلع على الاستجابات التي تبين بالضبط كيف تجيب نماذج اللغات الكبيرة ( LLMs ) على الأسئلة حول مؤسستك.

قال مات براون، رئيس PR Newswire: "نحن سعداء للغاية بتقديم ذكاء البحث بالذكاء الاصطناعي على مستوى العلامة التجارية لمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم"، وأضاف: "في بيئة تقوم فيها نماذج الذكاء الاصطناعي بتوليف المعلومات من مصادر لا حصر لها ، لا يزال البيان الصحفي أساسًا موثوقًا لأي حملة. ومن خلال توسيع نطاق توفر تقرير العلامات التجارية AEO وGEO، نحن نقدم ميزة فريدة وشاملة للعلامات التجارية العالمية العاملة في مناطق متعددة: القدرة على رؤية كيفية إدراكك من قبل الذكاء الاصطناعي داخل هذه الأسواق، والأدوات متعددة القنوات الموثوقة لتعزيز هذا الوضع بفاعلية."

تحويل رؤى الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية محتوى أكثر ذكاءً

يتيح إطلاق التقرير الجديد محليًا داخل منصة Amplify للمستخدمين الانتقال على الفور من تحديد فجوة في ظهور الذكاء الاصطناعي إلى إغلاقها عبر التوسيع متعدد القنوات™ (Multichannel Amplification™) المستهدف.

من خلال الاستفادة من منصة PR Newswire القائمة على العلاقات العامة إلى جانب بيانات ذكاء البحث الخاصة بـ Trajaan، يمكن للمتواصلين سد الفجوة بين إنشاء المحتوى والتعرف الخوارزمي. تساعد رؤى التقرير الفرق على تعزيز تخطيط المحتوى واستراتيجيته، وتحسين الرسائل لمحركات الإجابة والمحركات التوليدية عبر أنواع المحتوى المتعددة، واستخدام استراتيجيات التوزيع متعددة القنوات التي تعزز إشارات المصداقية من خلال أكبر شبكة توزيع وأكثرها مصداقية في العالم.

يتبع توفر التقرير على نطاق أوسع التوسع الأخير في دعم الحملات متعددة اللغات داخل Amplify، مما يجعله أحدث مثال على كيفية قيام PR Newswire بالابتكار المستمر لمساعدة المتواصلين في جميع أنحاء العالم على البقاء في الصدارة في مشهد بحث الذكاء الاصطناعي سريع الحركة والوصول إلى الجماهير العالمية بمحتوى يحمل سمات العلامة التجارية ويتناسب مع الجماهير المستهدفة.

لمزيد من المعلومات حول القدرة الجديدة والميزات الأخرى المتاحة في وحدة تقرير Amplify، تفضل بزيارة https://www.prnewswire.co.uk/amplify-report-module/.

نبذة عن PR Newswire

PR Newswire هي شريك توزيع البيانات الصحفية الرائد في القطاع مع وصول عالمي لا مثيل له لأكثر من 500,000 غرفة أخبار، وموقع ويب، وخلاصات مباشرة، وصحفيين، ومؤثرين، وهي متاحة في أكثر من 170 دولة و40 لغة. من منصتنا المبتكرة PR Newswire Amplify™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعروض خدمات المحتوى الحائزة على جوائز، ومنتجات غرف أخبار الوسائط المتكاملة والمواقع الصغيرة، ومجموعة خدمات علاقات المستثمرين، وأدوات النشر المدفوع والمشاركة الاجتماعية، تمتلك PR Newswire كتالوجًا شاملاً لحلول التوسيع متعدد القنوات (Multichannel Amplification™) لحل التحديات العصرية التي تواجه فرق العلاقات العامة والاتصالات. ولأكثر من 70 عامًا ، كانت PR Newswire الوجهة المفضلة في جميع أنحاء العالم للعلامات التجارية لتبادل أهم قصصها الإخبارية.

نبذة عن Cision

تُعد Cision شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الاستخبارات والتفاعل والاتصالات المستهلكية والإعلامية. نحن نوفر لمتخصصي العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية والتسويق والوسائط الاجتماعية الأدوات التي يحتاجونها للتفوق في عالم اليوم القائم على البيانات. إن خبراتنا العميقة، وشراكاتنا الحصرية في مجال البيانات، ومنتجاتنا الحائزة على جوائز، بما في ذلك CisionOne وBrandwatch وPR Newswire وTrajaan، تُمكّن أكثر من 75,000 شركة ومؤسسة، من بينها 84% من قائمة شركات Fortune 500، من الرؤية وأن تُرى، وفهم جمهورها وأن يفهمها هذا الجمهور الذي يمثل الأهمية القصوى لها.