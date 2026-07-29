PR Newswire rend son rapport AEO & GEO sur la visibilité des marques accessible aux clients en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique

Une analyse de la visibilité des marques dans les moteurs de recherche basés sur l'IA permet aux équipes RP, marketing et relations investisseurs de piloter activement leur présence dans les environnements de recherche générative, depuis une plateforme unique.

LONDRES, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'essor de l'IA transforme en profondeur la manière dont les publics accèdent à l'information et se font une opinion sur les marques. Dans ce contexte, les communicants ont besoin de repères concrets pour comprendre leur visibilité dans ces nouveaux environnements.

Découvrez comment PR Newswire Amplify™ accompagne vos stratégies AEO et GEO à chaque étape de votre campagne RP. Speed Speed Utilisez le rapport de visibilité AEO & GEO Brand pour identifier les mentions de votre marque dans l’IA, les sources associées et les réponses aux principales questions la concernant.

Pour répondre à cet enjeu et aller au-delà des indicateurs SEO traditionnels, PR Newswire étend la disponibilité de son rapport AEO & GEO Brand aux clients en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, afin de les aider à mieux comprendre et piloter leur visibilité dans les réponses générées par l'IA.

Retrouvez le communiqué de presse interactif multicanal complet ici : https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-fr-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia

Intégré à la plateforme PR Newswire Amplify™, ce rapport de visibilité apporte une lecture précise de la manière dont les modèles d'IA mentionnent et positionnent les marques. Il permet de mieux comprendre cette visibilité et de l'optimiser grâce au réseau de diffusion et d'amplification de PR Newswire.

Des insights stratégiques sur la recherche IA pour les communicants

Développé par Trajaan, société du groupe Cision, ce nouveau rapport s'appuie sur trois catégories d'analyse pour offrir une vision globale de la visibilité d'une marque dans l'IA :

Mentions : mesurez la présence de votre marque dans les réponses générées par l'IA, avec une analyse de la part de visibilité, du volume de mentions, de la position dans les résultats et de leur évolution dans le temps.

: mesurez la présence de votre marque dans les réponses générées par l'IA, avec une analyse de la part de visibilité, du volume de mentions, de la position dans les résultats et de leur évolution dans le temps. Sources : identifiez les pages web et domaines cités par l'IA lorsqu'elle évoque votre marque, afin de mieux comprendre les sources qui façonnent votre image.

: identifiez les pages web et domaines cités par l'IA lorsqu'elle évoque votre marque, afin de mieux comprendre les sources qui façonnent votre image. Réponses : accédez aux réponses réelles générées par les grands modèles de langage (LLM) pour voir concrètement comment votre organisation est présentée.

« Nous sommes ravis de proposer cette analyse de la visibilité des marques dans les environnements de recherche IA à un plus grand nombre de clients dans le monde », déclare Matt Brown, Président de PR Newswire. « Dans un contexte où les modèles d'IA synthétisent des informations issues de multiples sources, le communiqué de presse reste un socle de référence pour toute stratégie de communication. En élargissant l'accès au rapport AEO & GEO Brand, nous offrons un avantage unique aux marques : comprendre comment elles sont perçues par l'IA et s'appuyer sur des outils multicanaux fiables pour renforcer activement cette visibilité. »

Transformer les insights IA en stratégie de contenu

L'intégration native de ce rapport dans Amplify permet aux utilisateurs de passer immédiatement de l'identification d'un manque de visibilité dans l'IA à sa correction, grâce à des actions d'amplification multicanale ciblées (Multichannel Amplification™).

En combinant la puissance de la plateforme PR Newswire et les données propriétaires de Trajaan, les communicants peuvent faire le lien entre création de contenus et reconnaissance par les algorithmes. Les insights du rapport permettent de :

Renforcer la planification éditoriale et la stratégie de contenu

Optimiser les messages pour les moteurs de réponse et les moteurs génératifs

Déployer des stratégies de diffusion multicanale qui renforcent les signaux de crédibilité

Le lancement de ce rapport s'inscrit dans la continuité de l'intégration récente des capacités de gestion de campagnes multilingues dans Amplify. Il illustre la volonté de PR Newswire d'accompagner les communicants dans un environnement de recherche en constante évolution et de les aider à toucher des audiences locales et internationales avec des contenus adaptés.

Pour en savoir plus sur cette nouveauté et les fonctionnalités du module Report d'Amplify : https://www.prnewswire.co.uk/amplify-report-module/

À propos de PR Newswire

PR Newswire, une solution de Cision, accompagne les marques dans la diffusion de leurs communiqués de presse et le déploiement de leurs campagnes de communication à l'échelle mondiale.

Grâce à un réseau inégalé de plus de 500 000 médias (rédactions, sites web, flux directs), et une présence dans plus de 170 pays et 40 langues, PR Newswire permet aux entreprises de toucher leurs audiences clés — journalistes, influenceurs et consommateurs — avec un maximum de visibilité et d'impact.

Avec PR Newswire Amplify™, sa plateforme innovante s'appuyant sur l'IA, les équipes communication peuvent désormais planifier, créer, diffuser et mesurer leurs campagnes au sein d'un environnement unique. En combinant création de contenus, diffusion multicanale et capacités d'amplification, PR Newswire aide les marques à renforcer leur influence et à maximiser la performance de leurs prises de parole.

Depuis plus de 70 ans, PR Newswire est le partenaire de confiance des entreprises pour partager leurs informations les plus stratégiques et atteindre leurs objectifs de communication.

À propos de Cision

Cision est le leader mondial des solutions d'intelligence médias, de visibilité et d'influence. L'entreprise accompagne les professionnels des relations presse, de la communication, du marketing et des médias sociaux dans la gestion, l'amplification et la mesure de leurs prises de parole, dans un environnement de plus en plus piloté par la donnée et l'IA.

Ses solutions — parmi lesquelles CisionOne, Brandwatch, PR Newswire et Trajaan — permettent de surveiller les conversations, comprendre les audiences, optimiser la diffusion des contenus et piloter la performance des campagnes. Cision accompagne ainsi plus de 75 000 organisations dans le monde, dont 84 % des entreprises du Fortune 500.

Présent dans 24 pays avec plus de 4 000 collaborateurs, Cision s'appuie sur un écosystème de marques reconnues. En France, le groupe réunit notamment Datapresse, Hors Antenne, Europresse, PR Newswire, Brandwatch, Trajaan et L'Argus de la presse, au service des communicants souhaitant renforcer leur visibilité, leur impact et leur capacité à être compris par leurs audiences.