PR Newswire weitet den AEO & GEO Brand Report auf Europa, den Nahen Osten, Indien und Afrika aus

KI-Sichtbarkeitsdaten auf Markenebene versetzen PR-, Marketing- und Investor-Relations-Teams in die Lage, ihre Markenpräsenz in der gesamten generativen Suchlandschaft über eine einzige durchgängige Plattform zur Reichweitensteigerung aktiv zu steuern.

LONDON, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- KI-gestützte Suchmaschinen und generative Antwortmaschinen verändern rasant, wie Zielgruppen Marken entdecken und bewerten. Infolgedessen suchen Kommunikationsfachleute zunehmend nach datengestützten Erkenntnissen über die Präsenz ihres Unternehmens in diesem sich wandelnden Umfeld. Um Kommunikationsfachleuten weltweit zu helfen, über traditionelle SEO-Kennzahlen hinauszugehen und die KI-Sichtbarkeit ihrer Marke auf die nächste Stufe zu heben, macht PR Newswire seinen AEO & GEO Brand Report für Kunden in Europa, dem Nahen Osten, Indien und Afrika verfügbar.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-en-gb-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia

Der in die PR Newswire Amplify™ integrierte Bericht liefert messbare Einblicke dazu, wie KI-Modelle Marken nennen und positionieren, und unterstützt Kunden dabei, ihren KI-Fußabdruck nicht nur zu verstehen, sondern ihn über das weltweit vertrauenswürdigste Verbreitungsnetzwerk aktiv zu gestalten.

Strategische Erkenntnisse aus der KI-Suche für Kommunikationsfachleute

Der neue Bericht wird von Trajaan, einem Unternehmen von Cision, unterstützt und erfasst drei unterschiedliche Datenkategorien, um einen Überblick über die KI-Sichtbarkeit auf Markenebene zu bieten:

Erwähnungen: Messen Sie die Präsenz Ihrer Marke in KI-generierten Antworten anhand einer Aufschlüsselung nach Share of Voice, Gesamtzahl der Erwähnungen, Ranking-Position und Trendverfolgung im Zeitverlauf.

Messen Sie die Präsenz Ihrer Marke in KI-generierten Antworten anhand einer Aufschlüsselung nach Share of Voice, Gesamtzahl der Erwähnungen, Ranking-Position und Trendverfolgung im Zeitverlauf. Quellen: Ermitteln Sie die Webseiten und Domains, auf die in KI-Antworten zu Ihrer Marke verwiesen wird, um besser zu verstehen, welche Quellen die Darstellung beeinflussen.

Ermitteln Sie die Webseiten und Domains, auf die in KI-Antworten zu Ihrer Marke verwiesen wird, um besser zu verstehen, welche Quellen die Darstellung beeinflussen. Antworten: Sehen Sie sich echte Antworten an, die genau zeigen, wie große Sprachmodelle (LLMs) Fragen zu Ihrem Unternehmen beantworten.

„Wir freuen uns sehr, diese KI-gestützten Suchdaten zur Markensichtbarkeit nun noch mehr Kunden weltweit zur Verfügung stellen zu können", sagte Matt Brown, Präsident von PR Newswire. „In einem Umfeld, in dem KI-Modelle Informationen aus unzähligen Quellen zusammenführen, bleibt die Pressemitteilung eine maßgebliche Grundlage für jede Kampagne. Durch die Ausweitung der Verfügbarkeit des AEO & GEO Brand Reports bieten wir globalen Marken, die in mehreren Regionen tätig sind, einen einzigartigen Vorteil über den gesamten Prozess hinweg: die Möglichkeit, zu erkennen, wie Sie in diesen Märkten von KI wahrgenommen werden, sowie bewährte Multichannel-Tools, mit denen Sie diese Position aktiv stärken können."

KI-Erkenntnisse in eine intelligentere Content-Strategie umsetzen

Durch die native Einbindung des neuen Berichts in Amplify können Nutzer sofort von der Ermittlung einer KI-Sichtbarkeitslücke zu deren Schließung durch gezielte Multichannel Amplification™ übergehen.

Durch die Nutzung der PR-orientierten Plattform von PR Newswire in Verbindung mit den firmeneigenen Suchdaten von Trajaan können Kommunikationsfachleute die Lücke zwischen Inhaltserstellung und algorithmischer Erkennung schließen. Die Erkenntnisse aus dem Bericht helfen Teams dabei, Inhaltsplanung und Strategie zu stärken, Botschaften für Antwortmaschinen sowie generative Suchsysteme über verschiedene Inhaltstypen hinweg zu optimieren und Strategien für die Verbreitung über mehrere Kanäle einzusetzen, mit denen Glaubwürdigkeitssignale über das weltweit größte sowie glaubwürdigste Verbreitungsnetzwerk gestärkt werden.

Die Ausweitung der Verfügbarkeit des Berichts folgt auf die kürzlich erfolgte Erweiterung der mehrsprachigen Kampagnenunterstützung innerhalb von Amplify und ist damit das jüngste Beispiel dafür, wie PR Newswire kontinuierlich Innovationen vorantreibt, um Kommunikationsfachleuten weltweit dabei zu helfen, in einer sich schnell verändernden KI-Suchlandschaft immer einen Schritt voraus zu sein und globale Zielgruppen mit markengerechten Inhalten zu erreichen, die Anklang finden.

Weitere Informationen zur neuen Fähigkeit und zu weiteren im Amplify-Report-Modul verfügbaren Funktionen finden Sie auf https://www.prnewswire.co.uk/amplify-report-module/.

Informationen zu PR Newswire

PR Newswire ist der branchenweit führende Partner für die Verbreitung von Pressemitteilungen mit einer beispiellosen globalen Reichweite von mehr als 500 000 Redaktionen, Websites, Direktfeeds, Journalisten und Influencern und steht in mehr als 170 Ländern sowie 40 Sprachen zur Verfügung. Mit unserer innovativen, KI-gestützten Plattform PR Newswire Amplify™, preisgekrönten Content-Services-Angeboten, integrierten Medien-Newsroom- und Microsite-Produkten, einem Dienstleistungsangebot im Bereich Investor Relations sowie Tools für bezahlte Platzierungen und Social-Sharing verfügt PR Newswire über ein umfassendes Lösungsportfolio für Multichannel Amplification™, das darauf ausgerichtet ist, die heutigen Herausforderungen von PR- und Kommunikationsteams zu bewältigen. Seit mehr als 70 Jahren ist PR Newswire weltweit die erste Anlaufstelle für Marken, um ihre wichtigsten Nachrichten zu veröffentlichen.

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Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundeneinbindung sowie Kommunikation. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere fundierte Fachkompetenz, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch, PR Newswire und Trajaan, unterstützen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, dabei, die für sie wichtigsten Zielgruppen zu erkennen sowie von ihnen gesehen zu werden, sie zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.