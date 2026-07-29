A PR Newswire alarga o relatório da marca AEO & GEO à Europa, Médio Oriente, Índia e África

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PR Newswire

29 jul, 2026, 14:53 GMT

A inteligência de visibilidade baseada em IA ao nível da marca permite que as equipas de relações públicas, marketing e relações com investidores controlem ativamente a presença da sua marca no panorama da pesquisa generativa, através de uma única plataforma de amplificação de ponta a ponta.

LONDRES, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Os motores de pesquisa e de respostas generativas baseados em IA estão a mudar rapidamente a forma como o público descobre e avalia as marcas. Como resultado, os profissionais da comunicação estão, cada vez mais, à procura de informações baseadas em dados sobre a presença das suas organizações neste panorama em constante evolução. Para ajudar os profissionais de comunicação a nível global a irem além das métricas tradicionais de SEO e a elevar a visibilidade da sua marca na IA a um novo nível, a PR Newswire está a alargar a disponibilidade do seu Relatório de Marca AEO & GEO aos clientes na Europa, no Médio Oriente, na Índia e em África.

Experimente o comunicado de imprensa multicanal totalmente interativo aqui: https://www.multivu.com/pr_newswire/9405751-en-gb-pr-newswire-expands-aeo-geo-brand-report-to-emeia 

O relatório, integrado na plataforma PR Newswire Amplify™, oferece informações mensuráveis sobre a forma como os modelos de IA referenciam e posicionam as marcas, ajudando os clientes não só a perceber a sua pegada na IA, mas também a moldá-la ativamente através da rede de distribuição mais fiável do mundo.

Perspetivas estratégicas sobre a IA na pesquisa para profissionais da comunicação

Desenvolvido pela Trajaan, uma empresa da Cision, o novo relatório reúne três categorias distintas de dados para fornecer uma visão da visibilidade de IA ao nível da marca:

  • Menções: Avalia a presença da sua marca nas respostas geradas por IA com uma análise detalhada da quota de voz, do total de menções, da posição no ranking e do acompanhamento das tendências ao longo do tempo.
  • Fontes: Identifica as páginas da Web e os domínios mencionados nas respostas de IA sobre a sua marca, para entender melhor as fontes que moldam a narrativa.
  • Respostas: Vê respostas reais que mostram exatamente como os modelos de linguagem de grande dimensão (LLM) estão a responder a perguntas sobre a sua organização.

"Estamos muito entusiasmados por levar esta inteligência de pesquisa com IA ao nível da marca a mais clientes em todo o mundo", afirmou Matt Brown, presidente da PR Newswire. "Num ambiente em que os modelos de IA sintetizam informação proveniente de inúmeras fontes, o comunicado de imprensa continua a ser uma base fiável para qualquer campanha. Ao alargar a disponibilidade do Relatório de Marca AEO & GEO, estamos a oferecer uma vantagem única e abrangente às marcas globais que operam em várias regiões: a capacidade de perceber como são vistas pela IA nesses mercados e as ferramentas multicanal de confiança para reforçar ativamente essa posição."

Transforme as informações de IA numa estratégia de conteúdo mais inteligente

A publicação do novo relatório diretamente no Amplify permite que os utilizadores passem imediatamente da identificação de uma lacuna de visibilidade de IA à respetiva resolução através da Multichannel Amplification™ direcionada.

Ao combinar a plataforma da PR Newswire, orientada para relações públicas, com os dados de inteligência de pesquisa exclusivos da Trajaan, os profissionais de comunicação podem reduzir a distância entre a criação de conteúdos e o reconhecimento algorítmico. As informações do relatório ajudam as equipas a reforçar o planeamento e a estratégia de conteúdo, a otimizar as mensagens para motores de respostas e motores generativos em vários tipos de conteúdo e a utilizar estratégias de distribuição multicanal que reforçam os sinais de credibilidade através da maior e mais credível rede de distribuição do mundo.

A maior disponibilidade do relatório surge na sequência da recente expansão do apoio a campanhas em vários idiomas no Amplify, tornando-se o mais recente exemplo de como a PR Newswire está constantemente a inovar para ajudar os comunicadores de todo o mundo a manterem-se na vanguarda num panorama de pesquisa com IA em rápida evolução e a alcançarem públicos globais com conteúdos alinhados com a marca que tenham impacto junto dos públicos-alvo.

Para saber mais sobre esta nova funcionalidade e outras funcionalidades disponíveis no módulo Amplify Report, visite https://www.prnewswire.co.uk/amplify-report-module/.  

Sobre a PR Newswire

A PR Newswire é o principal parceiro de distribuição de comunicados de imprensa do setor, com um alcance global ímpar de mais de 500 000 redações, sites, canais de distribuição direta, jornalistas e influenciadores, estando disponível em mais de 170 países e 40 idiomas. Através da nossa inovadora plataforma PR Newswire Amplify™, baseada em IA, das nossas ofertas premiadas de Serviços de Conteúdo, da nossa redação de imprensa integrada e dos nossos produtos de microsites, do nosso conjunto de serviços de Relações com Investidores, das ferramentas de colocação paga e de partilha nas redes sociais, a PR Newswire dispõe de um catálogo abrangente de soluções Multichannel Amplification™ para dar resposta aos desafios atuais que as equipas de relações públicas e comunicação enfrentam. Há mais de 70 anos que a PR Newswire é o destino de eleição em todo o mundo para as marcas partilharem as suas notícias mais importantes.

Sobre a Cision

A Cision é líder mundial em soluções de inteligência de consumo e meios de comunicação, envolvimento e comunicação. Damos aos profissionais de relações públicas e comunicação empresarial, marketing e redes sociais as ferramentas de que precisam para se destacarem no mundo atual, orientado pelos dados. A nossa vasta experiência, parcerias de dados exclusivas e produtos premiados, incluindo CisionOne, Brandwatch, PR Newswire e Trajaan, permitem que mais de 75 000 empresas e organizações, incluindo 84% da Fortune 500, vejam e sejam vistas, compreendam e sejam compreendidas pelos públicos que mais lhes importam.

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