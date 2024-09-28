rEvolution تستحوذ على WePlay، لتوسيع نطاق وصولها وقدراتها العالمية

استحواذ تحويلي يعزز الحلول الإعلامية الرياضية الشاملة والتحليلات الرقمية، ويحقق الملايين من العائدات الجديدة لأصحاب الحقوق

شيكاغو ولندن، 28 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تفخر rEvolution، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التسويق الرياضي، بالإعلان عن استحواذها على WePlay، وهي وكالة تسويق حائزة على العديد من الجوائز ومعترف بها عالمياً في مجال التسويق القائم على الأداء والمتخصصة في الرياضة والترفيه. من خلال هذا الاستحواذ، تصبح WePlay شركة تشغيلية مملوكة بالكامل داخل عائلة rEvolution، مما يعزز بشكل كبير من قدرات rEvolution وانتشارها العالمي للنهوض بأداء الأعمال لكل من أصحاب الحقوق الرياضية والعلامات التجارية العالمية.

تؤكد إضافة WePlay على التزام rEvolution بتوسيع نفوذها العالمي وتعميق خبراتها في الأسواق الرئيسية، مما يعزز حضورها في المملكة المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في غضون خمس سنوات فقط، حققت WePlay إيرادات جديدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لأصحاب الحقوق في مجال الرياضة، مما يسلط الضوء على مساهمتها الكبيرة وتأثيرها الكبير في الصناعة.

تأسست WePlay في عام 2012 على يد الرئيس التنفيذي، لوكا ماسارو، وهي معروفة بنهجها الرائد في السوق في إشراك المعجبين والتسويق المباشر للمستهلك وتحقيق الدخل. مع وجود عملاء في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، نجحت WePlay في دفع عجللة النمو لمؤسسات رياضية عالمية مرموقة مثل بطولة القتال النهائي UFC والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وباريس سان جيرمان و Ironman والدوري الإسباني لكرة القدم LaLiga ورابطة ميلان المحدودة لكرة القدم AC Milan وSailGP.

تجلب الوكالة إلى rEvolution سيرة ذاتية حائزة على جوائز، بما في ذلك جائزتي Agency of the Year في حفل توزيع جوائز Football Business Awards وجائزة ذهبية في كل من جوائز SportsPro OTT Awards وجوائز Leaders Sports Awards.

ستبقى العلامة التجارية WePlay واستراتيجية نموها وفريق العمل بأكمله في مكانه، مع استمرار لوكا ماسارو في منصب الرئيس التنفيذي لشركة WePlay.

قال جون روادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة rEvolution: "نحن فخورون بالترحيب بانضمام WePlay إلى عائلة rEvolution. هذا الاستحواذ يعزز وجودنا الدولي، مع تخصص WePlay في فهم وتوصيل وتحقيق الدخل من المعجبين". "من خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة، فإننا نعزز مجموعة كاملة من الحلول التي نقدمها للعلامات التجارية العالمية وأصحاب الحقوق لدفع أعمالهم إلى الأمام".

وقد عبّر لوكا ماسارو، المؤسس والمدير التنفيذي لِـ WePlay، عن هذا الحماس قائلاً: "يمثل الانضمام إلى شركة rEvolution علامة فارقة في مسيرة WePlay. هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بالنمو. بفضل موارد rEvolution وحضورها العالمي، نحن في وضع جيد لتسريع توسعنا الدولي وزيادة نمو الإيرادات والجمهور لعملائنا. وسنعمل معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التسويق الرياضي."

rEvolution وWePlay تشتركان في التفاني في الأداء والنمو وروح المبادرة.

وأضاف روادي: "إن إضافة WePlay إلى محفظتنا تعزز التزامنا المستمر بالنمو والابتكار. يعد نهج WePlay القائم على البيانات وخبرتها في التسويق الرقمي إضافة إلى مهمة rEvolution في تقديم حلول مؤثرة قائمة على النتائج لعملائنا. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتحقيق التميز في التسويق الرياضي على مستوى العالم."

يأتي استحواذ rEvolution على WePlay بعد شغفها بالاستثمار في شركات التسويق الرياضي الديناميكية والموجهة نحو الأداء منذ إنشائها. تأسست شركة rEvolution في عام 2001 ومقرها العالمي في شيكاغو، وتعمل الآن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتمثل مهمتها في تقديم أفضل خدمات التسويق الرياضي والإعلام الرياضي في هذا المجال للعلامات التجارية لمساعدتها على تعزيز علاقاتها مع العملاء.

نبذة عن REVOLUTION

rEvolution هي وكالة تسويق رياضية عالمية ومستقلة ومتكاملة الخدمات للعلامات التجارية تضم خبراء في مجال الاستشارات واستراتيجيات الأعمال إلى جانب متخصصين في التسويق والإبداع، حيث تنتج حملات رعاية وتسويق حائزة على جوائز للعلامات التجارية وأصحاب الحقوق في جميع أنحاء صناعة الرياضة. على نطاق واسع، إنها وكالة فريدة من نوعها تربط العلامات التجارية بالمعجعين الذين يدفعون أداء الأعمال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة revolutionworld.com.

نبذة عن WEPLAY

WePlay هي وكالة تسويق رياضي حائزة على جوائز متخصصة في إشراك المعجعين والتسويق المباشر للمستهلك وتحقيق الدخل. تجمع WePlay بين الابتكار الإبداعي والاستراتيجيات القائمة على الأداء، وتتعاون مع أفضل المؤسسات الرياضية في جميع أنحاء العالم لدفع النمو الرقمي والنجاح التجاري. مع وجود عملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، حققت WePlay نتائج لمؤسسات رياضية مثل بطولة القتال النهائي UFC والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وباريس سان جيرمان والدوري الإسباني لكرة القدم LaLiga ورابطة ميلان المحدودة لكرة القدم AC Milan وSailGP.

بصفتها شريكاً تسويقياً رسمياً لكل من Google وMeta وMicrosoft، تواصل WePlay دفع حدود الممكن في مجال التسويق الرياضي. وتتمثل مهمتها في خدمة سلالة جديدة من العلامات التجارية، لإشراك سلالة جديدة من المعجبين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة weplay.co.

جهة الاتصال الإعلامية في الولايات المتحدة، rEvolution

شونا ويلسون

[email protected]

جهة الاتصال الإعلامية في المملكة المتحدة، rEvolution

تيم ويلاند

[email protected]

جهة الاتصال الإعلامية، WePlay

شارون بينيت

[email protected]

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