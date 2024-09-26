rEvolution 收購 WePlay，擴大全球影響力和能力

這項變革性收購可增強綜合體育媒體解決方案和數碼分析， 為版權持有人創造數百萬的新收入

芝加哥和倫敦2024年9月27日 /美通社/ -- 全球體育營銷領域的領導者 rEvolution 很榮幸宣佈收購 WePlay，其專注於體育和娛樂領域，是一家屢獲殊榮且獲全球認可的業績驅動型營銷公司。藉著此次收購，WePlay 會成為 rEvolution 家族中的全資營運公司，可顯著提升 rEvolution 的能力和全球影響力，為體育版權持有人和全球品牌提升業務表現。

WePlay 的加入突顯了 rEvolution 對擴大全球影響力並加深在主要市場的專業知識方面的承諾，進一步加強該公司在英國以及歐洲、中東及非洲地區的業務。在短短五年間，WePlay 已為體育版權持有人創造了 4 億美元的新收入，突顯其重大貢獻和行業影響力。

WePlay 由行政總裁 Luca Massaro 於 2012 年創立，憑藉在粉絲參與、直接面向消費者的營銷和變現方面領先市場而聞名。WePlay 在美國、歐洲、中東和亞洲擁有成熟的客戶，成功推動多個備受推崇的全球體育組織之成長，包括終極格鬥冠軍賽、歐洲足協、國際足協、巴黎聖日耳門、Ironman、西甲聯賽、AC 米蘭和 SailGP 等。

該公司帶領 rEvolution 多次獲獎，包括 Football Business Awards 的兩項年度公司獎 (Agency of the Year)，以及 SportsPro OTT Awards 和 Leaders Sports Awards 的金獎。

WePlay 品牌、其成長策略和整個團隊將保持不變，Luca Massaro 將繼續擔任 WePlay 的行政總裁。

「我們很自豪地歡迎 WePlay 加入 rEvolution 的大家庭。這次收購增強了我們的國際影響力，WePlay 專精於了解粉絲、聯繫粉絲並從中獲利。」rEvolution 創辦人兼行政總裁 John Rowady 表示。「我們透過利用綜合專業知識，增強我們為全球品牌和版權持有人提供的全方位解決方案，從而推動他們的業務發展。」

WePlay 創辦人兼行政總裁 Luca Massaro 表示：「與 rEvolution 的合作是 WePlay 的重要里程碑。這項合作證明了我們對成長的承諾。憑藉 rEvolution's 的資源和全球版圖，我們已準備好加速國際擴展，並進一步推動客戶的收入和受眾增長。我們將攜手在體育營銷領域取得更高的成就。」

rEvolution 和 WePlay 都致力追求表現、成長和創業精神。

Rowady 補充道：「WePlay 的加入加強了我們對成長和創新的承諾。WePlay 在數碼營銷方面的數據驅動方式和專業知識，與 rEvolution 為客戶提供具影響力的績效導向解決方案之使命相得益彰。這次收購標誌著我們在全球提供卓越體育營銷的道路上又邁出了重要一步。」

自 rEvolution 收購 WePlay 以來，一直熱衷於投資於動態和績效導向的體育營銷公司。rEvolution 成立於 2001 年，全球總部位於芝加哥，目前在北美、歐洲、中東和亞洲各地營運，其使命是為品牌提供業界最好的體育營銷和媒體服務，以幫助他們加強客戶關係。

關於 REVOLUTION

rEvolution 是為品牌提供全方位服務的全球性獨立體育營銷公司，由顧問和商業策略領域的行業專家以及營銷和創意專家組成，為整個體育行業的品牌和版權持有人製作屢獲殊榮的贊助和營銷活動。在規模上，它是一家獨一無二的公司，將品牌與粉絲聯繫起來，從而推動業績。如欲了解更多資訊，請瀏覽：revolutionworld.com。

關於 WEPLAY

WePlay 是一家屢獲殊榮的體育營銷公司，專門從事粉絲參與、直接面向消費者的營銷和變現。WePlay 結合創意創新與績效導向策略，與全球頂尖體育組織合作，推動數碼成長和商業成功。WePlay 的客戶遍佈美國、歐洲、中東和亞洲，為終極格鬥冠軍賽、歐洲足協、國際足協、巴黎聖日耳門、西甲聯賽、AC 米蘭和 SailGP 等體育組織帶來卓越的成果。

作為 Google、Meta 和 Microsoft 的官方營銷合作夥伴，WePlay 不斷在體育營銷行業推陳出新。該公司的使命是服務新一代品牌，吸引新一代粉絲。如欲了解更多資訊，請瀏覽：weplay.co。

rEvolution 美國媒體聯絡

Shauna Wilson

[email protected]

rEvolution 英國媒體聯絡

Tim Welland

[email protected]

WePlay 媒體聯絡

Sharon Bennett

[email protected]

SOURCE rEvolution