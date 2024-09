rEvolution erwirbt WePlay und erweitert damit seine globale Reichweite und Fähigkeiten

Umfassende Sportmedienlösungen und digitale Analytik werden durch die Übernahme erweitert und generieren neue Einnahmen in Millionenhöhe für Rechteinhaber

CHICAGO und LONDON, 28. September 2024 /PRNewswire/ -- rEvolution, der weltweit führende Anbieter von Sportmarketing, ist stolz darauf, die Übernahme von WePlay bekannt zu geben, einer mehrfach preisgekrönten und weltweit anerkannten leistungsorientierten Marketingagentur, die sich auf Sport und Unterhaltung spezialisiert hat. Mit dieser Akquisition wird WePlay zu einem hundertprozentigen Unternehmen innerhalb der rEvolution-Familie, was die Fähigkeiten und die globale Reichweite von rEvolution erheblich steigert, um die Geschäftsentwicklung sowohl für Sportrechteinhaber als auch für globale Marken zu fördern.

Die Übernahme von WePlay unterstreicht das Engagement von rEvolution, seinen globalen Einfluss zu erweitern und seine Expertise in den Schlüsselmärkten zu vertiefen, und stärkt die Präsenz in Großbritannien und der EMEA-Region. In nur fünf Jahren hat WePlay 400 Millionen US-Dollar an neuen Einnahmen für die Rechteinhaber im Sportbereich generiert, was seinen wesentlichen Beitrag und seine Wirkung auf die Branche unterstreicht.

WePlay wurde 2012 von Chief Executive Luca Massaro gegründet und ist bekannt für seinen marktführenden Ansatz für Fan-Engagement, Direct-to-Consumer-Marketing und Monetarisierung. Mit etablierten Kunden in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien hat WePlay erfolgreich das Wachstum für hoch angesehene globale Sportorganisationen wie UFC, UEFA, FIFA, Paris Saint-Germain, Ironman, LaLiga, AC Milan und SailGP vorangetrieben.

Die Agentur bringt einen preisgekrönten Lebenslauf mit zu rEvolution, darunter zwei Auszeichnungen als Agentur des Jahres bei den Football Business Awards und Gold bei den SportsPro OTT Awards und den Leaders Sports Awards.

Die Marke WePlay, die Wachstumsstrategie und das gesamte Team bleiben bestehen, wobei Luca Massaro weiterhin als CEO von WePlay fungiert.

„Wir sind stolz darauf, WePlay in der rEvolution-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme stärkt unsere internationale Präsenz mit WePlays Spezialisierung auf das Verstehen, Verbinden und Monetarisieren von Fans", sagte John Rowady, Gründer und CEO von rEvolution. „Indem wir unsere gemeinsame Expertise nutzen, stärken wir unser komplettes Lösungsspektrum für globale Marken und Rechteinhaber, um deren Geschäft voranzutreiben."

Luca Massaro, Gründer und CEO von WePlay, schließt sich diesem Enthusiasmus an und erklärt: „Die Zusammenarbeit mit rEvolution ist ein wichtiger Meilenstein für WePlay. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement für Wachstum. Mit den Ressourcen und der globalen Präsenz von rEvolution sind wir gut aufgestellt, um unsere internationale Expansion zu beschleunigen und das Umsatz- und Zuschauerwachstum für unsere Kunden weiter zu steigern. Gemeinsam werden wir in der Sportmarketing-Landschaft noch größere Erfolge erzielen."

rEvolution und WePlay teilen das Engagement für Leistung, Wachstum und Unternehmergeist.

Rowady fügte hinzu: „Die Aufnahme von WePlay in unser Portfolio unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Wachstum und Innovation. WePlays datengesteuerter Ansatz und seine Expertise im digitalen Marketing ergänzen die Mission von rEvolution, wirkungsvolle und ergebnisorientierte Lösungen für unsere Kunden zu liefern. Diese Akquisition ist ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem Weg, Spitzenleistungen im Sportmarketing auf globaler Ebene zu erbringen."

Die Übernahme von WePlay durch rEvolution folgt einer Leidenschaft für Investitionen in dynamische, leistungsorientierte Sportmarketing-Unternehmen seit der Gründung des Unternehmens. rEvolution wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago. Heute ist das Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken die besten Sportmarketing- und Mediendienstleistungen der Branche zu bieten, um sie bei der Stärkung ihrer Kundenbeziehungen zu unterstützen.

INFORMATIONEN ZU REVOLUTION

rEvolution ist eine globale, unabhängige Full-Service-Sportmarketing-Agentur für Marken. Sie besteht aus Branchenexperten für Beratung und Geschäftsstrategie sowie aus Marketing- und Kreativspezialisten, die preisgekrönte Sponsoring- und Marketingkampagnen für Marken und Rechteinhaber in der gesamten Sportbranche entwickeln. In ihrer Größe ist sie eine einzigartige Agentur, die Marken mit Fans verbindet, die die Unternehmensleistung steigern. Weitere Informationen finden Sie unter revolutionworld.com.

INFORMATIONEN ZU WEPLAY

WePlay ist eine preisgekrönte Sportmarketing-Agentur, die sich auf Fan-Engagement, Direct-to-Consumer-Marketing und Monetarisierung spezialisiert hat. Durch die Kombination von kreativer Innovation und leistungsorientierten Strategien arbeitet WePlay mit führenden Sportorganisationen auf der ganzen Welt zusammen, um digitales Wachstum und kommerziellen Erfolg zu fördern. Mit Kunden in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien hat WePlay Ergebnisse für Sportorganisationen wie UFC, UEFA, FIFA, Paris Saint-Germain, LaLiga, AC Milan und SailGP erzielt.

Als offizieller Marketingpartner von Google, Meta und Microsoft erweitert WePlay die Grenzen dessen, was in der Sportmarketingbranche möglich ist. Die Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Art von Marken zu bedienen und eine neue Art von Fans zu begeistern. Weitere Informationen finden Sie unter weplay.co.

