rEvolution fait l'acquisition de WePlay, élargissant ainsi sa présence et ses capacités à l'échelle mondiale

L'acquisition transformatrice améliore les solutions complètes de médias sportifs et d'analyse numérique, générant des millions de dollars de nouvelles recettes pour les détenteurs de droits.

CHICAGO et LONDRES, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- rEvolution, le leader mondial du marketing sportif, est fier d'annoncer son acquisition de WePlay, une agence de marketing axée sur la performance, plusieurs fois primée et reconnue mondialement, spécialisée dans le sport et le divertissement. Avec cette acquisition, WePlay devient une société active détenue à 100 % par la famille rEvolution, ce qui renforce considérablement les capacités et la présence mondiale de rEvolution afin d'améliorer les performances commerciales des détenteurs de droits sportifs et des marques mondiales.

L'arrivée de WePlay souligne l'engagement de rEvolution à étendre son influence mondiale et à approfondir son expertise sur les marchés clés, en renforçant sa présence au Royaume-Uni et dans la région EMEA. En cinq ans seulement, WePlay a généré 400 millions de dollars de nouvelles recettes pour les détenteurs de droits sportifs, ce qui souligne sa contribution substantielle et son impact sur le secteur.

Fondée en 2012 par son directeur général, Luca Massaro, WePlay est reconnue pour son approche de pointe de la mobilisation des supporters, du marketing direct au consommateur et de la monétisation. Avec des clients de longue date aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, WePlay a réussi à stimuler la croissance d'organisations sportives mondiales très respectées, notamment l'UFC, l'UEFA, la FIFA, le Paris Saint-Germain, Ironman, LaLiga, l'AC Milan et SailGP.

L'agence apporte à rEvolution un curriculum vitae primé, avec notamment deux prix d'agence de l'année aux Football Business Awards et une médaille d'or aux SportsPro OTT Awards et aux Leaders Sports Awards.

La marque WePlay, sa stratégie de croissance et l'ensemble de l'équipe resteront en place, Luca Massaro demeurant PDG de WePlay.

" Nous sommes fiers d'accueillir WePlay dans la famille rEvolution. Cette acquisition renforce notre présence internationale, grâce à la spécialisation de WePlay dans la compréhension, la connexion et la monétisation des supporters ", a déclaré John Rowady, fondateur et PDG de rEvolution. " En tirant parti de notre expertise combinée, nous renforçons notre gamme complète de solutions pour permettre aux marques mondiales et aux détenteurs de droits de faire progresser leurs activités. "

Luca Massaro, fondateur et PDG de WePlay, s'est fait l'écho de cet enthousiasme en déclarant : " L'union de nos forces à celles de rEvolution marque une étape importante pour WePlay. Ce partenariat témoigne de notre engagement en faveur de la croissance. Grâce aux ressources et à la présence mondiale de rEvolution, nous sommes bien positionnés pour accélérer notre expansion internationale et favoriser la croissance des recettes et de l'audience de nos clients. Ensemble, nous atteindrons des sommets encore plus élevés dans le paysage du marketing sportif ".

rEvolution et WePlay partagent le même souci de la performance, de la croissance et de l'esprit d'entreprise.

M. Rowady a ajouté : " L'entrée de WePlay dans notre portefeuille renforce notre engagement continu en faveur de la croissance et de l'innovation. L'approche axée sur les données et l'expertise en matière de marketing numérique de WePlay viennent s'ajouter à la mission de rEvolution, qui consiste à fournir à ses clients des solutions percutantes et axées sur les résultats. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans notre démarche visant à atteindre l'excellence en matière de marketing sportif à l'échelle mondiale ".

L'acquisition de WePlay par rEvolution est le fruit d'une passion pour l'investissement dans des sociétés de marketing sportif dynamiques et axées sur la performance depuis sa création. Fondée en 2001 et basée à Chicago, rEvolution est aujourd'hui présente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec pour mission de fournir aux marques les meilleurs services de marketing sportif et de médias, afin de les aider à renforcer leurs relations avec leurs clients.

À PROPOS DE REVOLUTION

rEvolution est une agence de marketing sportif mondiale indépendante qui offre aux marques des services complets, composée d'experts en conseil et en stratégie commerciale ainsi que de spécialistes du marketing et de la création qui produisent des campagnes de parrainage et de marketing primées pour les marques et les détenteurs de droits dans l'ensemble de l'industrie du sport. À grande échelle, il s'agit d'une agence unique en son genre qui met les marques en relation avec les supporters qui stimulent les performances de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur revolutionworld.com.

À PROPOS DE WEPLAY

WePlay est une agence de marketing sportif primée, spécialisée dans la mobilisation des supporters, le marketing direct et la monétisation. Alliant innovation créative et stratégies axées sur la performance, WePlay s'associe à des organisations sportives de premier plan dans le monde entier pour stimuler la croissance numérique et le succès commercial. Avec des clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, WePlay a obtenu des résultats pour des organisations sportives telles que l'UFC, l'UEFA, la FIFA, le Paris Saint-Germain, LaLiga, l'AC Milan et SailGP.

En tant que partenaire marketing officiel de Google, Meta et Microsoft, WePlay continue de repousser les limites du possible dans l'industrie du marketing sportif. Sa mission consiste à servir un nouveau type de marques, à susciter l'intérêt d'un nouveau type de supporters. Pour en savoir plus, rendez-vous sur weplay.co.

Contact médias aux États-Unis, rEvolution

Shauna Wilson

[email protected]

Contact médias au Royaume-Uni, rEvolution

Tim Welland

[email protected]

Contact médias, WePlay

Sharon Bennett

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2516056/rEvolution_and_WePlay___Logo.jpg