Roborock Saros 20 يصل إلى الإمارات والسعودية - ليقدم تجربة تنظيف جديدة للمنازل العصرية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Roborock، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الروبوتات المنزلية، أن مكنستها الروبوتية الرائدة Saros 20 أصبحت متوفرة رسميًا الآن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وباعتبارها المنتج الرائد للعلامة التجارية، تتعامل Saros 20 مع تحديات التنظيف الفريدة التي تواجهها المنازل الخليجية يوميًا، وذلك بفضل قدرتها الاستثنائية على تجاوز العتبات، وأدائها في التنظيف العميق للسجاد، ونظام الملاحة الذكي — مما يعيد تعريف معنى "النظافة" للمنازل العصرية.

مصمم للمنازل الواسعة في الشرق الأوسط

Roborock

تتميز المنازل في منطقة الخليج بمساحات أرضية واسعة، ومناطق معيشة ذات تصميم مفتوح، وتنوع كبير في أنواع الأرضيات — بدءًا من الرخام وبلاط السيراميك في المناطق المشتركة، وصولًا إلى السجاد الفاخر والكثيف في المجالس وغرف النوم. ومع ذلك، لطالما كانت عتبات الأبواب المنزلقة المرتفعة والانتقالات ذات المستويات المختلفة بين الغرف تمثل نقطة ضعف للمكانس الروبوتية التقليدية، حيث يضطر المستخدمون غالبًا إلى حمل الأجهزة يدويًا أو مساعدتها عند تعلقها.

يغير Saros 20 هذا الأمر بالكامل بفضل نظام AdaptiLift Chassis 3.0 المتطور، وهو نظام حركة ذكي يجمع بين تقنية الرؤية المتقدمة والخوارزميات التكيفية للتغلب بسهولة على العتبات مزدوجة الطبقات التي يصل ارتفاعها إلى 4.5 + 4.3 سم. ويضمن ذلك تنظيفًا متواصلًا بين الغرف — من المطبخ إلى المجلس، ومن الممرات إلى غرف النوم. وتُعد هذه القدرة ذات قيمة خاصة للمنازل الكبيرة والتصميمات الداخلية المعقدة المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يجعل التنظيف الشامل والسلس للمنزل بالكامل واقعًا ممكنًا.

عناية فائقة بالسجاد تحمي ما يهمك أكثر

تتطلب محبة الأسر في الخليج للسجاد الفاخر ذي الوبر الكثيف والسجاد اليدوي المنسوج أجهزة تنظيف تجمع بين القوة في التنظيف واللطف في التعامل. ويقدم Saros 20 ذلك من خلال ميزة مبتكرة تُعد الأولى من نوعها في القطاع، وهي نظام الرفع الديناميكي للهيكل. فعند اكتشاف السجاد، يقوم الروبوت برفع هيكله بذكاء إلى الارتفاع المثالي، مما يسمح لقوة الشفط الهائلة HyperForce بقوة 36,000 باسكال بالتغلغل بعمق داخل ألياف السجاد وإزالة الغبار العالق. وفي الوقت نفسه، يقوم تلقائيًا برفع المماسح الدوارة للحفاظ على السجاد جافًا تمامًا، وهي ميزة أساسية للمساعدة في الحفاظ على أغطية الأرضيات الثمينة في مناخ المنطقة الحار.

تنقل ذكي مع تجنب دقيق للعوائق

بالنسبة للفلل والشقق التي غالبًا ما تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، تم تجهيز Saros 20 بنظام StarSight™ Autonomous System 2.0 المطوّر، والذي يقوم بمسح البيئة المحيطة بتردد أعلى بـ 21 مرة مقارنة بأنظمة الملاحة التقليدية المعتمدة على LDS. يستطيع النظام التعرف على أكثر من 300 عنصر منزلي شائع (مثل الكابلات، والنعال، وألعاب الحيوانات الأليفة) بدقة تصل إلى مستوى المليمتر، مما يضمن تجنبًا دقيقًا للعوائق وتنظيفًا فعالًا للحواف. وبفضل فرشاة الجانب القابلة للتمدد FlexiArm™، يحقق الروبوت تنظيفًا للحواف بدون فجوات، ليترك مساحة أقل لاختباء الغبار، حتى في أصعب الزوايا.

قاعدة شحن متكاملة لصيانة تلقائية بدون مجهود

ترتقي قاعدة RockDock الجديدة كليًا بمستوى الصيانة الذاتية إلى مرحلة جديدة. فهي تقوم بغسل المماسح الدوارة المزدوجة باستخدام ماء مُسخّن بدرجة حرارة تصل إلى 100°C، مما يساعد على إذابة الدهون وإزالة 99.99% من البكتيريا (وفقًا للتحقق من TÜV)، ثم تقوم بتجفيفها بهواء دافئ بدرجة حرارة 55°C لمنع تكون الروائح غير المرغوبة، وهي ميزة عملية بشكل خاص في المناخات الساحلية الرطبة في مدن مثل دبي وجدة. كما تحتوي على كيس تفريغ تلقائي للغبار بسعة تكفي لتجميع الغبار والأوساخ لمدة تصل إلى 65 يومًا، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الصيانة اليومية. ويتوفر أيضًا نظام اختياري لإعادة تعبئة المياه وتصريفها لأتمتة عملية إدارة المياه بالكامل، مما يجعله مناسبًا تمامًا لنمط الحياة السريع في منطقة الخليج.

يتوفر جهاز Roborock Saros 20 الآن لدى الموزعين المعتمدين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ Roborock في الإمارات والسعودية أو التوجه إلى أقرب متجر تجزئة معتمد.

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