Roborock تصبح العلامة التجارية رقم 1 في العالم لروبوتات التنظيف الذكية، وفقًا لشركة IDC

Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand

بكين ، 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "روبوروك" (Roborock) أنها أصبحت العلامة التجارية رقم 1 في العالم لروبوتات التنظيف الذكية في عام 2025، وفقًا لتقرير IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). يعكس هذا الاعتراف صدارة "روبوروك" التكنولوجية وتسارع التوسع العالمي في صناعة تدخل حاليًا مرحلة جديدة من التنمية تحددها محفظة منتجات متوسعة. وفقًا لشركة "آي دي سي" (IDC)، حتى مع الأخذ في الاعتبار الشركات التي تبيع المكانس الروبوتية، وروبوتات جز العشب، وأنواع أخرى من روبوتات الرعاية الصحية المنزلية ، تبيّن أن "روبوروك" هي العلامة التجارية رقم 1 من حيث الشحنات (5.8 مليون في 2025) وحصة السوق (17.7٪). من حيث ، على وجه التحديد ، "المكانس الروبوتية" (RVC) ، احتلت "روبوروك" المركز الأول باستمرار في تصنيف شركة "آي دي سي" منذ النصف الثاني لعام 2023، وتكرر نجاحها في النصف الثاني لعام 2025 بحصة سوقية بلغت 27.0٪ ، لتصبح مرة أخرى العلامة التجارية رقم 1 "للمكانس الروبوتية" للسنة الثالثة على التوالي.

Roborock هي رقم 1 على مستوى العالم و رقم 1 في الأسواق الوطنية الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا وأوروبا وآسيا

يسلط تحليل شركة "آي دي سي" الضوء على التحول المتسارع في الديناميكيات التنافسية العالمية ، مدفوعًا بالتكرار السريع للمنتجات ، وتطور الذكاء الاصطناعي ، والتأثير المتزايد للعلامات التجارية الصينية التي تتوسع في الخارج. في ظل هذه الخلفية الصعبة ، احتلت "روبوروك" لأول مرة المركز الأول في الشحنات العالمية وحصة في السوق ليس فقط في فئة المكانس الروبوتية، كما فعلت منذ عام 2023 ، ولكن أيضًا ، لأول مرة ، باعتبارها المورّد رقم واحد بين جميع المنافسين الذين يبيعون فئات منتجات أوسع تشمل المكانس الروبوتية، وروبوتات جز العشب ، ومنتجات التنظيف المنزلي الأخرى.

من خلال تضييق نطاق تحليلها ، على وجه التحديد ، إلى قطاع منتجات "المكانس الروبوتية"، سيطرت "روبوروك" على تتبع شركة "آي دي سي" باعتبارها المورّد رقم 1 بصفة ربع سنوية؛ حيث حققت أعلى حصة سوقية بنسبة 27.0٪ في النصف الثاني من عام 2025. تشير شركة "آي دي سي" أيضًا إلى أن "روبوروك" احتلت المرتبة الأولى في الأسواق الوطنية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة (الأمريكتين) وألمانيا (أوروبا) وكوريا الجنوبية (آسيا والمحيط الهادئ)، مما يؤكد قوة العلامة التجارية العالمية لشركة "روبوروك" وتنافسية منتجاتها عبر القارات، وعلى مستوى احتياجات المستخدمين المتنوعة، وأنواع المنازل، وعادات التنظيف. وفقًا لشركة "آي دي سي"، يأتي نجاح "روبوروك" مدعومًا بالمزايا التكنولوجية، والتوسع في الخارج، ومحفظة منتجات موسعة.

المصدر: السوق العالمية لروبوتات التنظيف المنزلي لعام 2025: العلامات التجارية الصينية تفرض هيمنتها مع الطفرة التي تشهدها روبوتات جز العشب، وروبوتات تنظيف النوافذ، وروبوتات تنظيف حمامات السباحة

(1) المصادر:

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, 2025Q4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2932414/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2932415/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2932416/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg