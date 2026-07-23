Roborock تطلق Qrevo S Pro: راحة استثنائية وقيمة لا تُضاهى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تعلن Roborock، العلامة التجارية الأولى عالميًا في مبيعات المكانس الروبوتية وفقًا لتقرير IDC، والشريك الرسمي لنادي Real Madrid C.F.، عن إطلاق Qrevo S Pro للمستهلكين في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. سواء كنت من أصحاب الجداول المزدحمة، أو من مُلّاك الحيوانات الأليفة، أو أحد الوالدين الذين لديهم أطفال صغار، فإن Qrevo S Pro يتولى مهام التنظيف اليومية بكل سهولة. تجمع هذه المكنسة الروبوتية المزودة بخاصية المسح بين الأداء القوي وأقصى درجات الراحة، مع سعر يقدم قيمة استثنائية، مما يجعل تقنيات التنظيف الروبوتي المتقدمة في متناول عدد أكبر من المنازل في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

حياة أكثر راحة مع محطة الإرساء متعددة الوظائف

صُممت محطة الإرساء متعددة الوظائف المطورة في Qrevo S Pro لتتولى عنك مهام التنظيف اليومية، وتوفر تجربة استخدام أكثر راحة دون عناء. فبعد كل جلسة تنظيف، يقوم الجهاز تلقائيًا بتفريغ الغبار في كيس محكم بسعة 2.7 لتر لا يحتاج إلى الاستبدال إلا مرة كل 65 يومًا، أي أكثر من شهرين من الاستخدام دون الحاجة إلى تفريغ الغبار يدويًا. كما تغسل المماسح تلقائيًا بالماء الساخن بدرجة حرارة 75°م لإزالة الدهون والأوساخ بفعالية، ثم تجففها بهواء دافئ بدرجة حرارة 45°م للمساعدة في منع الروائح الكريهة والحد من نمو البكتيريا. ويضمن نظام إعادة تعبئة المياه تلقائيًا أن يكون الروبوت جاهزًا دائمًا لجولة المسح التالية، بينما يساهم الشحن الأسرع في تقليل وقت التوقف عن العمل. وبالنسبة للعائلات المشغولة، يكفي الضغط على زر "ابدأ"، وترك مهمة التنظيف بالكامل لـ Qrevo S Pro، بينما تتولى محطة الإرساء بقية المهام تلقائيًا لأسابيع متواصلة.

تنظيف قوي على جميع أنواع الأرضيات

بفضل قوة شفط HyperForce التي تصل إلى 18,500 باسكال، والمماسح الدوارة المزدوجة التي تعمل بسرعة 200 دورة في الدقيقة، يوفر Qrevo S Pro أداءً قويًا في إزالة الغبار والفتات وانسكابات السوائل على مختلف أنواع الأرضيات، سواء كانت الصلبة أو المفروشة بالسجاد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمنازل التي تجمع بين الرخام أو البلاط والسجاد. وعند اكتشاف السجاد، ترتفع المماسح تلقائيًا حتى 10 مم للحفاظ على جفافه أثناء التنظيف. كما يساعد نظام مقاومة تشابك الشعر على تقليل التفاف الشعر حول الفرش، ليكون الجهاز مثاليًا للمنازل التي تضم حيوانات أليفة. ويوفر الجهاز أيضًا إمكانية تعديل مستوى تدفق المياه، مما يتيح لك تخصيص عملية المسح بما يتناسب مع مختلف أنواع الأرضيات، مثل البلاط والخشب والرخام.

ملاحة ذكية وتحكم سهل

يوفر نظام PreciSense LiDAR رسمًا دقيقًا وسريعًا لخريطة المنزل، بينما تساعد تقنية Reactive Tech لتجنب العوائق على التنقل بسلاسة حول الأحذية والألعاب وأرجل الأثاث. ويتيح تطبيق Roborock للمستخدمين تخصيص جداول التنظيف، وتحديد المناطق المحظورة، ومتابعة عمليات التنظيف من أي مكان، أو الاعتماد على SmartPlan 2.0 لضبط روتين التنظيف تلقائيًا بما يتناسب مع احتياجات المنزل. كما يدعم Qrevo S Pro التحكم الصوتي عبر Alexa وSiri وGoogle Home، مع توفير مستويات متقدمة من حماية الخصوصية وأمان البيانا

نبذة عن Roborock

تُعد Roborock إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال حلول التنظيف الذكية، وتشتهر بابتكاراتها التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وسهولة الاستخدام. وانطلاقًا من نهج يضع احتياجات المستخدم في المقام الأول، تقدم الشركة حلولًا مدعومة بالبحث والتطوير لتلبية متطلبات التنظيف المتنوعة في ملايين المنازل عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. وبصفتها الشريك الرسمي لنادي Real Madrid C.F.، تواصل Roborock تقديم أحدث الابتكارات في مجال التنظيف الذكي، مع التزامها بالتميز والجودة، بما يعكس تطلعات المستهلكين حول العالم.

يتوفر Roborock Qrevo S Pro الآن عبر Amazon ولدى كبرى متاجر التجزئة في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://sa-en.roborock.com, https://ae-en.roborock.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3006151/Qrevo_S_Pro.jpg