Roborock تكشف عن اكتسابها تصنيف مبيعات المكانس الكهربائية الروبوتية رقم 1 عالميًا في حدث الإطلاق الدولي

تعزو Roborock، المعتمدة من قبل Euromonitor، صعودها إلى القمة إلى اتباعها إستراتيجية طويلة المدى مع الحفاظ على الابتكار الذي يركز على العملاء قبل كل شيء.

بكين، 1 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Roborock، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الروبوتات المنزلية الفائقة الذكاء والمصممة لتبسيط الحياة اليومية، اليوم أنها احتلت المركز الأول لمبيعات المكانس الكهربائية الروبوتية في أنحاء العالم كافة، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن Euromonitor. واحتفالاً بإنجازاتها في حفل إطلاق عالمي عشية الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، كشفت العلامة التجارية أيضًا عن لمحة عما سيأتي في شكل خطوط إنتاج جديدة مع استعراض رؤيتها للمستقبل.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

تأسست Roborock في عام 2014، وهي تدين بنجاحها لالتزامها الطويل الأمد بالابتكار الذي يركز على العملاء. ومن خلال تقديم حلول مفيدة تعمل على تحسين الحياة اليومية، قامت Roborock ببناء قاعدة جماهيرية عالمية حقيقية، حيث تؤكد بيانات Euromonitor أن العلامة التجارية قد حققت مركز المبيعات رقم 1 في أنحاء العالم للمكانس الكهربائية الروبوتية[1].

وقال السيد Quan، رئيس Roborock: "يشرفنا أن نحتفل معكم جميعًا بهذا الإنجاز، والذي أصبح ممكنًا بفضل الثقة والدعم المستمرين اللذين تلقيناهما على مدار السنوات العشر الماضية. لقد كان طريقنا نحو النجاح مسيرة كفاح وعمل دؤوب، وليس وثبة سريعة، ولقد وضعنا نصب أعيننا دائمًا جوهر علامتنا التجارية المتمثل في "اتخاذ وجهة نظر بعيدة المدى من أجل القيام بالشيء الصحيح." إن التزامنا الثابت بالتركيز على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا هو النهج الذي بنينا به العلامة التجارية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ونحن في طريقنا بقوة لنصبح شركة رائدة عالميًا في مجال مستلزمات المنزل الذكي."

خطوات على طريق النجاح: Roborock تحقق نموًا ثابتًا في السوق في رحلتها لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية

وترسيخًا لقصة نجاحها العالمية، كشفت العلامة التجارية أيضًا عن نتائج مبهرة في العديد من أسواقها الرئيسية. توجد Roborock الآن في أكثر من 170 دولة، وتخدم أكثر من 15 مليون منزل حول العالم. ووفقًا لبيانات من IDC، تحتل Roborock المرتبة الأولى في تركيا والمرتبة الثانية في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، بينما تحتل أيضًا المركز الأول في ألمانيا وكوريا ودول الشمال من حيث عدد الشحنات في عام 2023[2]. وكذلك كشف تقرير الأرباح المالية الأخير لـ Roborock، أن هذه العلامة التجارية قد سجَّلت إجمالي إيرادات قدرها 8.65 مليار يوان العام الماضي (1.22 مليار دولار أمريكي)، مع تجاوز إجمالي شحنات المكانس الروبوتية 2.6 مليون وحدة. وسجلت عمليات Roborock الخارجية نموًا في الإيرادات بنسبة 21.42% مقارنة بالعام السابق، وتم إدراج صافي أرباحها بمبلغ 2.05 مليار يوان (288 مليون دولار أمريكي)، محققة معدل نمو سنوي إجمالي قدره 73.32%. ويُظهر هذا النمو المستمر في كل الأسواق الرئيسية أن عزم Roborock الإستراتيجي على تلبية طلبات المستهلكين بشكل مباشر والسعي لتحقيق التميز عبر تجربة المستخدم يلقى صدى لدى الملايين في كل أنحاء العالم.

وبرغم هذه النجاحات، أقر السيد Quan أن هذه النتائج لم تكن في حد ذاتها الهدف المطلق. تعد العولمة ركيزة حيوية في مسيرة Roborock لتصبح رائدة في مجالها. وعلى هذا النحو، فإنها تخطط لزيادة بصمتها العالمية من خلال تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفريدة للمستخدمين العالميين، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات المختلفة لمختلف الأسواق، وتوسيع نطاق المزيد من الشراكات في أنحاء العالم بأسره، ما يضمن أن تحقق Roborock خطوات واسعة في الخارج على نطاق أوسع وبوتيرة أسرع.

الابتكار الهادف: مبادئ البحث والتطوير التي تتمحور حول المستخدم في Roborock وأحدث التطورات غير المسبوقة

إن شغف Roborock لإنشاء قيمة لعملائها يدفعها إلى البحث المستمر عن التطورات التكنولوجية الجديدة التي يمكن أن تخدم نقاط الاحتياج الحقيقية لدى المستهلك. من عام 2019 إلى عام 2023، استثمرت Roborock مبلغ 1.9 مليار يوان (260 مليون دولار أمريكي) في البحث والتطوير. ويضمن نهج Roborock في اتخاذ إستراتيجية طويلة المدى تشجيع فرق البحث والتطوير على عدم البحث عن حلول سريعة، بل التركيز على الابتكار الذي سيخدم احتياجات المستهلك النهائي خدمة حقيقية، مثل توفير حلول المجالات الرئيسية مثل إمكانات التنظيف ورسم الخرائط والملاحة، ووسائل الراحة والربط البيني للمنزل الذكي.

ولتعزيز قدرات التنظيف لأحدث مجموعاتها، قدمت Roborock الفرشاة الجانبية FlexiArm Design™‎، وهي فرشاة جانبية قابلة للتمدد توفر تغطية تنظيف للزوايا بنسبة 100%، وهو والأمر الذي يحسِّن من تجربة المستخدم.وعندما يتعلق الأمر برضا المستخدم، فإن تقديم تجربة سهلة ومريحة لا تتطلب استخدام اليدين يعد أمرًا بالغ الأهمية بدوره. لقد قدمت Roborock مؤخرًا نظامًا لإعادة تعبئة المياه وتصريفها تلقائيًا، والذي يقوم بإفراغ واستبدال المياه المتسخة بالمياه النظيفة بشكل ذاتي من خلال الأنابيب، في أثناء غسل الممسحة وإعادة تعبئة الخزان.

وبخلاف حلول الأجهزة المتقدمة، استثمرت Roborock دائمًا استثمارًا كبيرًا في اكتشاف وتنفيذ التقنيات الناشئة التي يمكنها تحسين وظائف أجهزتها وإمكانات استخدامها. يمكن لتقنية التعرف على العوائق التفاعلية Reactive AI 2.0 Obstacle Recognition التعرف على أنواع الأرضيات والغرف والتمييز بينها، وتحديد 73 عائقًا مختلفًا للتنقل بدقة، بما في ذلك المرايا الأرضية ومستلزمات الحيوانات الأليفة. وتستخدم الوظيفة Roborock SmartPlanTM‎ خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتخطيط مسارات وإعدادات التنظيف وتحسينها بذكاء بناءً على عادات المستخدم وتخطيط المنزل المحدد، ما يجعل عملية التنظيف أذكى وأكفأ. ولقد تم اعتماد S8 MaxV Ultra الآن من قبل CSA for Matter، وستتبع منتجات Roborock الأخرى في المستقبل القريب لتعزيز الاتصال.

إثراء مجموعة منتجات Roborock لتحسين جودة الحياة للمستهلكين

وفي ختام عملية الإطلاق اللافتة، كشفت Roborock عن ثلاثة خطوط إنتاج جديدة ومثيرة لمجموعتها من الأجهزة الآلية الذكية. صعد مديرو منتجات Roborock إلى المسرح لتقديم ثلاث مكانس روبوتية جديدة، وهي G20S (S8 MaxV Ultra)، وV20، وP10S Pro.

تم إطلاق G20S (S8 MaxV Ultra) التي لاقت استحسانًا كبيرًا في معرض CES 2024، وهي حل التنظيف الشامل الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن من Roborock. إن جهاز G20S، وهو جهاز سهل الاستخدام للغاية، مزود بفرشاة جانبية FlexiArm Design™‎، وهي ذراع آلية فريدة تتيح إمكانات تنظيف الزوايا الكاملة، وممسحة جانبية إضافية لتنظيف الحواف، إلى جانب ميزة التعرف على العوائق Reactive AI 2.0، والمساعد الصوتي الذكي المدمج، وRockDock® Ultra الذي يحافظ تلقائيًا على نظافة الروبوت باستخدام الماء الساخن والهواء الساخن مع إمكانية إعادة غسل الممسحة وإعادة المسح الذكية. ستتوفر G20S (S8 MaxV Ultra) للشراء عالميًا اعتبارًا من أبريل، بسعر تجزئة 1799.99 دولارًا أمريكيًا / 1499 يورو.

ومع ظهور V20 لأول مرة في الصين، ستكون أول مكنسة كهربائية روبوتية في العالم مزودة بنظام ملاحة LiDAR الثنائي الرؤية 3DToF ونظام تجنب العوائق، والذي يراقب انعكاس الضوء المعدل لتوفير دقة عمق أفضل لرسم خرائط أرضية أكثر سهولة. وبفضل جسم نحيف للغاية يبلغ سُمكه 8.2 سم ومجهز بتصميم FlexiArmTM لتنظيف الزوايا والحواف، وفرشاة DuoRoller Riser، وقاعدة التنظيف التي لا تحتاج إلى صيانة، تم إعداد V20 بحيث تغير أبعاد التنظيف الآلي السهل.

وأخيرًا، فإن P10S Pro هي الشريك المثالي لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها. يوفر الجهاز تغطية للزوايا بنسبة 100% وأقصى مستوى في تنظيف الحواف من خلال الجمع بين تصميم FlexiArmTM مع فرشاة جانبية وممسحة قابلة للتمديد، ويتعامل حتى مع أصعب الأسطح في تحركاته.

تعمل هذه الحلول على تعزيز التزام Roborock بتلبية احتياجات عملائها في سعيها المتواصل للابتكار. ويرجى ترقُّب المزيد من إعلانات الإطلاق في الأسواق لهذه الابتكارات والمزيد غيرها.

معلومات عن Roborock

تلتزم Roborock بالابتكار في البحث والتطوير وإنتاج أجهزة التنظيف المنزلية، ولا سيَّما المكانس الكهربائية الروبوتية واللاسلكية والرطبة/الجافة. ولقد تم تصميم كل منتج من منتجاتها مع التركيز على حل المشكلات الحقيقية، حتى يتمكن عملاء Roborock من عيش حياة أفضل. وتتوفر منتجات Roborock حاليًا في أكثر من 40 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتعمل الشركة في أربعة مواقع، ولها مكاتب في بكين وشانغهاي وشنتشن وهونغ كونغ. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة https://global.roborock.com/ .

[1] ترد البيانات من Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. وتم استخدام أرقام مبيعات المكانس الكهربائية الروبوتية في كل أنحاء العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 (بالمائة مليون يوان صيني) في الحساب. تحتل Roborock المرتبة الأولى في الصناعة. تشير العبارة "المكنسة الكهربائية الروبوتية" إلى المكانس الكهربائية التي تتحرك تلقائيًا في أنحاء الغرف كلها باستخدام أجهزة الاستشعار لتنظيف الأرضيات. وتم الانتهاء من البحث في فبراير 2024. [2] تستند البيانات إلى تقرير IDC الربع سنوي لتتبع الأجهزة المنزلية الذكية، للربع الرابع من عام 2023. وتعتمد تصنيفات الولايات المتحدة وتركيا على قيمة المبيعات، بينما تعتمد تصنيفات ألمانيا ودول الشمال (الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد) وكوريا على حجم الشحنات.

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