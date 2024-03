Podczas międzynarodowej gali Roborock prezentuje ranking sprzedaży najbardziej zaawansowanych odkurzaczy automatycznych

Firma Roborock, wyróżniona certyfikatem Euromonitor, zawdzięcza swoją dominację długofalowemu podejściu, koncentrując się przede wszystkim na innowacjach zorientowanych na klienta

PEKIN, 29 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Roborock , absolutny światowy lider w dziedzinie wyjątkowo inteligentnej robotyki domowej opracowanej w celu uproszczenia codziennego życia, poinformowała dziś, że zajęła pierwsze miejsce pod względem globalnej sprzedaży odkurzaczy automatycznych, jak wynika z nowych danych firmy Euromonitor. Aby uczcić to osiągnięcie podczas międzynarodowej premiery, która odbyła się w przededniu 10-lecia istnienia marki, firma zaprezentowała również nowe serie produktów i podzieliła się perspektywami na przyszłość.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

Utworzona w 2014 r. spółka Roborock zawdzięcza swój sukces długofalowemu zaangażowaniu w innowacje ukierunkowane na klienta. Oferując nowatorskie rozwiązania, które usprawniają codzienne życie, marka zyskała sympatię klientów na całym świecie, czego dowodem są dane Euromonitora potwierdzające, że osiągnęła pozycję numer 1 na świecie pod względem sprzedaży odkurzaczy automatycznych. [1]

„Jesteśmy zaszczyceni, świętując z Państwem to osiągnięcie, które było możliwe dzięki utrzymującemu się zaufaniu i wsparciu otrzymanemu w ciągu ostatnich 10 lat". Jak zauważył prezes Roborock, Quan: „Nasza droga do sukcesu była maratonem, a nie sprintem, jako że od zawsze kierujemy się duchem marki, zgodnie z którym „patrzymy długofalowo, aby robić to, co właściwe". Dzięki konsekwentnemu koncentrowaniu się na oferowaniu konsumentom prawdziwej wartości udało nam się zbudować markę, która doprowadziła nas do miejsca, w którym znajdujemy się obecnie - na drodze do osiągnięcia pozycji międzynarodowego lidera w branży inteligentnych gospodarstw domowych".

Kolejne szczeble na drodze do sukcesu: Roborock odnotowuje stały wzrost rynkowy na drodze do uzyskania pozycji globalnego lidera w branży AGD

Potwierdzając swój światowy sukces, marka zaprezentowała również imponujące wyniki na licznych kluczowych rynkach. Marka Roborock jest aktualnie dostępna w ponad 170 krajach, zaopatrując ponad 15 milionów domów na całym świecie. W świetle danych IDC Roborock plasuje się na pierwszym miejscu w Turcji i na drugim miejscu w Stanach Zjednoczonych pod względem sprzedaży, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce w Niemczech, Korei i krajach skandynawskich pod względem dostaw w 2023 roku. [2] Jak wynika z najnowszego raportu finansowego Roborock, spółka odnotowała w ubiegłym roku łączny przychód w wysokości 8,65 miliarda juanów (1,22 miliarda USD), przy całkowitej liczbie dostaw odkurzaczy automatycznych przekraczającej 2,6 miliona sztuk. Jej zagraniczna działalność zanotowała wzrost przychodów o 21,42% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając zysk netto na poziomie 2,05 mld juanów (288 mln USD), co przekłada się na ogólną roczną stopę wzrostu na poziomie 73,32%. Konsekwentny wzrost na wszystkich kluczowych rynkach jest dowodem na to, że strategiczny wybór firmy Roborock, aby bezpośrednio spełniać wymagania konsumentów i dążyć do doskonałości w zakresie zadowolenia użytkowników, spotyka się z uznaniem milionów ludzi na całym świecie.

Niezależnie od tych sukcesów, prezes Quan przyznał, że wyniki te same w sobie nie były ostatecznym celem. Globalizacja pozostaje istotnym filarem misji Roborock, która zakłada osiągnięcie pozycji lidera w swojej dziedzinie. Z tego powodu firma planuje rozszerzyć swój międzynarodowy potencjał, wprowadzając bardziej innowacyjne produkty odpowiadające unikalnym potrzebom użytkowników na całym świecie, biorąc pod uwagę różne wymagania poszczególnych rynków, a także rozszerzyć współpracę z partnerami na całym świecie, gwarantując, że Roborock będzie rozwijać się za granicą na większą skalę i w szybszym tempie.

Znaczące innowacje: Zorientowane na użytkownika zasady badawczo-rozwojowe Roborock i najnowsze rewolucyjne rozwiązania

Zaangażowanie firmy Roborock w tworzenie wartości dodanej dla swoich konsumentów motywuje ją do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, które mogą zaspokoić rzeczywiste potrzeby konsumentów. W latach 2019-2023 przedsiębiorstwo zainwestowało 1,9 mld juanów (260 mln USD) w badania i rozwój. Długoterminowe perspektywy sprawiają, że zespoły badawczo-rozwojowe nie poszukują natychmiastowych rozwiązań, ale koncentrują się na innowacjach, które faktycznie zaspokoją potrzeby konsumentów końcowych, zajmując się kluczowymi obszarami, takimi jak możliwości sprzątania, mapowanie i nawigacja, wygoda i inteligentna łączność między urządzeniami.

Udoskonalając możliwości sprzątające swojej najnowszej serii, Roborock zaprezentował szczotkę boczną FlexiArm Design™, rozciągliwą i gwarantującą stuprocentowe objęcie czyszczonych narożników - podnosząc tym samym komfort użytkowania. Zapewnienie niskich kosztów utrzymania bez konieczności angażowania obsługi ręcznej jest również kwestią nadrzędną, jeśli chodzi o zadowolenie użytkowników. Spółka Roborock wprowadziła niedawno system automatycznego uzupełniania i odprowadzania wody, który samoczynnie opróżnia i zastępuje brudną wodę czystą, przepuszczając ją przez rury podczas mycia mopa i uzupełniania zbiornika.

Niezależnie od zaawansowanych rozwiązań sprzętowych marka Roborock od samego początku inwestuje w odkrywanie i wdrażanie nowych technologii, które pozwalają zwiększyć funkcjonalność i dostępność jej urządzeń. Technologia rozpoznawania przeszkód Reactive AI 2.0 może rozpoznawać i rozróżniać rodzaje podłóg i pomieszczeń, dokładnie identyfikując 73 różne przeszkody do ominięcia, w tym lustra stojące i akcesoria dla zwierząt. Funkcja Roborock SmartPlanTM korzysta z zaawansowanego algorytmu sztucznej inteligencji, aby precyzyjnie zaplanować i zoptymalizować ścieżki sprzątania i jego ustawienia w oparciu o nawyki użytkownika i konkretny układ domu, dzięki czemu proces sprzątania jest jeszcze bardziej inteligentny i efektywny. Model S8 MaxV Ultra uzyskał certyfikat CSA for Matter; wkrótce pojawią się także inne produkty oferujące jeszcze lepszą łączność.

Rozszerzenie asortymentu produktów Roborock w celu poprawy jakości życia konsumentów

Podsumowując to emocjonujące wydarzenie, marka zaprezentowała trzy wyjątkowe nowe linie produktów wzbogacające jej gamę inteligentnych zautomatyzowanych urządzeń. Na scenie pojawili się kierownicy produktów Roborock, którzy zaprezentowali trzy nowe automatyczne odkurzacze - G20S (S8 MaxV Ultra), V20 i P10S Pro.

Wprowadzony na rynek model G20S (S8 MaxV Ultra) spotkał się z wielkim uznaniem na targach CES 2024 i jest jak dotąd najbardziej zaawansowanym technologicznie kompleksowym urządzeniem czyszczącym firmy Roborock. To niezwykle intuicyjne urządzenie zostało wyposażone w szczotkę boczną FlexiArm Design™, unikalne ramię robota, które umożliwia dokładne czyszczenie narożników, oraz dodatkowy mop boczny do mycia krawędzi, a także funkcję rozpoznawania przeszkód Reactive AI 2.0, wbudowanego inteligentnego asystenta głosowego oraz system RockDock® Ultra, który automatycznie czyści robota sprzątającego za pomocą gorącej wody i ogrzanego powietrza z inteligentnymi funkcjami ponownego prania i mopowania. Urządzenie G20S (S8 MaxV Ultra) będzie dostępne do nabycia na całym świecie od kwietnia w cenie detalicznej 1799,99 USD / 1499 EUR.

Wprowadzony na rynek w Chinach odkurzacz automatyczny V20 będzie pierwszym na świecie tego typu urządzeniem wyposażonym w podwójny system nawigacji LiDAR 3DToF oraz mechanizm unikania przeszkód, który rejestruje odbicie modulowanego światła w celu lepszego odwzorowania głębi przestrzeni i jeszcze bardziej intuicyjnego mapowania podłóg. Dzięki ultracienkiej obudowie 8,2 cm i wyposażeniu w funkcję czyszczenia narożników i krawędzi FlexiArm DesignTM, szczotkę DuoRoller Riser Brush i bezobsługową stację dokującą, V20 na nowo definiuje zautomatyzowane, niewymagające konserwacji czyszczenie.

Z kolei P10S Pro oferuje możliwość doskonałego czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Zastosowanie funkcji FlexiArm DesignTM w połączeniu z wysuwaną szczotką boczną i mopem sprawia, że model ten zapewnia stuprocentowe czyszczenie narożników i najwyższą skuteczność zmywania krawędzi, sprawdzając się nawet na najtrudniejszych powierzchniach.

Tego typu rozwiązania jeszcze wyraźniej potwierdzają zaangażowanie firmy Roborock w zaspokajanie potrzeb klientów w nieustannym poszukiwaniu innowacji. Więcej informacji na temat wprowadzenia wspomnianych nowości na rynek można znaleźć na korporacyjnej stronie internetowej.

Roborock

Spółka Roborock koncentruje się na innowacjach w zakresie badań, rozwoju i produkcji domowych urządzeń czyszczących, w szczególności odkurzaczy automatycznych, bezprzewodowych oraz pracujących na mokro i sucho. Każdy produkt marki został zaprojektowany z myślą o rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, dzięki czemu klienci mogą cieszyć się wygodniejszym życiem. Obecnie produkty firmy Roborock są dostępne w ponad 40 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Hiszpanii. Spółka działa w czterech lokalizacjach i ma oddziały w Pekinie, Szanghaju, Shenzhen i Hongkongu. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://global.roborock.com/ .

[1] Dane pochodzą z Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.. Do wyliczeń wykorzystano wielkość sprzedaży odkurzaczy automatycznych na całym świecie w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. (w setkach milionów RMB). Roborock zajmuje pierwsze miejsce w branży. Odkurzacz automatyczny to urządzenie, które automatycznie porusza się po pomieszczeniach, czyszcząc podłogi z wykorzystaniem specjalnych czujników. Badanie zostało zakończone w lutym 2024 roku.

[2] Dane na podstawie publikacji kwartalnej IDC Smart Home Device Tracker, 2023 Q4. Rankingi dla USA i Turcji opierają się na wartości sprzedaży, podczas gdy te dotyczące Niemiec, krajów skandynawskich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) i Korei uwzględniają wolumen sprzedaży.