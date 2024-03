Roborock annonce être le numéro 1 mondial des ventes de robots aspirateurs lors d'un événement de lancement international

Certifié par Euromonitor, Roborock attribue son ascension au sommet au fait d'avoir adopté un état d'esprit à long terme tout en maintenant sa priorité accordée à l'innovation axée sur le client

PÉKIN, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- Roborock , un leader mondial de la robotique domestique ultra-intelligente conçue pour simplifier la vie quotidienne, a annoncé aujourd'hui avoir pris la première place des ventes de robots aspirateurs dans le monde, selon les nouvelles données d'Euromonitor. Célébrant ses réalisations lors d'un événement de lancement mondial à la veille de ses 10 ans, la marque a également dévoilé un aperçu de ce qui est à venir sous la forme de nouvelles lignes de produits tout en partageant sa vision pour l'avenir.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

Fondée en 2014, Roborock doit son succès à son engagement de longue date en faveur de l'innovation centrée sur le client. En proposant des solutions importantes qui améliorent la vie quotidienne, Roborock a conquis le public mondial, et les données d'Euromonitor confirment que la marque est devenue le numéro 1 mondial des ventes de robots aspirateurs[1].

« Nous sommes très honorés de célébrer cette réussite avec vous tous ; elle a été rendue possible grâce à la confiance et au soutien continus dont nous avons bénéficié au cours des 10 dernières années, a déclaré M. Quan, président de Roborock. Notre chemin vers le succès a été un marathon, pas un sprint, car nous avons toujours gardé en tête notre esprit de marque, à savoir "avoir une vision à long terme pour faire ce qu'il faut". C'est grâce à notre engagement inébranlable à offrir une véritable valeur ajoutée à nos clients que nous avons créé cette affinité avec la marque qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui : en excellente voie pour devenir un leader mondial dans le domaine de la maison intelligente. »

Les étapes sur la voie du succès : Roborock enregistre une croissance régulière de son marché et est en passe de devenir une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils ménagers

Consolidant sa réussite mondiale, la marque a également dévoilé des résultats impressionnants sur plusieurs de ses marchés clés. Roborock est aujourd'hui présent dans plus de 170 pays, desservant plus de 15 millions de foyers dans le monde. Selon les données d'IDC, Roborock se classe numéro un en Turquie et numéro deux aux États-Unis en termes de ventes, et occupe également la première place en Allemagne, en Corée et dans les pays nordiques en termes d'expéditions en 2023[2]. Comme l'a révélé le dernier rapport financier de Roborock, la marque a enregistré un chiffre d'affaires total de 8,65 milliards de yuans l'année dernière (1,22 milliard de dollars), avec plus de 2,6 millions d'unités d'aspirateurs robots expédiés au total. Les activités de Roborock à l'étranger ont enregistré une croissance de 21,42 % par rapport à l'année précédente et le bénéfice net de Roborock a atteint les 2,05 milliards de yuans (288 millions de dollars), soit un taux de croissance annuel global de 73,32 %. Cette croissance constante sur tous les marchés clés démontre que le choix stratégique de Roborock de répondre directement aux demandes des consommateurs et de viser l'excellence en matière d'expérience utilisateur trouve un écho auprès de millions de personnes dans le monde entier.

Malgré ces succès, M. Quan a reconnu que ces résultats n'étaient pas en eux-mêmes l'objectif final. La mondialisation est un pilier essentiel de la mission de Roborock qui souhaite devenir un leader dans son domaine. Dans cette optique, Roborock prévoit d'étendre son empreinte mondiale en introduisant des produits plus innovants qui répondent aux besoins uniques des utilisateurs mondiaux, en tenant compte des différentes exigences des divers marchés, et en nouant davantage de partenariats dans le monde entier, garantissant ainsi la progression de Roborock à l'étranger à plus grande échelle et à un rythme plus rapide.

Une innovation importante : les principes de R&D centrés sur l'utilisateur de Roborock et les dernières nouveautés révolutionnaires

La passion de Roborock pour créer de la valeur pour ses consommateurs l'incite à rechercher continuellement de nouvelles avancées technologiques susceptibles de résoudre les véritables difficultés des consommateurs. Entre 2019 et 2023, Roborock a investi 1,9 milliard de yuans (260 millions de dollars) dans la recherche et le développement. L'approche de Roborock, qui consiste à adopter une vision à long terme, lui permet de s'assurer que les équipes de R&D sont encouragées à ne pas chercher de solutions rapides, mais à se concentrer sur l'innovation qui répondra véritablement aux besoins du consommateur final, notamment en abordant des domaines clés tels que les capacités de nettoyage, la cartographie et la navigation, le confort et l'interconnectivité avec la maison intelligente.

Pour améliorer les capacités de nettoyage de sa dernière gamme, Roborock a lancé la brosse latérale FlexiArm Design™, une brosse latérale extensible offrant une couverture de nettoyage des angles de 100 %, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. S'agissant de la satisfaction de l'utilisateur, il est également primordial d'offrir une expérience mains libres qui ne nécessite que peu d'entretien. Roborock a récemment introduit un système automatique de remplissage et de vidange de l'eau, qui vide et remplace automatiquement l'eau sale par de l'eau propre à travers les tuyaux pendant le lavage des serpillères et le remplissage du réservoir.

Outre les solutions matérielles avancées, Roborock a toujours investi massivement dans la découverte et la mise en œuvre de technologies émergentes capables d'améliorer la fonctionnalité et l'accessibilité de ses appareils. La technologie de reconnaissance d'obstacles Reactive AI 2.0 de Roborock peut reconnaître et différencier les types de sol et de pièce, en identifiant avec précision 73 obstacles différents à franchir, y compris les miroirs au sol et les articles des animaux de compagnie. La fonction SmartPlanTM de Roborock utilise un algorithme d'IA avancé pour planifier et optimiser intelligemment les trajectoires et les paramètres de nettoyage en fonction des habitudes de l'utilisateur et de l'agencement spécifique de la maison, rendant le processus de nettoyage encore plus intelligent et efficace. Le S8 MaxV Ultra est désormais certifié par la CSA pour Matter, et d'autres produits Roborock suivront bientôt pour améliorer la connectivité.

Enrichir le portefeuille de produits de Roborock pour améliorer la qualité de vie des consommateurs

En conclusion de ce lancement passionnant, Roborock a dévoilé trois nouvelles gammes de produits passionnants qui viennent s'ajouter à son portefeuille d'appareils automatisés intelligents. Les chefs de produit de Roborock ont pris la parole pour présenter trois nouveaux robots aspirateurs : le G20S (S8 MaxV Ultra), le V20 et le P10S Pro.

Le G20S (S8 MaxV Ultra) a été lancé avec grand succès au CES 2024 ; c'est la solution de nettoyage tout-en-un la plus avancée de Roborock à ce jour. Appareil très intuitif, le G20S est équipé de la brosse latérale FlexiArm Design™, d'un bras robotisé unique qui permet de nettoyer les angles et d'une serpillère latérale supplémentaire pour le nettoyage des bords, ainsi que de la reconnaissance d'obstacles Reactive AI 2.0, d'un assistant vocal intelligent intégré, et de RockDock® Ultra qui entretient automatiquement le robot en utilisant de l'eau chaude et de l'air chauffé, avec des capacités intelligentes de relavage et de renettoyage de la serpillère. Le G20S (S8 MaxV Ultra) sera disponible à l'achat dans le monde entier à partir d'avril, au prix de vente de 1 799,99 USD / 1 499 EUR.

Présenté pour la première fois en Chine, le V20 sera le premier robot aspirateur au monde équipé d'un système de navigation et d'évitement d'obstacles LiDAR à semi-conducteurs 3DToF à double vision, qui observe la réflexion de la lumière modulée pour offrir une meilleure précision de profondeur pour une cartographie des sols encore plus intuitive. Avec un corps ultramince de 8,2 cm et équipé du système de nettoyage des angles et des bords FlexiArm DesignTM, de la brosse DuoRoller Riser et de la station de nettoyage sans entretien, le V20 s'apprête à redéfinir le nettoyage automatisé avec peu d'entretien.

Enfin, le P10S Pro se positionne comme le partenaire idéal pour les endroits difficiles d'accès. Combinant FlexiArm DesignTM avec une brosse latérale extensible et une serpillère, l'appareil couvre 100 % des angles et nettoie parfaitement les bords, même sur les surfaces les plus délicates.

Ces solutions renforcent encore l'engagement de Roborock à satisfaire les besoins de ses clients dans sa poursuite audacieuse de l'innovation. Restez à l'écoute pour les annonces de lancement de ces innovations et d'autres encore, spécifiques à chaque marché.

À propos de Roborock

Roborock s'engage à innover dans la recherche, le développement et la production d'appareils de nettoyage domestique, en particulier les robots, les aspirateurs sans fil et les aspirateurs humides / secs. Chaque produit Roborock a été conçu dans le but de résoudre des problèmes réels, afin que les clients de Roborock puissent mener une vie meilleure. Actuellement, Roborock est disponible dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Espagne. La société opère à partir de quatre sites, avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://global.roborock.com/ .

[1] Les données proviennent d'Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. Les chiffres de ventes de robots aspirateurs dans le monde au cours des trois premiers trimestres de 2023 (en centaines de millions de yuans) ont été utilisés pour le calcul. Roborock se classe premier dans l'industrie. Les robots aspirateurs sont des aspirateurs qui se déplacent automatiquement dans les pièces à l'aide de capteurs pour nettoyer les sols. La recherche a été achevée en février 2024. [2] Données basées sur le rapport trimestriel IDC Smart Home Device Tracker, 2023 Q4. Les classements des États-Unis et de la Turquie sont basés sur la valeur des ventes, tandis que les classements de l'Allemagne, des pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) et de la Corée sont basés sur le volume des expéditions