Roborock анонсирует новинки и возглавляет мировой рейтинг продаж роботов-пылесосов

Компания Roborock, имеющая сертификацию Euromonitor, объясняет свой успех перспективным мышлением и приоритетным вниманием к инновациям, ориентированным на клиента.

ПЕКИН, 1 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Roborock, мировой лидер в области сверхинтеллектуальной бытовой робототехники, созданной для упрощения повседневной жизни, сегодня объявила о том, что, согласно новым данным Euromonitor, она заняла первое место в мире по продажам роботов-пылесосов. Отмечая достигнутые успехи на глобальной презентации в преддверии 10-летнего юбилея бренда, его представители поделились своим видением перспективы и коротко представили новые линейки продукции, выход которых ожидается в недалеком будущем.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

Компания Roborock, основанная в 2014 году, обязана своим успехом своей неизменной приверженности инновациям, ориентированным на клиента. Создавая рациональные решения, улучшающие повседневную жизнь, компания Roborock приобрела поистине глобальную базу поклонников, а данные Euromonitor подтверждают, что бренд вышел на первое место в мире по продажам роботов-пылесосов [1].

«Для нас большая честь праздновать это достижение вместе с вами, ведь оно стало возможным благодаря неизменному доверию и поддержке, которые вы оказывали нам на протяжении последних 10 лет, — заявил г-н Куан (Quan), президент компании Roborock. — Наш путь к успеху был марафоном, а не спринтом, поскольку мы всегда следовали принципу нашего бренда: «смотреть в будущее, чтобы поступать правильно». Наша непоколебимая приверженность делу создания истинной ценности для наших клиентов — вот что помогло нам завоевать доверие к бренду, которое привело нас туда, где мы находимся сегодня, — на пути к мировому лидерству в области технологий для умного дома».

Ступени на пути к успеху: Roborock добивается устойчивого рыночного роста на пути к становлению в качестве ведущего мирового бренда бытовой техники

Закрепляя свой глобальный успех, бренд также продемонстрировал впечатляющие результаты на многих ключевых рынках. В настоящее время продукция компании Roborock представлена в более чем 170 странах, обслуживая более 15 миллионов домов по всему миру. По данным IDC, Roborock занимает первое место в Турции и второе в США по объему продаж, а также первое место в Германии, Корее и Скандинавии по объемам поставок в 2023 году[2]. Согласно последнему отчету Roborock о финансовых результатах, общий доход бренда в прошлом году составил 8,65 млрд юаней (1,22 млрд долларов США), а общий объем поставок роботов-пылесосов превысил 2,6 млн единиц. Зарубежные подразделения Roborock продемонстрировали рост выручки на 21,42% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль Roborock составила 2,05 млрд юаней (288 млн долларов США), достигнув общего годового темпа роста в 73,32%. Этот устойчивый рост на всех ключевых рынках свидетельствует о том, что стратегический выбор Roborock в пользу непосредственного удовлетворения запросов потребителей и стремление к совершенствованию в работе с пользователем находит отклик у миллионов людей во всем мире.

Несмотря на внушительные успехи, г-н Куан признал, что эти результаты сами по себе не являются конечной целью. Глобализация — важнейшая составляющая миссии Roborock, направленной на завоевание лидерства в своей области. В этом контексте Roborock планирует расширять свое присутствие на мировом рынке путем внедрения инновационных продуктов, отвечающих индивидуальным потребностям глобальных пользователей, с учетом специфических требований различных рынков, и развивать партнерские отношения во всем мире, что позволит Roborock добиваться успехов за рубежом в большем масштабе и более быстрыми темпами.

Значимые инновации: ориентированные на пользователя НИОКР и новейшие революционные разработки Roborock

Стремление Roborock к созданию ценности для своих клиентов побуждает компанию к постоянному поиску новых технологических находок, способных решать реальные проблемы потребителей. За период с 2019 по 2023 год компания Roborock вложила 1,9 млрд юаней (260 млн долларов США) в исследования и разработки. Подход Roborock, ориентированный на долгосрочную перспективу, поощряет команды разработчиков не искать быстрых решений, а сосредоточиться на инновациях, которые будут действительно отвечать потребностям конечного потребителя, например, в таких ключевых областях, таких как уборка помещений, картография и навигация, комфорт и подключение умного дома.

Расширяя функциональные возможности для уборки в своей новейшей серии продуктов, Roborock представила решение FlexiArm Design™ — гибкую боковую щетку, обеспечивающую 100% охват углов при уборке, что повышает удобство использования. Существенным фактором удовлетворенности пользователей является простота обслуживания и отсутствие необходимости в ручных манипуляциях. Недавно компания Roborock представила систему автоматического долива и слива воды, которая автоматически сливает грязную воду и заменяет ее чистой по трубам во время влажной уборки и наполнения резервуара.

Помимо передовых аппаратных решений, Roborock всегда вкладывала значительные средства в разработку и внедрение новых технологий, которые могут повысить функциональность и доступность своих устройств. Технология распознавания препятствий с помощью реактивного искусственного интеллекта Roborock Reactive AI 2.0 позволяет распознавать и различать типы полов и помещений, точно определяя 73 различных препятствия для навигации, включая напольные зеркала и принадлежности для домашних животных. Функция Roborock SmartPlanTM использует передовой алгоритм искусственного интеллекта для интеллектуального планирования и оптимизации маршрутов уборки и настроек с учетом привычек пользователя и особенностей домашней планировки, что делает процесс уборки еще более интеллектуальным и эффективным. Модель S8 MaxV Ultra теперь сертифицирована CSA по стандарту Matter, а в ближайшем будущем этому примеру последуют и другие модели Roborock, чтобы улучшить возможности подключения.

Расширение ассортимента продукции Roborock для повышения качества жизни потребителей

В завершение захватывающей презентации Roborock представила три новые линейки продуктов в своем ассортименте интеллектуальных автоматизированных устройств. На сцену вышли менеджеры по продукции Roborock, которые представили три новых модели роботов-пылесосов – G20S (S8 MaxV Ultra), V20 и P10S Pro.

Модель G20S (S8 MaxV Ultra), ставшая сенсацией выставки CES 2024, на сегодняшний день является самым технологически продвинутым универсальным решением для уборки от Roborock. Высоко интуитивная модель G20S оснащена боковой щеткой FlexiArm Design™ — уникальной роботизированной рукой, обеспечивающей полную очистку углов, дополнительной боковой шваброй для уборки краев, а также функцией распознавания препятствий Reactive AI 2.0, встроенным интеллектуальным голосовым помощником и системой RockDock ® Ultra для автоматического обслуживания робота-пылесоса с помощью горячей воды и нагретого воздуха с интеллектуальными функциями повторной очистки швабры и повторной уборки. Модель G20S (S8 MaxV Ultra) поступит в продажу во всем мире начиная с апреля по розничной цене 1799,99 долларов США/1499 ЕВРО.

После дебюта в Китае модель V20 станет первым в мире роботом-пылесосом, оснащенным системой навигации и обхода препятствий 3DToF с бинокулярным зрением и твердотельным лидарным датчиком, который наблюдает за отражением модулированного света, обеспечивая повышенную точность объемного восприятия для еще более интуитивного отображения пола. Благодаря ультратонкому 8,2 см корпусу, системе для уборки углов и краев FlexiArm DesignTM, щетке DuoRoller Riser Brush и необслуживаемой док-станции для самоочистки модель V20 меняет представление об автоматизированной уборке, не требующей особого ухода за оборудованием.

Модель P10S Pro позиционируется как идеальное решение для уборки труднодоступных мест. Сочетая FlexiArm DesignTM с выдвижной боковой щеткой и шваброй, устройство обеспечивает 100% охват углов и отличную уборку краев, легко справляясь даже с самыми сложными поверхностями.

Эти решения в очередной раз подтверждают кредо компании Roborock по удовлетворению потребностей своих клиентов в смелом стремлении к инновациям. Следите за дальнейшими объявлениями о выпуске на рынок этих и многих других новинок.

О компании Roborock

Roborock последовательно осуществляет инновации в области исследований, разработки и производства устройств для уборки дома, в частности роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и комбинированных пылесосов для влажной и сухой уборки. Каждый продукт разрабатывается компанией Roborock для решения реальных проблем с целью обеспечения более высокого уровня жизни своих клиентов. В настоящее время продукция Roborock продается более чем в 40 странах мира, включая США, Германию, Францию и Испанию. Компания имеет четыре площадки с офисами в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://global.roborock.com/ .

[1] Данные предоставлены компанией Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. Для расчета использовались данные об объеме продаж роботов-пылесосов в мире за первые три квартала 2023 года (в сотнях миллионов юаней). Компания Roborock занимает первое место в отрасли. Под роботом-пылесосом понимается пылесос, который автоматически перемещается по помещениям с помощью датчиков, осуществляя очистку полов. Исследование было завершено в феврале 2024 года. [2] Данные опираются на результаты ежеквартального мониторинга устройств для умного дома IDC (IDC Quarterly Smart Home Device Tracker) за 4 квартал 2023 года. Основой для рейтингов в США и Турции является стоимость продаж, а в Германии, скандинавских странах (Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции) и Корее — объем поставок.

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