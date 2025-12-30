Shanghai Electric تحقق المركز الخامس عالميًا في تصنيف شركات تحلية المياه

التقنية "الحرارية + الغشائية" المبتكرة تقود حلول معالجة المياه الخضراء وتحدد معيارًا عالميًا في تنفيذ المشاريع

شنغهاي، 30 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تحتل شركة Shanghai Electric (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 2727، المدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز: 601727) الآن المرتبة الخامسة عالميًا من حيث القدرة الإنتاجية لمشاريع تحلية مياه البحر الجديدة في الفترة من 2024 إلى 2025، بارتفاع قدره أربع مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، وفقًا للإحصاءات الحديثة الصادرة عن الرابطة الدولية لتحلية وإعادة استخدام المياه (IDRA) وشركة Global Water Intelligence (GWI).

من حيث القدرة الإنتاجية التراكمية للمشاريع خلال السنوات العشر الماضية (2016-2025)، تحتل شركة Shanghai Electric المرتبة الثامنة عالميًا، بارتفاع قدره ثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف السابق. تُعدُّ الرابطة الدولية لتحلية وإعادة استخدام المياه (IDRA) منظمة غير ربحية عالمية، حيث قامت منذ عام 1973 بربط مجتمع تحلية المياه وإعادة استخدامها. أما شركة Global Water Intelligence (GWI) فهي المزود الرائد للمعلومات الاستخباراتية السوقية لقطاع المياه العالمي خلال الـ 20 عامًا الماضية.

وأوضح متحدث باسم Shanghai Electric أن ارتفاع التصنيف يعكس التقدير الدولي القوي لخبرة شركة Shanghai Electric في تحلية المياه وكفاءة تنفيذ مشاريعها، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة أكثر من 10 سنوات من التطوير المتواصل في التقنيات الحرارية والغشائية. تواصل شركة Shanghai Electric التزامها في المستقبل بتقديم حلول تحلية مياه صديقة للبيئة، وعالية الأداء، وذات تكلفة فعّالة، لمواجهة تحديات ندرة المياه العالمية.

تعدُّ شركة Shanghai Electric واحدة من القلائل على مستوى العالم التي أتقنت التقنيتين الرئيسيتين في تحلية المياه: التقطير متعدد التأثيرات (MED) القائم على الحرارة والتحلية بالغشاء عبر التناضح العكسي (RO)، مقدمة حلولاً متكاملة تعتمد على التقنيتين معًا. تمتد خبرة الشركة في تحلية مياه البحر الآن إلى ما هو أبعد من مجرد توفير المياه المستقلة، لتشمل تطبيقات صناعية متنوعة.

من خلال دمج استرداد الحرارة المهدورة واستخدام الموارد بشكل مبتكر، تقدم الشركة حلول تحلية مياه شاملة، وموفرة للطاقة، وعالية الإنتاجية. تضمن الأنظمة المصمَّمة خصيصًا إمدادًا مستقرًا من المياه العذبة عالية الجودة للصناعات الساحلية الحيوية مثل توليد الطاقة، وصناعة الصلب، والتصنيع الكيميائي.

على مدار السنوات، اكتسبت Shanghai Electric سمعة عالمية بفضل موثوقيتها التقنية، وكفاءتها في تنفيذ المشاريع، وانتشار علامتها التجارية دوليًا. يدعم هذا الارتفاع الكبير في التصنيف حلول المجموعة التكنولوجية الشاملة التي تغطي كامل طيف تحلية المياه، وسجلها الحافل في تنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح سواء على الصعيد المحلي أو الدولي:

يُعدُّ Hengyi PMB للبتروكيماويات في بروناي مشروعًا رائدًا بطاقة إنتاجية تبلغ 3×12,500 طن يوميًا، ويعتمد على أول تقنية في العالم تجمع بين التقطير متعدد التأثيرات منخفض الحرارة ( LT-MED ) وتبخر المياه الساخنة بالوميض، مع امتلاكه لحقوق ملكية فكرية مستقلة بالكامل.

ويُعدُّ مشروع تحلية مياه البحر بالحرارة المتبددة لشركة Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd . أكبر مشروع EPC لتحلية المياه الحرارية تنفذه Shanghai Electric في الصين، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية 305,000 طن يوميًا، مستفيدًا من تقنية التقطير متعدد التأثيرات المتقدمة ( F-MED ) المدعومة بالحرارة المتبددة الصناعية.

يستخدم مشروع Yulong للبتروكيماويات لتحلية المياه بتقنية هجينة حرارية-غشائية في يانتاي ، بطاقة إنتاجية تبلغ 160,000 طن يوميًا، تقنية هجينة مبتكرة F-MED-RO تجمع بين العمليات الحرارية والغشائية. من خلال اعتماد نهج "الاستخدام المتسلسل" لاسترداد واستغلال الحرارة المتبددة الصناعية منخفضة الحرارة، يتيح المشروع إنتاج مياه مستدامة وصديقة للبيئة، منخفضة الكربون، وفعّالة من حيث الموارد. يمثل هذا المشروع الأكبر عالميًا في مجال تحلية مياه البحر بتقنية هجينة تجمع بين العمليات الحرارية والغشائية.

وفي المستقبل، ستواصل Shanghai Electric الاستفادة من مجموعة تقنياتها الشاملة وخبرتها الواسعة في المشاريع العالمية لتقديم حلول مياه مستدامة أكثر صداقة للبيئة، واقتصادية، وموثوقة للعملاء حول العالم. تظل المجموعة ملتزمة بمواجهة التحدي العالمي لنقص المياه، مساهمة باستمرار بما تُعرف بـ "الحكمة الصينية" و"حلول Shanghai Electric".

