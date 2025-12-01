Shanghai Electric تطلق أكاديمية التميّز الصينية الباكستانية للمهندسين لتنمية مواهب "الحزام والطريق"

تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والتبادلات التكنولوجية والثقافية بين الصين وباكستان من خلال التعليم متعدد التخصصات في الطاقة والهندسة الكهربائية

Shanghai Electric Launches Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers to Cultivate “Belt and Road” Talent

شنغهاي، 1 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت رسميًا شركة "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: SEHK: 2727, SSE: 601727) أكاديمية التميّز الصينية الباكستانية للمهندسين ("الأكاديمية") في 24 نوفمبر كمبادرة مشتركة من قبل "شنغهاي إلكتريك" و"جامعة شنغهاي ديانجي". تهدف "الأكاديمية" إلى تنمية المواهب الهندسية التي تتمتع بالتنافسية وتعدد التخصصات والتنوع على المستوى الدولي، مع بناء منصة محورية للتبادل التكنولوجي والثقافي بين الصين وباكستان.

تم تنظيم حدث الإطلاق عبر الإنترنت وبصفة مباشرة في وقت واحد في ثلاثة مواقع في كلا البلدين. وقع ممثلو مشروع منجم الفحم والطاقة المتكامل "ثار بلوك - 1" (Thar Block-I) ("مشروع ثار") و"جامعة شانغهاي ديانجي" اتفاقية تعاون لبرنامج التدريب لـ "المرحلة الأولى"، مما يمثل التنفيذ الرسمي لمبادرة تنمية المواهب.

أشار "تسو تشاوكاي"، رئيس مجموعة "شنغهاي إلكتريك"، إلى أنه على خلفية التعديلات العميقة في المشهد الصناعي العالمي ، هناك حاجة متزايدة للمؤسسات إلى البحث عن المواهب متعددة المهارات المجهزة بالأسس النظرية والممارسات الهندسية والرؤى الدولية وقدرات التعاون بين الثقافات.

وقال: "إن إنشاء "الأكاديمية" هو مبادرة مهمة من قبل "شنغهاي إلكتريك" لتعزيز التكامل العميق على مستوى "التطبيقات والبحوث بالتعاون بين خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية" وبناء نظام لتنمية المواهب الدولية". "باستغلال نقاط القوة الأكاديمية "لجامعة شانغهاي ديانجي" في التصنيع المتقدم ، سنعمّق البحث التعاوني والتدريس العملي ومشاركة أعضاء هيئة التدريس ، ونعمل معًا لإنشاء نموذج جديد لتنمية المواهب الدولية في إطار مبادرة (الحزام والطريق)".

أعربت "جونج سييه"، رئيس "جامعة شانغهاي ديانجي"، عن أن "الأكاديمية"، باعتبارها مشروع تجريبي رئيسي في الخارج ، ستكون أولوية. من خلال دمج أعضاء هيئة التدريس والموارد التعليمية عالية الجودة، تلتزم الجامعة بالحفاظ على معايير عالية في أنظمة تنمية المواهب ، وجودة التدريس ، ودعم الخدمات الشاملة.

وأشارت قائلةً: "إن الهدف هو إنشاء "الأكاديمية" كجسر حيوي للصداقة والتعاون التكنولوجي بين الصين وباكستان".

باعتبارها أول برنامج للمواهب الهندسية الدولية بقيادة المؤسسات في إطار "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC) ، ستقدم "الأكاديمية" برامج الماجستير المصممة خصيصًا بما يتماشى مع احتياجات "مشروع ثار"، مع التركيز على الطاقة والهندسة الكهربائية. من خلال مسارات التوجيه المزدوجة التي تجمع بين الأساتذة وخبراء الصناعة ، سيتم تجهيز المتدربين لمعالجة تحديات العالم الحقيقي من خلال دمج النظرية مع الممارسة.

في السنوات الأخيرة ، أعطت شركة "شنغهاي إلكتريك" الأولوية للتنمية المنهجية للمواهب والتخطيط الاستراتيجي في بناء "الأكاديمية"، مع تعميق التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية لتعزيز منظومة للابتكار تركز على العولمة والتكامل التكنولوجي المتقدم.

كمنصة لتطوير المواهب مشتركة بين خبراء الصناعة والتعليم أنشأتها مجموعة "شنغهاي إلكتريك" و"جامعة شنغهاي ديانجي"، ركزت (أكاديمية "شنغهاي إلكتريك" للتميّز للمهندسين)، منذ افتتاحها في عام 2024 ، على تمكين الخبراء التكنولوجيين وتنمية المهنيين ذوي الكفاءة العالية. يلتزم المعهد ببناء مسار تأهيل قوي لقادة التكنولوجيا في المستقبل.

باعتبارها أول مبادرة رائدة لـ (لأكاديمية)، تعمل ندوة الخبراء التقنيين كمنتدى متميز للخبراء والعلماء الرائدين لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون التقني وتنمية المواهب. منذ إطلاقها ، عُقِدت خمس جلسات تتناول الاتجاهات التكنولوجية المتطورة والرؤى الهندسية العملية.

يدعم استراتيجية المواهب الاستباقية لشركة "شنغهاي إلكتريك" التزام قوي تجاه التقدم التكنولوجي ورأس المال البشري خلال هذه الفترة من التحول السريع. في النصف الأول من عام 2025 وحده ، استثمرت الشركة 2.546 مليار يوان صيني في البحث والتطوير - بزيادة قدرها 9.4٪ على أساس سنوي ، أي ما يعادل 4.7٪ من إجمالي الإيرادات - مع توجيه 39.5٪ من التمويل إلى القطاعات الناشئة.

للحفاظ على وتيرة الابتكار المتسارع ، وضعت "شنغهاي إلكتريك" وستواصل وضع المواهب في بؤرة تركيزها كأهم مورد استراتيجي لها ، مع إصلاح نظام التنمية الخاص بها لبناء فريق قوي ومنظم جيدًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2834169/IMAGE_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg