Shanghai Electric se hisse dans le Top 5 du classement mondial du dessalement

La double technologie « thermique et membranaire » est à la pointe des solutions écologiques de traitement de l'eau et constitue une référence mondiale pour la mise en œuvre de projets

SHANGHAI, 30 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) se classe désormais au 5e rang mondial pour sa capacité de projets de dessalement d'eau de mer nouvellement construits entre 2024 et 2025, soit un bond de quatre places par rapport au classement précédent, selon les statistiques récemment publiées par l'International Desalination and Reuse Association (IDRA) et Global Water Intelligence (GWI).

En termes de capacité de projets cumulée sur les dix dernières années (2016-2025), Shanghai Electric se classe au 8e rang mondial, gagnant trois places par rapport au classement précédent. IDRA est une organisation mondiale à but non lucratif qui relie la communauté du dessalement et de la réutilisation de l'eau depuis 1973, et GWI est le principal fournisseur d'informations de marché pour le secteur mondial de l'eau depuis les 20 dernières années.

Un porte-parole de Shanghai Electric a attribué l'amélioration du classement au solide soutien international envers l'expertise de Shanghai Electric en matière de dessalement et d'exécution de projets, soulignant que ce résultat est le fruit de plus de 10 ans de développement dédié aux technologies thermiques et membranaires. À l'avenir, Shanghai Electric s'engage à fournir des solutions de dessalement respectueuses de l'environnement, très performantes et compétitives afin de répondre aux problèmes de pénurie d'eau dans le monde.

Shanghai Electric est l'une des rares entreprises mondiales à maîtriser les deux principales technologies de dessalement : la technologie thermique de distillation à effets multiples (MED) et la technologie membranaire d'osmose inverse (RO), offrant ainsi des solutions complètes dotées à double technologie. Son expertise en matière de dessalement de l'eau de mer dépasse désormais l'approvisionnement en eau autonome et permet des applications industrielles diversifiées.

En intégrant de manière innovante la récupération de la chaleur perdue et l'utilisation des ressources, l'entreprise fournit des solutions de dessalement complètes, efficaces sur le plan énergétique et à rendement élevé. Les systèmes adaptés garantissent un approvisionnement stable en eau douce de haute qualité pour les industries côtières essentielles telles que la production d'électricité, l'acier et la fabrication de produits chimiques.

Au fil des ans, Shanghai Electric a été reconnue à l'international en raison de sa fiabilité technique, de sa capacité d'exécution de projets et de la présence de sa marque à l'échelle internationale. Ce hissement notable dans le classement est dû aux solutions technologiques complètes du groupe dans l'ensemble du spectre du dessalement et à ses antécédents avérés en matière de réalisation de projets majeurs, tant au niveau national qu'international :

Le projet pétrochimique Hengyi PMB à Brunei est un projet de référence d'une capacité de 3 × 12 500 tonnes par jour, qui adopte pour la première fois au monde la technologie combinée de distillation à effets multiples à basse température (LT-MED) et d'évaporation par détente d'eau chaude. Cette technologie est détentrice de droits de propriété intellectuelle totalement indépendants.

Le projet de dessalement de chaleur résiduelle de Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. est le plus grand projet de dessalement thermique EPC entrepris par Shanghai Electric en Chine. Il possède une capacité cumulée de 305 000 tonnes par jour lors de ses première et deuxième phases, que lui confère la technologie de distillation à effets multiples (F-MED) alimentée par la chaleur résiduelle de l'industrie.

Le projet de dessalement hybride thermo-membranaire de Yulong Petrochemical à Yantai, d'une capacité de 160 000 tonnes par jour, utilise une nouvelle technologie hybride F-MED-RO qui intègre des procédés thermiques et membranaires. En s'appuyant sur une approche d'« utilisation en cascade » pour récupérer et utiliser la chaleur résiduelle industrielle à basse température, cette technique permet de produire de l'eau de manière écologique, à faible émission de carbone en utilisant efficacement les ressources. Il s'agit du plus grand projet de dessalement d'eau de mer hybride thermo-membranaire au monde.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera à exploiter son portefeuille technologique complet ainsi que sa vaste expérience des projets internationaux afin de fournir à ses clients du monde entier des solutions plus écologiques, plus économiques et plus fiables en matière d'eau durable. Le groupe reste déterminé à relever le défi mondial de la pénurie d'eau, en puisant constamment dans la « sagesse chinoise » et la « solution électrique de Shanghai. »

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

