Shanghai Electric awansuje do pierwszej piątki globalnego rankingu projektów odsalania wody

News provided by

Shanghai Electric

Dec 30, 2025, 12:54 ET

Hybrydowa technologia termiczno-membranowa przoduje wśród ekologicznych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody i wyznacza globalne standardy realizacji projektów

SZANGHAJ, 30 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) zajmuje obecnie 5. miejsce w światowym rankingu pod względem wydajności nowo zrealizowanych projektów odsalania wody morskiej w latach 2024-2025, awansując o cztery miejsca w stosunku do poprzedniego rankingu, jak wynika z opublikowanych niedawno statystyk Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Odsalania i Ponownego Wykorzystania Wody (International Desalination and Reuse Association, IDRA) oraz organizacji Global Water Intelligence (GWI) dostarczającej analiz rynkowych dla branży wodnej.

Continue Reading
Shanghai_Electric
Shanghai_Electric

Biorąc pod uwagę skumulowaną wydajność projektów w ciągu ostatnich 10 lat (2016-2025) firma Shanghai Electric zajmuje 8. miejsce na świecie, awansując o trzy miejsca w stosunku do poprzedniego rankingu. IDRA to globalna organizacja non-profit, która od 1973 r. łączy społeczność zajmującą się odsalaniem i ponownym wykorzystaniem wody, a GWI jest czołowym dostawcą informacji rynkowych dla globalnego sektora wodnego od ponad 20 lat.

Według rzecznika Shanghai Electric, poprawa pozycji w rankingu wynika z silnego międzynarodowego poparcia dla wiedzy specjalistycznej Shanghai Electric w zakresie odsalania i realizacji projektów. Podkreślił on, że to osiągnięcie to zasługa ponad 10 lat intensywnego rozwoju zarówno technologii termicznych, jak i membranowych. W przyszłości Shanghai Electric nadal będzie dostarczać przyjazne dla środowiska, wydajne i opłacalne rozwiązania w zakresie odsalania, aby sprostać globalnym wyzwaniom związanym z niedoborem wody.

Shanghai Electric jest jedną z niewielu globalnych firm, które opanowały dwie główne technologie odsalania: termiczną destylację wielostopniową (MED) i odwróconą osmozę (RO) czyli filtrację membranową, oferując kompletne rozwiązania wykorzystujące obie te technologie. Specjalistyczna wiedza firmy w zakresie odsalania wody morskiej wykracza obecnie poza niezależne zaopatrzenie w wodę i pozwala na różnorodne zastosowania przemysłowe.

Dzięki innowacyjnemu połączeniu odzyskiwania ciepła odpadowego i wykorzystania zasobów firma dostarcza kompleksowe, energooszczędne i wysokowydajne rozwiązania w zakresie odsalania. Dostosowane do potrzeb systemy zapewniają stabilne dostawy wysokiej jakości słodkiej wody dla kluczowych gałęzi przemysłu nadmorskiego, takich jak energetyka, hutnictwo i produkcja chemiczna.

Przez lata firma Shanghai Electric zyskała uznanie na całym świecie za niezawodność techniczną, zdolność realizacji projektów i międzynarodową obecność marki. Znaczący wzrost w rankingu wynika z kompleksowych rozwiązań technologicznych grupy w całym spektrum odsalania oraz sprawdzonych osiągnięć w zakresie realizacji dużych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą:

  • Projekt petrochemiczny Hengyi PMB w Brunei jest projektem wzorcowym o wydajności 3×12 500 ton dziennie, w którym zastosowano po raz pierwszy na świecie technologię niskotemperaturowej destylacji wielostopniowej (LT-MED) w połączeniu z technologią odparowania błyskawicznego gorącą wodą. Projekt posiada w pełni niezależne prawa własności intelektualnej.
  • Projekt odsalania odpadowego ciepła Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd., będący największym projektem EPC w zakresie odsalania termicznego realizowanym przez Shanghai Electric w Chinach, o łącznej wydajności 305 000 ton dziennie w pierwszej i drugiej fazie, wykorzystuje technologię destylacji wielostopniowej typu forward z wykorzystaniem ciepła z poprzedniego etapu (F-MED).
  • Projekt hybrydowego odsalania termiczno-membranowego Yulong Petrochemical w Yantai, o wydajności 160 000 ton dziennie, wykorzystuje nowatorską technologię hybrydową F-MED-RO, która łączy procesy termiczne i membranowe. Wykorzystując podejście „kaskadowego wykorzystania" w celu odzyskiwania i wykorzystania przemysłowego ciepła odpadowego o niskiej temperaturze, projekt ten zapewnia ekologiczną, niskoemisyjną i zasobooszczędną produkcję wody. Jest to największy na świecie projekt hybrydowego odsalania wody morskiej z wykorzystaniem technologii termicznej i membranowej.

Patrząc w przyszłość, Shanghai Electric będzie nadal wykorzystywać swoje kompleksowe portfolio technologiczne i bogate doświadczenie w realizacji projektów na całym świecie, aby dostarczać klientom na całym świecie bardziej ekologiczne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązania w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodą. Grupa nieustannie angażuje się w walkę z globalnym problemem niedoboru wody, konsekwentnie wnosząc swój wkład w postaci „chińskiej mądrości" i „rozwiązań Shanghai Electric".

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2852826/Shanghai_Electric.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5698030/Shanghai_Electric_logo.jpg

