Smartee Tingkatkan Strategi di Asia Tengah dan Rusia pada 2025

Tahun ini, Smartee memamerkan rangkaian solusi ortodonti inovatif di berbagai pameran besar kawasan tersebut, termasuk Dental Salon Moscow (April), Kazdent Expo Almaty, dan IDECA Tashkent (Mei), serta Dental Expo Moscow dan CADEX Almaty (September–Oktober). Dengan berpartisipasi di sejumlah ajang tersebut, Smartee membuktikan keahlian dalam bidang ortodonti digital, serta menunjukkan komitmen dalam mendukung para ahli ortodonti melalui solusi perawatan gigi berbasiskan teknologi dan bukti ilmiah.

Selain berpartisipasi dalam sejumlah pameran, Smartee juga terus menjalankan edukasi dengan menggelar "GS Mandibular Repositioning Academic Forum" di Almaty. Lewat acara ini, Smartee mengadakan pelatihan dan sesi diskusi yang membahas studi kasus secara langsung, memberikan edukasi bagi ahli ortodonti lokal tentang pendekatan Smartee dalam perbaikan posisi tulang rahang (mandibular repositioning) dan terapi ortodonti fungsional. Inisiatif tersebut mempererat hubungan Smartee dengan para profesional, serta menegaskan peran Smartee dalam mendorong perkembangan praktik klinis di wilayah tersebut.

Seiring lonjakan kebutuhan solusi ortodonti digital di Asia Tengah dan Rusia, Smartee tengah membangun ekosistem layanan lokal yang kuat, mencakup edukasi klinis, dukungan teknis, dan inovasi digital. Dengan langkah strategis ini, Smartee memberikan pelayanan yang lebih baik kepada ahli ortodonti dan pasien di pasar-pasar berkembang, serta mendukung tingkat penggunaan clear aligner di pasar global.

"Kami ingin mendukung para ahli ortodonti di seluruh dunia melalui inovasi dan kolaborasi berkelanjutan," ujar Garie Zhou, Director, International Business and Business Development Department, Smartee. "Asia Tengah merupakan kawasan penting dalam pertumbuhan bisnis kami, maka kami ingin memperkenalkan solusi ortodonti digital Tiongkok ke dunia."

Beroperasi di 57 negara dan wilayah, Smartee semakin berkomitmen menghadirkan solusi ortodonti cerdas yang mengutamakan pasien ke seluruh dunia melalui teknologi, kemitraan, dan edukasi.

SOURCE Smartee Denti-Technology