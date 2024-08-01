Spiro تُوسع أعمالها في العروض التجريبية في الشرق الأوسط إلى قطر

يدل افتتاح المكتب الجديد في الدوحة على استمرار النمو في الأسواق الرئيسية

الدوحة، قطر، 1 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت الوكالة العالمية Spiro™ لتجربة العلامة التجارية مكتبًا جديدًا في الدوحة، العاصمة والمركز الاقتصادي لدولة قطر. ويُسلط الموقع الجديد الضوء على التوسع الإستراتيجي لشركة Spiro في الشرق الأوسط باعتباره أولوية أساسية لأعمال الشركة. وتشتمل المواقع الأخرى في الشرق الأوسط على مكاتب ومرافق إنتاج ومستودعات في دبي وأبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، والرياض في السعودية.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال Jeff Stelmach، رئيس إدارة العمليات العالمية في شركة Spiro، "يشكل افتتاح Spiro في قطر علامة فارقة مهمة لصناعتنا وعملائنا. ويسلط الضوء أيضًا على زيادة الاحتياجات التجارية إلى تعزيز العلاقات على المدى الطويل مع العملاء من خلال الفعاليات والتجارب المباشرة للعلامة التجارية. نحن نَعِي الدور الحاسم الذي تلعبه الفعاليات والتجارب في ترسيخ العلامة التجارية والعلاقة مع العملاء، مما يتيح للعلامات التجارية تحقيق النصر في سوق تنافسية".

شهدت شركة Spiro نموًّا هائلًا في الشرق الأوسط؛ فقد تعاونت مع العلامات التجارية المحلية والعالمية الكبرى لتقديم فعاليات وتجارب لا مثيل لها. أدى نجاح الوكالة في المنطقة إلى التزامها بتزويد الشرق الأوسط بأفضل المواهب، مما يضمن استمرار النمو والدعم لعملائها.

كما عبرت Jo Webber عن رأيها، نائبة الرئيس الأول للعلاقات مع العملاء في شركة Spiro قائلة "نحن متحمسون لإضفاء الطابع الرسمي على وجودنا في قطر. بحصولنا على ترخيص تجاري كامل التشغيل وسنوات من الخبرة العالمية في العمل في القطاعات الأساسية بدءًا من التكنولوجيا إلى الطاقة ومن الدفاع إلى الرياضات، نحن هنا لتعزيز قدرات التسويق لأكبر العلامات التجارية في قطر".

كجزء من GES Collective، فإن قدرات Spiro لتجارب العلامة التجارية المتكاملة المباشرة إضافة إلى التجارب الافتراضية والهجينة التي تُحركها التكنولوجيا جاهزة تمامًا لدعم الابتكار والنمو في هذه المنطقة.

نبذة عن Spiro

Spiro هي وكالة عالمية رائدة في مجال تجربة العلامات التجارية. نحن موجودون لإثراء التواصل الهادف. نحن متخصصون في خلق أقوى الروابط في العالم بين العلامات التجارية وشركاتها والمستهلكين. نحن نعمل مع بعض أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم، لتصميم الفعاليات والتجارب التي تهدف إلى التأثير في تفضيلات العملاء والمحافظة عليها. نحن نسعى جاهدين لفهم الدوافع ومحفزات المشاركة والتصميم بناءً على تلك السلوكيات ووضع العلامات التجارية في نهاية المطاف كأولوية في قلوب وعقول جماهيرها الذين هم أكثر أهمية. تعالَ واستمتع بتجربة Brand Gravity، رابطة Spiro الفريدة بين العلامة التجارية والعميل. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة ThisIsSpiro.com.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Jenn Joseph

The Encore Agency

‎602-329-8040

[email protected]

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