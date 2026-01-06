Sterling Bank rejoint le réseau mondial direct de Thunes pour transformer les paiements transfrontaliers pour les expatriés nigérians

SINGAPOUR et LAGOS, Nigeria, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente pour déplacer de l'argent dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui une collaboration historique avec Sterling Bank, l'une des principales banques commerciales à service complet du Nigeria, afin de faciliter l'accès aux paiements transfrontaliers pour la diaspora du Nigeria. Cette alliance ouvre la voie à une nouvelle norme pour les paiements transfrontaliers, permettant aux Nigérians à l'étranger de disposer d'une méthode plus rapide et plus simple d'envoi de fonds dans leur pays d'origine.

Avec environ 17 millions de Nigérians vivant et travaillant à l'étranger, la demande de connexions financières rapides, transparentes et fiables avec le pays d'origine n'a jamais été aussi forte. En s'appuyant sur le réseau mondial direct de Thunes, Sterling Bank déploie cette capacité améliorée dans plusieurs marchés européens, offrant aux clients à l'étranger un moyen plus cohérent de soutenir leurs familles et de gérer leurs finances.

Grâce à cette alliance, les titulaires de comptes Sterling Bank, nouveaux et existants, ont désormais accès à paiements transfrontaliers transparents et instantanés. Une étude récente publiée par Thunes a révélé que pour près de la moitié (46 %) des membres de la diaspora en Europe, l'envoi d'argent au pays est une activité financière régulière et essentielle, comparable au paiement du loyer ou des charges.

Daniel Parreira, vice-président chargé des ventes pour l'Afrique chez Thunes, a commenté l'événement : « L'arrivée de Sterling Bank au sein de notre réseau mondial direct marque une nouvelle étape importante dans notre expansion en Afrique et symbolise la confiance accordée à notre infrastructure sur le continent. Ensemble, nous offrons un nouveau niveau de commodité, de rapidité et de confiance aux clients qui gèrent leurs finances au-delà des frontières. Cette alliance souligne notre volonté permanente de rendre les mouvements de fonds mondiaux instantanés, transparents et accessibles à tous. »

Ayodeji Saba, responsable du département Switch & Remittances à la Sterling Bank, a ajouté : « Ce partenariat reflète l'engagement profond de Sterling Bank à faciliter l'envoi d'argent par les Nigérians vivant à l'étranger. Grâce à la technologie de confiance de Thunes, nous offrons à nos clients un moyen plus rapide, plus fiable et plus abordable d'approvisionner leurs comptes Sterling Bank à partir de leurs comptes bancaires étrangers. C'est un grand pas en avant dans l'amélioration de l'expérience de la diaspora. »

Cette collaboration reflète l'engagement commun de Thunes et de Sterling Bank en faveur de l'inclusion financière et de l'autonomisation des communautés, en aidant les gens à améliorer leur contrôle financier tout en dépensant plus efficacement. Elle soutient également la mission de Thunes qui consiste à intégrer dans l'économie mondiale le prochain milliard d'utilisateurs finaux des marchés émergents.

