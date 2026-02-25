SWI Stoneweg Icona Group المدرجة في Euronext Amsterdam تدخل مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي عبر الاستحواذ على حصة أغلبية في Polarise، الشريك الأوروبي الرائد لـNVIDIA Cloud، لإنشاء منصة أوروبية متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

- وافقت SWI Stoneweg Icona Group على الاستحواذ على حصة أغلبية في Polarise، وهي شريك أوروبي رائد لـNVIDIA Cloud.

- ستعمل الصفقة على تعزيز استراتيجية مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجموعة من خلال إضافة قدرات GPU-as-a-Service وAI-as-a-Service إلى منصة مراكز البيانات AiOnX التابعة للمجموعة، بقدرة 2.3 GW.

- تم تحديد تقييم Polarise عند 0.5 مليار يورو بمجرد اكتمال استثمار مجموعة SWI.

- تلتزم SWI بضخ 1.0 مليار يورو إضافية لتنمية استراتيجية البنية التحتية الرقمية لشركة Polarise.

- تمنح هذه المعاملة شركة Polarise بنية تحتية متكاملة وتوفير تمويل كامل يدعم توسّعها ويسهم في إنشاء لاعب رئيسي في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي في أوروبا.

لندن، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- وافقت SWI Stoneweg Icona Group (المجموعة) على الاستحواذ على حصة أغلبية في Polarise، وهي شريك أوروبي مفضّل لـNVIDIA Cloud، ويشمل ذلك استثماراً بالأسهم بقيمة 100 مليون يورو لدعم العمليات، مما يمثّل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية مراكز البيانات الخاصة بالمجموعة إلى مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي. وتضيف هذه المعاملة قدرات GPU-as-a-Service وAI-as-a-Service إلى منصة AiOnX، كما تدعم تركيز المجموعة على بناء بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع ومدرّة للدخل في جميع أنحاء أوروبا.

ستستفيد المعاملة من المعرفة والخبرة المشتركة لفرق العمل المعنية، مع السعي إلى طرح قدرات إضافية وتسريع تنفيذ خطط المشاريع الجديدة من خلال تعيينات استراتيجية في الوظائف الرئيسية.

يقع مقر Polarise في ألمانيا، وهي مزود متكامل للبنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي، مع تركيز على بناء البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي وتوفير سعات الحوسبة عالية الأداء (HPC) عبر عروض الأجهزة والبرمجيات الخاصة بها. وتُعد Polarise شريكاً مفضّلاً لـNVIDIA، وكذلك مزوداً رسمياً لخدمات NVIDIA Cloud. وقد أطلقت Polarise مؤخراً أول AI Factory على نطاق صناعي في ألمانيا، بالشراكة مع Deutsche Telekom وNVIDIA، وذلك عقب أول AI Factory لها في أوسلو بالنرويج. تركز Polarise على تقديم خدمات رائدة في فئتها لتلبية متطلبات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحرجة لدى المؤسسات والجهات السيادية، مستندةً إلى 15 عاماً من الخبرة.

ستضمن هذه الشراكة الجديدة تلبية جميع المتطلبات المالية المستقبلية لتوسيع عروض Polarise، كما ستستفيد من منصة AiOnX القائمة على مستوى أوروبا، بقدرة 2.3 GW، من أجل تسريع نشر قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي عبر القارة واكتساب حضور أقوى في أسواق دول أوروبية أخرى.

إلى جانب الاستحواذ على الحصة الاستراتيجية في Polarise، التزمت المجموعة بضخ مبلغ إضافي قدره 1.0 مليار يورو في توسيع وتطوير مواقع الشراكة ضمن خط المشاريع، بما يتيح إنشاء منشآت AI Factory متطورة مدعومة بأحدث وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من NVIDIA. ويعكس الالتزام بقيمة مليار يورو قناعة SWI بالنمو الهيكلي في الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا، والحاجة إلى منصات متكاملة وممولة جيداً لخدمة هذا الطلب. وسيسمح هذا التخصيص بتفعيل خطط المشاريع الخاصة بكل طرف، حيث يوفر لـPolarise رأس المال اللازم لتنفيذ عمليات الاستحواذ التي تم تأمينها بالفعل، وفي الوقت نفسه يمكّن SWI من استثمار محفظة الفرص المتاحة لديها بدرجة أعلى من الالتزام، بفضل سيطرة أكبر على العنصر التشغيلي المستقبلي.

وقال Max-Hervé George، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة :SWI «نحن متحمسون للغاية للشراكة مع لاعب مرموق في مجال GPU-as-a-Service وAI-as-a-Service، مما يسمح لنا بتوسيع استثمارنا القائم في مراكز البيانات ليشمل العناصر التشغيلية الحرجة المرتبطة بـGPU compute وواجهة العملاء. يستهدف طموحنا إنشاء المطوِّر والمشغِّل الرائد للبنية التحتية الرقمية في أوروبا، ولا يمكننا تصوّر طريقة أفضل لتحقيق ذلك من العمل مع الفريق الاستثنائي في Polarise».

وقال Michel Boutouil، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :Polarise «ستتيح لنا الشراكة مع مجموعة SWI تسريع مهمتنا بدرجة كبيرة والوصول إلى آفاق جديدة في فترة زمنية أقصر بكثير، وهو وقت ثمين تحتاج أوروبا إلى تعويضه في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. إن وجود التزام تمويلي قوي من شريك يفهم طموحاتنا بدقة، إلى جانب قدرات إمداد طاقة كبيرة قائمة بالفعل في مواقع استراتيجية عبر أوروبا، يشكّل أساساً متيناً لمواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية التي تشتد الحاجة إليها في أوروبا»

وتعمل SWI Group وAiOnX وPolarise معاً على بناء منصة أوروبية متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمتد عبر مجالات الطاقة والحوسبة وتقديم الخدمات.

يحتوي هذا البيان الصحفي أو قد يحتوي على معلومات داخلية بالمعنى المقصود في EU Market Abuse Regulation (596/2014).

ملاحظات للمحررين

نبذة عن SWI Group

تُعد (www.swi.com) SWI Stoneweg Icona Group، المدرجة في بورصة Euronext Amsterdam تحت الرمز SWICH (Isin: SGXPZ11CH7U7)، تكتلاً استثمارياً بديلاً مدفوعاً بروح ريادية قوية، وتعمل في قطاعات عديدة، بما في ذلك مراكز البيانات، والعقارات، والائتمان، والقطاع المالي. وتستند استراتيجيات الاستثمار في الشركة إلى بحوث دقيقة، ومعرفة مباشرة متعمقة، والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة لتعظيم إمكانات العائد.

في مجال البنية التحتية الرقمية، تعمل المجموعة بنشاطٍ في تطوير أصول مراكز البيانات والاستحواذ عليها وإدارتها من خلال AiOnX. ويغطي نهج المجموعة في هذا المجال دورة الاستثمار الكاملة، من استكشاف الفرص وتطويرها إلى البناء والتشغيل، بهدف بناء بنية تحتية عالية الجودة ومدرّة للدخل على المدى الطويل. وتمتلك المجموعة حالياً خمسة مواقع لمراكز البيانات في أنحاء أوروبا، في كل من أيرلندا والمملكة المتحدة والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا.

تعتمد مجموعة SWI على فِرق تشغيل محلية لتحديد الفرص وتطويرها وإدارتها حول العالم، سواء في مجال العقارات أو في مختلف الإستراتيجيات الاستثمارية. وتمتلك المجموعة ما يقرب من 11 مليار يورو من الأصول المدارة، ونحو 300 موظف في 26 مكتباً حول العالم.

نبذة عن Polarise GmbH

تأسست (www.polarise.eu) Polarise في ألمانيا، وهي منصة رائدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا، تقدّم حوسبة عالية الأداء (HPC) على نطاق واسع من خلال مزيج من مراكز بيانات ذكاء اصطناعي مصمَّمة خصيصاً، وقدرات برمجية متقدمة، وخبرة تشغيلية عميقة. وبصفتها واحدة من شركاء NVIDIA Cloud المفضّلين في أوروبا، ومزوداً رسمياً لخدمات NVIDIA Cloud، تمكّن Polarise عملاءها من المؤسسات والجهات السيادية من نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الحرجة بأداء عالٍ، وأمان، وموثوقية في جميع أنحاء القارة.