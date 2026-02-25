Le groupe SWI Stoneweg Icona, coté sur Euronext Amsterdam, se lance dans le calcul de l'IA avec un investissement majoritaire dans Polarise, l'un des principaux partenaires européens de NVIDIA Cloud, créant ainsi une plateforme européenne d'infrastructure d'IA entièrement intégrée

- SWI Stoneweg Icona Group a accepté d'acquérir une position majoritaire dans Polarise, l'un des principaux partenaires européens de NVIDIA Cloud.

- L'accord renforcera la stratégie du groupe SWI en matière de centres de données et d'IA grâce à l'ajout de capacités GPU-as-a-Service et AI-as-a-Service à la plateforme de centres de données AiOnX de 2,3 GW de SWI.

- La valorisation de Polarise est fixée à 0,5 milliard d'euros, une fois l'investissement du groupe SWI achevé.

- SWI engage 1 milliard d'euros pour développer la stratégie d'infrastructure numérique de Polarise

- La transaction donne à Polarise une infrastructure complète et un soutien financier pour favoriser son expansion et créer un acteur majeur de l'infrastructure numérique de l'IA en Europe.

LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- SWI Stoneweg Icona Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Polarise, un partenaire privilégié européen de NVIDIA Cloud, (y compris un investissement en capital de 100 millions d'euros pour les opérations), ce qui marque une extension naturelle de la stratégie de centre de données du groupe dans le calcul de l'IA. « La transaction apporte des capacités GPU et AI-as-a-Service sur la plateforme AiOnX et soutient l'objectif de SWI Group de construire une infrastructure numérique évolutive et génératrice de revenus à travers l'Europe. »

La transaction capitalisera les connaissances et l'expérience combinées des équipes respectives, tout en cherchant à déployer des capacités supplémentaires et à accélérer l'exécution de nouveaux projets grâce à des recrutements stratégiques dans des fonctions clés.

Basé en Allemagne, Polarise est un fournisseur d'infrastructure numérique d'IA à guichet unique qui se focalise sur la construction de l'infrastructure sous-jacente pour l'IA et la fourniture de capacités de calcul à haute performance (HPC) par le biais de ses offres de matériel et de logiciels. Polarise est à la fois un partenaire privilégié de NVIDIA et un fournisseur officiel de services cloud de NVIDIA. Polarise a récemment lancé la première usine d'IA à l'échelle industrielle en Allemagne en partenariat avec Deutsche Telekom et NVIDIA, après leur première usine d'IA à Oslo, en Norvège. Polarise se concentre sur la fourniture de services de premier ordre pour répondre aux exigences des grandes entreprises et des gouvernements en matière d'informatique de l'IA, en s'appuyant sur 15 ans d'expérience.

Ce nouveau partenariat garantira tous les besoins financiers futurs nécessaires à l'extension de l'offre de Polarise et tirera parti de la plate-forme européenne actuelle de 2,3 GW d'AiOnX pour étendre rapidement le déploiement informatique sur le continent et gagner en présence sur le marché dans d'autres pays d'Europe.

Au-delà de l'acquisition de la participation stratégique dans Polarise, SWI Group s'est engagé à verser 1 milliard d'euros supplémentaires pour l'expansion et la construction du pipeline de sites du partenariat, qui créera des usines d'IA de pointe alimentées par les derniers GPU de NVIDIA. Cet engagement d'un milliard d'EUR reflète la conviction de SWI quant à la croissance structurelle de la demande en calcul d'IA en Europe et à la nécessité de disposer de plateformes intégrées et bien capitalisées pour y répondre. Cette allocation permettra d'activer les pipelines respectifs de chaque partie, en accordant à Polarise le capital nécessaire à l'exécution des acquisitions déjà garanties, tout en permettant à SWI de convertir son ensemble d'opportunités avec un engagement plus fort en raison d'un contrôle accru sur le futur élément opérationnel.

Max-Hervé George, fondateur et PDG de SWI Group affirme : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à un acteur aussi réputé dans le domaine du GPU et de l'AI-as-a-Service, ce qui nous permet d'étendre notre investissement actuel dans les centres de données pour englober les éléments opérationnels critiques relatifs au calcul du GPU et à l'interface client. Notre ambition est de créer le premier développeur et opérateur d'infrastructures numériques en Europe. Nous ne pouvons pas imaginer une meilleure façon de le faire qu'avec l'extraordinaire équipe de Polarise. »

Michel Boutouil, fondateur et président-directeur général de Polarise, déclare en outre : « Le partenariat avec SWI Group nous permettra d'accélérer considérablement notre mission et d'atteindre de nouvelles frontières dans un délai beaucoup plus court : - un temps précieux que l'Europe doit récupérer dans la course mondiale à l'IA. Le fait de disposer d'un engagement financier aussi solide de la part d'un partenaire qui comprend parfaitement nos ambitions, ainsi que d'un vaste réseau électrique existant sur des sites européens stratégiques, constitue une excellente base pour la poursuite du développement de l'infrastructure numérique dont l'Europe a tant besoin. »

« Ensemble, SWI Group, AiOnX et Polarise construisent une plateforme européenne intégrée d'infrastructure d'IA couvrant l'alimentation, le calcul et la livraison. »

Ce communiqué de presse contient ou peut contenir des informations privilégiées au sens du règlement européen sur les abus de marché (596/2014).

Notes aux rédacteurs

À propos de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam sous le nom de SWICH (Isin : SGXPZ11CH7U7), est un conglomérat d'investissement alternatif animé par un fort esprit d'entreprise qui opère dans de nombreux secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement de la société s'appuient sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et la capacité de mettre en œuvre efficacement des stratégies afin de maximiser le potentiel de rendement.

Dans le domaine de l'infrastructure numérique, le groupe est actif dans le développement, l'acquisition et la gestion de centres de données par l'intermédiaire d'AiOnX. L'approche du groupe dans ce domaine couvre l'ensemble du cycle d'investissement, de l'approvisionnement et du développement à la construction et à l'exploitation, et vise à construire des infrastructures de haute qualité et génératrices de revenus au fil du temps. Le groupe possède actuellement cinq centres de données en Europe, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie.

SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. Le groupe SWI gère environ 11 milliards d'euros d'actifs et emploie quelque 300 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

À propos de Polarise GmbH

Fondée en Allemagne, Polarise (www.polarise.eu) est une plateforme d'infrastructure d'IA européenne de premier plan qui fournit du calcul à haute performance (HPC) à l'échelle grâce à une combinaison de centres de données d'IA construits à cet effet, de capacités logicielles avancées et d'une expertise opérationnelle approfondie. En tant que partenaire NVIDIA Cloud et fournisseur de services NVIDIA Cloud privilégié en Europe, Polarise permet aux entreprises et aux clients souverains de déployer des charges de travail d'IA critiques avec des performances, une sécurité et une fiabilité élevées sur tout le continent.