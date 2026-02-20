شركة SWI Capital Holding Ltd تُدرِج أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام

ستقوم شركة SWI Capital Holding ( " SWI " )، الشركة القابضة لتكتُل الاستثمار البديل، مجموعة Stoneweg Icona ، اليوم بإدراج أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام تحت الرمز " SWICH "

يشمل الإدراج 430,561,189 سهمًا قائمًا، وتتوفر نشرة الإصدار عبر الموقع الإلكتروني للشركة

ستُدرَج الأسهم بسعر طرح ابتدائي قدره 3.76 يورو للسهم الواحد، مما يؤكد أن القيمة السوقية لشركة SWICH تبلغ 1,618,910,071 يورو

يتكوّن فريق الإدارة الرئيسي من Max-Hervé George ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة SWI ، و Jaume Sabater ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Stoneweg ، وهي مجموعة إدارة الأصول ضمن مجموعة SWI

تبلغ الميزانية العمومية التقديرية لمجموعة SWI حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 3.2 مليار يورو

بالتزامن مع الإدراج، تم تعيين مجلس إدارة جديد، حيث أصبح Arnaud de Puyfontaine مديرًا غير تنفيذي ورئيسًا لمجلس الإدارة

أمستردام، 20 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- ستقوم شركة .SWI Capital Holding Ltd ("SWI")، الشركة القابضة لمجموعة SWI، اليوم بإدراج 100% من أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام تحت رمز التداول "SWICH".

بصفتها شركة قابضة موحّدة، تتمتع مجموعة SWI بحضور عالمي، ويعمل لديها أكثر من 280 موظفًا موزعين على 26 مكتبًا في 18 دولة.

تعمل مجموعة SWI كتكتُّل استثماري عالمي يمتلك استثمارات طويلة الأجل عبر عدة قطاعات عمودية، تشمل: البنية التحتية الرقمية، والعقارات، والمؤسسات المالية، وصناديق التحوّط، والاستثمارات البديلة، بما في ذلك الرياضة والترفيه، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من القطاعات الابتكارية.

ترتكز القدرات العقارية المتخصصة للمجموعة على مجموعة Stoneweg، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، بسويسرا. مجموعة Stoneweg هي عنصر أساسي في المنظومة الاستثمارية للمجموعة، حيث تتمتع بمكانة قوية في سوق العقارات الأوروبي، مع محفظة تضم أكثر من 300 أصل عقاري. كما قامت Icona Capital بتوسيع استثماراتها في مجموعة متنوعة من الفُرص العقارية في المملكة المتحدة وسويسرا وجزر المالديف، رغم أن تعرضها العقاري يظل متركزًا بشكلٍ رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا.

في مجال البنية التحتية الرقمية، تعمل المجموعة بنشاطٍ في تطوير أصول مراكز البيانات والاستحواذ عليها وإدارتها من خلال AiOnX. يمتد نهج المجموعة في هذا القطاع ليشمل دورة الاستثمار الكاملة — بدءًا من استقطاب الفرص والتطوير، مرورًا بالبناء والتشغيل — بهدف إنشاء بنية تحتية عالية الجودة ومُدرّة للدخل على المدى الطويل. وهذا النشاط هو أحد محركات النمو الإستراتيجية للمجموعة، إلى جانب محفظتها الأوسع من الأصول الحقيقية، والاستثمارات المالية، والكيانات المُدرجة في الأسواق المالية.

تدير مجموعة SWI كيانين مُدرجين في الأسواق المالية العامة: شركة SERT، المُدرجة في بورصة سنغافورة، وشركة Varia US، المُدرجة في بورصة زيورخ السويسرية (SIX).

من خلال Icona Capital، تتمتع المجموعة بخبرة متخصصة في قطاع الخدمات المالية، ما يمنحها موقعًا قويًا في علاقات التمويل والاستثمار المشترك بالتعاون مع مجموعة واسعة من البنوك، ومديري الأصول، وشركات التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يمكّنها من مواكبة التحديات المتغيرة في المشهد المالي. وتشمل الإستراتيجيات الاستثمارية الأخرى التي تعتمدها Icona Capital: الاستثمار إلى جانب مديري الأصول البديلة، مثل صناديق التحوط وشركات الائتمان الخاص.

وأخيرًا، تعمل SWI على تطوير قسم ترفيهي سريع النمو من خلال استثمارات في شركات مثل Icona Racing، ومنصة وكالة الرياضة Never Say Never، إضافة إلى عدد من المعالم الرياضية والثقافية الأخرى.

صرّح Max-Hervé George الرئيس التنفيذي لشركة SWI Capital Holding: "يمثل إدراج SWI Capital Holding في يورونكست أمستردام محطة مفصلية في مسيرة مجموعتنا. فهو يعكس قوة منصتنا، وانضباطنا في التنفيذ، والرؤية طويلة الأجل التي تقود كل ما نبنيه. وبصفتها الشركة القابضة الأم للمجموعة، توفر SWICH إطارًا واضحًا وقابلاً للتوسع لدعم المرحلة التالية من نمونا".

قال Jaume Sabater، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Stoneweg: "يمثل هذا الإدراج خطوة رئيسية في مسيرة Stoneweg وإشارة واضحة إلى طموحاتنا. ومن خلال توحيد الجهود تحت مظلة SWI Capital Holding والوصول إلى الأسواق العامة في أمستردام، نعزز قدرتنا على التوسع، وجذب رؤوس أموال طويلة الأجل، ومواصلة تحقيق أداء عالي الجودة ومرن عبر إستراتيجياتنا الأساسية".

تحديث بشأن صفقة في قطاع البنية التحتية الرقمية

بالإضافة إلى ذلك، وكما ورد في الصفحة 72 من نشرة إدراج الشركة، فقد وافقت الشركة (عن طريق شركة تابعة) على الاستحواذ على حصة أقلية في عدد من شركات البنية التحتية الرقمية والشركات المدعومة بالتكنولوجيا. كما تجري الشركة مفاوضات متقدمة مع بائع آخر لشراء حصة إضافية كبيرة (تشمل أغلبية حقوق الأفضلية في التصفية) في أصول البنية التحتية الرقمية والأصول التكنولوجية ذات الصلة. ورغم أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، فلا يوجد أي ضمان بإتمام الصفقة. وستقوم الشركة بإبلاغ السوق في حال إبرام اتفاقية مُلزِمة وبموعد إبرامها. وستظل أي صفقة كهذه خاضعةً لموافقات الجهات التنظيمية (كما هو موضح في الصفحة 72 من نشرة الإصدار)

يحتوي أو قد يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات داخلية بالمعنى المقصود في لائحة إساءة استخدام السوق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي "EU Market Abuse Regulation" (رقم 596/2014).

ملاحظات للمحررين

نبذة عن مجموعة SWI

مجموعة SWI (موقعها الإلكتروني: www.swi.com) هي تكتُّل استثماري عالمي مدفوعٌ بروح ريادية، ويعمل في عدد من القطاعات، بما في ذلك مراكز البيانات، والعقارات، والائتمان، والقطاع المالي. ترتكز إستراتيجيات الاستثمار لدى المجموعة على الأبحاث الشاملة، والمعرفة المباشرة المُتعمقة، والقدرة على تنفيذ الإستراتيجيات بكفاءة لتحقيق أقصى عائد ممكن. تعتمد مجموعة SWI على فِرق تشغيل محلية لتحديد الفرص وتطويرها وإدارتها حول العالم، سواء في مجال العقارات أو في مختلف الإستراتيجيات الاستثمارية. وتدير مجموعة SWI حاليًا أصولًا بقيمة تقارب 11 مليار يورو، ولديها أكثر من 280 موظفًا موزعين على 26 مكتبًا حول العالم.

