SWI Stoneweg Icona Group المُدرجة في بورصة Euronext Amsterdam توسّع حضورها الرقمي عبر اتفاقية للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة مراكز بيانات أمريكية

لندن، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- بالإشارة إلى الإعلان الصادر في 19 فبراير 2026، تُعلن SWI Group ("SWI") المُدرجة في Euronext Amsterdam أنها قامت (عبر شركة فرعية مملوكة بالكامل)، بإبرام اتفاقية ملزمة جديدة للاستحواذ على حصص إضافية في شركات البنية التحتية الرقمية والأعمال المدعومة بالتقنيات الحديثة، بإجمالي سعر شراء قدره 330 مليون دولار أمريكي.

كما تم الإعلان سابقًا، في 1 فبراير 2026، قامت SWI Digital بممارسة خيارها للاستحواذ على كامل (وليس جزء فقط) رأس مال شركة قابضة خاصة تمتلك حصصًا في نفس شركات البنية التحتية الرقمية والأعمال المدعومة بالتقنيات الحديثة، بإجمالي سعر شراء قدره 170 مليون دولار أمريكي.

وبمجرد استكمال كلا الصفقتين، من المتوقع أن تمتلك SWI ما مجموعه 77.2% من قيمة أولوية التصفية البالغة 1.124 مليار دولار أمريكي المرتبطة بفئات الأسهم الممتازة في الشركة، وحوالي 38.3% من إجمالي أسهم الشركة.

ويأتي استكمال هذه الصفقات مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى. وتظل هذه الإجراءات التنظيمية سرية بطبيعتها.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com)، المُدرجة في بورصة Amsterdam Euronext بالرمز SWICH (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية "ISIN": SGXPZ11CH7U7)، هي تكتل استثماري بديل مدفوع بروح ريادية قوية، تعمل في عدة قطاعات منها مراكز البيانات، والعقارات، والتمويل، والقطاع المالي. ترتكز استراتيجيات الشركة الاستثمارية على البحث الشامل، والمعرفة المباشرة المتعمقة، والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة لتحقيق أقصى عائد ممكن.

في مجال البنية التحتية الرقمية، تعمل المجموعة بنشاطٍ في تطوير أصول مراكز البيانات والاستحواذ عليها وإدارتها من خلال AiOnX. يمتد نهج المجموعة في هذا القطاع ليشمل دورة الاستثمار الكاملة — بدءًا من استقطاب الفرص والتطوير، مرورًا بالبناء والتشغيل — بهدف إنشاء بنية تحتية عالية الجودة ومُدرّة للدخل على المدى الطويل. تمتلك المجموعة حاليًا خمسة مواقع لمراكز البيانات في جميع أنحاء أوروبا، في أيرلندا والمملكة المتحدة والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا.

تعتمد SWI Group على فِرق تشغيل محلية لتحديد الفرص وتطويرها وإدارتها حول العالم، سواء في مجال العقارات أو في مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية. وتدير Group SWI أصولاً بقيمة تقارب 11 مليار يورو، ولديها حوالي 300 موظف موزعين على 26 مكتبًا حول العالم.