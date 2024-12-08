TEDA تحتفل بمرور 40 عامًا من الابتكار الرائد والانفتاح الشامل والتنمية التآزرية

تيانجين، الصين، 8 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية (TEDA)، التي تأسست في عام 1984 بناء على موافقة مجلس الدولة الصيني، بالذكرى الأربعين لتأسيسها. يسلط هذا الإنجاز الضوء على تحويل أرض قاحلة مملحة قلوية إلى منطقة تنمية اقتصادية رائدة على المستوى الوطني. فهي تتميز بواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ملاءمة في الصين مع أكبر تجمع اقتصادي وأعلى درجة من التكامل مع العالم. تحتضن TEDA عشر مجمعات صناعية تمتد على مساحة 403 كيلومترات مربعة تضم 53400 شركة تتخذها مقراً لها.

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لا تزال الصين تحافظ على مستوى عالٍ من الانفتاح في السنوات الأخيرة لخلق علامة تجارية للاستثمار. قال هونغ شيكونغ، رئيس اللجنة الإدارية لـ TEDA: "قامت TEDA، بصفتها رائدة في الإصلاح والانفتاح، ببناء مناخ أعمال متميز للاستثمار لتنمية النمو المستدام والابتكار المتفوق".

كانت TEDA ولا زالت منطقة التنمية الاقتصادية رقم 1 من حيث التأثير العام في الصين لمدة 16 عامًا متتالية، مستفيدة من التفكير الاستراتيجي والمردود الصناعي والخدمات التآزرية. وبحلول نهاية عام 2023، جلبت TEDA ما مجموعه 6478 مشروعاً استثمارياً أجنبياً من 97 دولة ومنطقة، بما في ذلك 573 مشروعاً من 124 شركة مدرجة على قائمة Fortune 500، بإجمالي استثمارات أجنبية بلغت 69.557 مليار دولار أمريكي.

تلتزم TEDA بمساعدة الشركات متعددة الجنسيات على الوصول إلى الأسواق المحتملة والسلاسل الصناعية في الصين والتواصل معها. في عام 1992، كان إنشاء أول شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الفائقة مملوكة بالكامل، وهي شركة Motorola China، إيذانًا ببدء حقبة جديدة من الاتصالات اللاسلكية في الصين، مما يعني بدء رحلة TEDA المستمرة في بذل الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال والبناء القانوني.

أدخلت TEDA عند إنشائها، سياسات مرنة لاستخدام الأراضي دفعت إلى إدخال حقوق استخدام الأراضي لمدة 70 عامًا من خلال اتفاقيات تأجير الأراضي في الصين. مع تقدم المنطقة، وضعت TEDA لوائح معيارية لحماية العمالة، مما شكل سابقة في المشهد التشريعي الصيني ذي الصلة. وقد أكسبتها هذه الابتكارات الاعتراف بها كواحدة من أكثر الحكومات المحلية ابتكاراً في الصين من قبل "Impact China".

يوفر التكتل الصناعي بحجم مئات المليارات من اليوانات في TEDA الراحة لتطوير المواهب التقنية وتصنيع السلسلة الصناعية بين السيارات وتكنولوجيا المعلومات والمواد الكيميائية الجديدة والأدوية والصحة وغيرها.

تقع TEDA عند تقاطع خطة التكامل بين بكين-تيانجين-خبي ومنطقة خليج بوهاي، وتتكامل بكفاءة مع 162 خدمة حكومية مشتركة بين المقاطعات في المنطقة. تتوفر خدمات استشارية احترافية من طرف ثالث لدعم قنوات التمويل والتشغيل والإدارة وتوظيف المواهب وقنوات البيع.

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