Экономическая зона TEDA отмечает 40 лет передовых инноваций, инклюзивной открытости и синергетического развития

ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай, 8 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Зона экономического и технологического развития Тяньцзиня (Tianjin Economic-Technological Development Area, TEDA), созданная в 1984 году с одобрения Государственного совета Китая, отмечает свое 40-летие. Эта веха подчеркивает превращение соляно-щелочной пустоши в первоклассную зону экономического развития страны на национальном уровне. Она может похвастаться одними из самых благоприятных инвестиционных условий в Китае с самым большим общим объемом экономики и самой высокой степенью интеграции с миром. Экономическая зона TEDA поддерживает 10 индустриальных парков на площади 403 кв. км, и 53 400 предприятий называют ее своим домом.

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В последние годы Китай продолжает поддерживать высокий уровень открытости для формирования инвестиционного бренда. «Являясь передовиком реформ и расширения открытости, экономическая зона TEDA создала лучший бизнес-климат для инвестиций, чтобы культивировать устойчивый рост и оптимистичные инновации», — сказал Хун Шикун (Hong Shicong), глава административного комитета TEDA.

За счет стратегического мышления, доходности промышленности и синергетических услуг TEDA остается зоной экономического развития № 1 с точки зрения общего влияния в Китае на протяжении 16 лет подряд. По состоянию на конец 2023 года экономическая зона TEDA привлекла 6478 зарубежных инвестиционных проектов из 97 стран и регионов, в том числе 573 проекта от 124 компаний из списка Fortune 500, с общим объемом иностранных инвестиций 69 557 млрд долларов США.

TEDA стремится помочь международным корпорациям выйти на потенциальные рынки и установить связи с отраслевыми цепочками в Китае. В 1992 году создание первой крупной международной высокотехнологичной корпорации Motorola China, находящейся в полной собственности, ознаменовало новую эпоху беспроводной связи в Китае, отметив начало непрерывных усилий TEDA по развитию бизнес-среды и правовому строительству.

С момента своего создания экономическая зона TEDA предложила гибкую политику землепользования, которая подтолкнула к предоставлению права пользования землей на 70 лет по договорам аренды земли в Китае. По мере развития региона TEDA установила базовые правила охраны труда, создав прецедент в соответствующей законодательной среде Китая. Эти инновации заслужили местным органам власти признание одними из самых инновационных в Китае по оценке «Impact China».

Промышленный кластер экономической зоны TEDA в масштабе сотен миллиардов юаней обеспечивает удобство для развития технических талантов и цепочки промышленного производства в автомобилестроении, ИТ, отрасли новых химических материалов, фармацевтике и здравоохранении, а также в других отраслях.

Расположенная на пересечении Плана интеграции Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и района Бохайского залива, зона TEDA эффективно интегрирована со 162 межпровинциальными государственными службами в регионе. Профессиональные сторонние консалтинговые услуги доступны для поддержки каналов финансирования, операций, управления, подбора кадров и продаж.

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