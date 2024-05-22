THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS يعلن عن قائمة 100-51 لعام 2024

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50 Best

22 مايو, 2024, 15:00 AST

لندن, 22 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يكشف The World's 50 Best Restaurants 2024، برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna، اليوم عن قائمة المطاعم المرتبة من No.51 إلى No.100 قبل حفل توزيع الجوائز هذا العام، والذي سيقام في لاس فيغاس في 5 يونيو/حزيران. تحتوي القائمة الموسعة  51-100على مطاعم في جميع أنحاء القارات الست ويتم تجميعها من أصوات 1,080 من الخبراء المستقلين من عالم الطبخ، من الصحفيين الغذائيين والطهاة المشهورين عالميًا إلى خبراء الطبخ المسافرين. ساهم كل منهم بأصواتهم للمساعدة في إنشاء The World's 50 Best Restaurants 2024، حيث سيتم الكشف عن القائمة الكاملة بعد أسبوعين من اليوم، مباشرة على المسرح.

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The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100
The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100

 

 

  • تتضمن قائمة51-100   12مشاركاً جديدًا من 11 مدينة مختلفة، يتراوحون من برلين ومومباي إلى سيول وسيدني
  • تتضمن قائمة  51-100 مطاعم في 23 إقليمًا عبر ست قارات
  • 13 مشاركاَ من آسيا، و23 من أوروبا، وستة من أمريكا الشمالية، وخمسة من أمريكا الجنوبية، وَواحد من الشرق الأوسط وواحد من أفريقيا وواحد من أوقيانوسيا
  • أعلى مشارك جديد في قائمة 51-100 هو Atelier Moessmer Norbert Niederkofler في برونيك، إيطاليا، No.52

تكتسب أوروبا ستة مشاركات جديدة إلى القائمة هذا العام، بما في ذلك Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) في برونيكو؛ Coda (No.62) في برلين؛ Bozar (No.63) في بروكسل؛ Le Doyenné (No.70) في سان فرين؛ Restaurant Jan (No.84) في ميونيخ وMountain (No.94) في لندن.

ترحب آسيا بالمشاركات الجديدة من Masque في مومباي (No.78) ، بالإضافة إلى Mosu (No.86) وOnjium (No.96)، وكلاهما في سيول.

يستمر The World's 50 Best Restaurants في التعرف على فن الطهي المزدهر في أمريكا الشمالية مع مشاركات جديدة Smyth، في شيكاغو، في No.90 وFauna، في فالي دي غوادالوبي، المكسيك، في No.100.

يتم تمثيل أستراليا في التصنيف الموسع من قبل Saint Peter في سيدني، بقيادة الطاهي Josh Niland، والذي يحتل No.98.

للحصول على القائمة الكاملة 51-100، انقر هنا.

ومن جانبه، صرّح William Drew، مدير تطوير المحتوى الخاصّ بجوائز The World's 50 Best Restaurants، قائلًا: "التصنيف الموسع لهذا العام هو تمثيل حقيقي للطبخ العالمي. مع المطاعم الموجودة في 23 إقليمًا، نحن متحمسون لرؤية العديد من المشاركات الجديدة التي تترك بصمتها في عالم الطعام. تهانينا الكبيرة للمطاعم والفرق على قائمة  51-100لهذا العام."

سيتم بث The World's 50 Best Restaurants 2024 مباشرة على صفحة 50 Best على الفايسبوك هنا وقناة اليوتيوب هنا بدءًا من الساعة 20:25 مساءً )بتوقيت المحيط الهادئ( في 5 يونيو/حزيران.

المركز الإعلامي: 

https://mediacentre.theworlds50best.com 

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2418398/50_Best.jpg
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