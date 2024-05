THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA A LISTA 51-100 DE 2024

LONDRES, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, revela hoje a lista de restaurantes classificados de No.51 a No.100 antes da cerimônia de premiação deste ano, que acontecerá em Las Vegas no dia 5 de junho. A lista estendida 51-100 apresenta restaurantes em seis continentes e é compilada a partir dos votos de 1,080 especialistas independentes do mundo da gastronomia, desde jornalistas gastronômicos e chefs de renome mundial até gastrônomos viajantes. Cada um contribuiu com seus votos para ajudar a criar The World's 50 Best Restaurants 2024, com a lista completa a ser revelada ao vivo daqui a duas semanas.

The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100

A lista 51-100 inclui 12 novos participantes de 11 cidades diferentes, desde Berlim e Mumbai até Seul e Sydney

até Seul e A lista 51-100 inclui restaurantes em 23 territórios em seis continentes

13 participantes são da Ásia, 23 da Europa, seis da América do Norte, cinco da América do Sul, um do Oriente Médio, um da África e um da Oceania

O novo participante com posição mais alta na lista 51-100 é o Atelier Moessmer Norbert Niederkofler em Brunico, Itália, classificado como No.52

A Europa ganha seis novas entradas na lista este ano, incluindo o Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) em Brunico; Coda (No.62) em Berlim; Bozar (No.63) em Bruxelas; Le Doyenné (No.70) em Saint-Vrain; Restaurant Jan (No.84) em Munique e Mountain (No.94) em Londres.

A Ásia inclui a entrada do Masque, em Mumbai (No.78), bem como do Mosu (No.86) e do Onjium (No.96), ambos em Seul.

The World's 50 Best Restaurants continua a reconhecer a florescente gastronomia da América do Norte com novos participantes: Smyth, em Chicago, No.90, e Fauna, em Valle de Guadalupe, México, na posição No.100.

A Austrália é representada na classificação ampliada pelo Saint Peter de Sydney, liderado pelo chef Josh Niland, que ocupa a posição No.98.

Para ver a lista 51-100 completa, clique aqui .

William Drew, Diretor de Conteúdo da The World's 50 Best Restaurants, comenta: "a classificação ampliada deste ano é uma verdadeira representação da gastronomia global. Com restaurantes localizados em 23 territórios, estamos animados em ver tantos participantes que estão deixando sua marca no mundo gastronômico. Parabéns aos restaurantes e equipes da lista 51-100 deste ano."

The World's 50 Best Restaurants 2024 será transmitida ao vivo na página 50 Best no Facebook aqui e no canal do YouTube aqui a partir das 20:25 (horário de verão do Pacífico) do dia 5 de junho.

Centro de mídia:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418398/50_Best.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2361814/4686918/World_50_Best_2024_Logo.jpg

FONTE 50 Best