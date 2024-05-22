THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈 2024 年第 51-100 名榜單
22 5月, 2024, 20:00 CST
倫敦2024年5月22日 /美通社/ -- 由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024 在頒獎典禮前揭曉排名 No.51 至 No.100 的餐廳名單。6 月 5 日將在拉斯維加斯舉行頒獎典禮。這次加評的 51-100 名榜單從六大洲的餐廳中挑選，由美食界 1,080 名獨立專家投票選出，專家囊括美食記者、全球知名主廚及旅行美食家等。他們每個人都可以投出自己寶貴的一票，選出 The World's 50 Best Restaurants 2024 的上榜名單，詳細完整的名單將從今天起兩週後在頒獎典禮直播時公佈。
- 這份 51-100 名的名單包括位於柏林、孟買、首爾和雪梨等 11 個不同城市的 12 家新進入選餐廳。
- 這份 51-100 名的名單從六大洲的 23 個地區餐廳中精挑細選。
- 亞洲入選 13 家餐廳、歐洲入選 23 家餐廳，北美入選六家餐廳，南美入選五家餐廳、中東入選一家餐廳、非洲入選一家餐廳、大洋洲入選一家餐廳
- 這份 51-100 名的榜單中排名最高的新入選餐廳是位於意大利布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler，排名 No.52
歐洲今年新入選六家餐廳，包括布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler（No.52）；柏林的 Coda（No.62）；布魯塞爾的 Bozar（No.63）；聖弗蘭的 Le Doyenné（No.70）；慕尼黑的 Restaurant Jan（No.84）和倫敦的 Mountain（No.94）。
亞洲新入選的餐廳是孟買的 Masque（No.78）、首爾的 Mosu（No.86）和 Onjium（No.96）。
The World's 50 Best Restaurants 仍高度認可北美蓬勃發展的美食業，新入選的餐廳有芝加哥 的 Smyth No.90及墨西哥 Valle de Guadalupe 的 Fauna No.100。
在這次加評的排名中，澳洲的餐廳亦榜上有名，由主廚 Josh Niland 管理的雪梨 Saint Peter 名列 No.98。
如欲查看完整的 51-100 名的名單，請點選此處。
The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「今年加評的排名能真正代表全球美食業的情況。 入選的餐廳遍佈 23 個地區，很高興看到這麼多新入選餐廳在餐飲界脫穎而出。熱烈祝賀今年 51-100 名入選餐廳和團隊。」
The World's 50 Best Restaurants 2024 將於 6 月 5 日 20:25 （太平洋夏季時間）開始在 50 Best Facebook 網頁（連結）和 YouTube 頻道（連結）上進行網絡直播。
媒體中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com
SOURCE 50 Best
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