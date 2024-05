THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈 2024 年第 51-100 名榜單

倫敦2024年5月22日 /美通社/ -- 由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024 在頒獎典禮前揭曉排名 No.51 至 No.100 的餐廳名單。6 月 5 日將在拉斯維加斯舉行頒獎典禮。這次加評的 51-100 名榜單從六大洲的餐廳中挑選,由美食界 1,080 名獨立專家投票選出,專家囊括美食記者、全球知名主廚及旅行美食家等。他們每個人都可以投出自己寶貴的一票,選出 The World's 50 Best Restaurants 2024 的上榜名單,詳細完整的名單將從今天起兩週後在頒獎典禮直播時公佈。

這份 51-100 名的名單包括位於柏林、孟買、首爾和雪梨等 11 個不同城市的 12 家新進入選餐廳。

這份 51-100 名的名單從六大洲的 23 個地區餐廳中精挑細選。

亞洲入選 13 家餐廳、歐洲入選 23 家餐廳,北美入選六家餐廳,南美入選五家餐廳、中東入選一家餐廳、非洲入選一家餐廳、大洋洲入選一家餐廳

這份 51-100 名的榜單中排名最高的新入選餐廳是位於意大利布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler,排名 No.52