THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈 2024 年第 51-100 名榜單

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50 Best

22 5月, 2024, 20:00 CST

倫敦2024年5月22日 /美通社/ -- 由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024 在頒獎典禮前揭曉排名 No.51 至 No.100 的餐廳名單。6 月 5 日將在拉斯維加斯舉行頒獎典禮。這次加評的 51-100 名榜單從六大洲的餐廳中挑選，由美食界 1,080 名獨立專家投票選出，專家囊括美食記者、全球知名主廚及旅行美食家等。他們每個人都可以投出自己寶貴的一票，選出 The World's 50 Best Restaurants 2024 的上榜名單，詳細完整的名單將從今天起兩週後在頒獎典禮直播時公佈。

  • 這份 51-100 名的名單包括位於柏林、孟買、首爾和雪梨等 11 個不同城市的 12 家新進入選餐廳。
  • 這份 51-100 名的名單從六大洲的 23 個地區餐廳中精挑細選。
  • 亞洲入選 13 家餐廳、歐洲入選 23 家餐廳，北美入選六家餐廳，南美入選五家餐廳、中東入選一家餐廳、非洲入選一家餐廳、大洋洲入選一家餐廳
  • 這份 51-100 名的榜單中排名最高的新入選餐廳是位於意大利布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler，排名 No.52
The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100
The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100

歐洲今年新入選六家餐廳，包括布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler（No.52）；柏林的 Coda（No.62）；布魯塞爾的 Bozar（No.63）；聖弗蘭的 Le Doyenné（No.70）；慕尼黑的 Restaurant Jan（No.84）和倫敦的 Mountain（No.94）。

亞洲新入選的餐廳是孟買的 Masque（No.78）、首爾的 Mosu（No.86）和 Onjium（No.96）。

The World's 50 Best Restaurants 仍高度認可北美蓬勃發展的美食業，新入選的餐廳有芝加哥 的 Smyth No.90及墨西哥 Valle de Guadalupe 的 Fauna No.100。

在這次加評的排名中，澳洲的餐廳亦榜上有名，由主廚 Josh Niland 管理的雪梨 Saint Peter 名列 No.98。

如欲查看完整的 51-100 名的名單，請點選此處

The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「今年加評的排名能真正代表全球美食業的情況。 入選的餐廳遍佈 23 個地區，很高興看到這麼多新入選餐廳在餐飲界脫穎而出。熱烈祝賀今年 51-100 名入選餐廳和團隊。」

The World's 50 Best Restaurants 2024 將於 6 月 5 日 20:25 （太平洋夏季時間）開始在 50 Best Facebook 網頁（連結）和 YouTube 頻道（連結）上進行網絡直播。

媒體中心：

https://mediacentre.theworlds50best.com

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