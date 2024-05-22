THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈 2024 年第 51-100 名榜單

歐洲今年新入選六家餐廳，包括布魯尼科的 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler（No.52）；柏林的 Coda（No.62）；布魯塞爾的 Bozar（No.63）；聖弗蘭的 Le Doyenné（No.70）；慕尼黑的 Restaurant Jan（No.84）和倫敦的 Mountain（No.94）。

亞洲新入選的餐廳是孟買的 Masque（No.78）、首爾的 Mosu（No.86）和 Onjium（No.96）。

The World's 50 Best Restaurants 仍高度認可北美蓬勃發展的美食業，新入選的餐廳有芝加哥 的 Smyth No.90及墨西哥 Valle de Guadalupe 的 Fauna No.100。

在這次加評的排名中，澳洲的餐廳亦榜上有名，由主廚 Josh Niland 管理的雪梨 Saint Peter 名列 No.98。

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The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「今年加評的排名能真正代表全球美食業的情況。 入選的餐廳遍佈 23 個地區，很高興看到這麼多新入選餐廳在餐飲界脫穎而出。熱烈祝賀今年 51-100 名入選餐廳和團隊。」

The World's 50 Best Restaurants 2024 將於 6 月 5 日 20:25 （太平洋夏季時間）開始在 50 Best Facebook 網頁（ 連結 ）和 YouTube 頻道 （連結） 上進行網絡直播。

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SOURCE 50 Best