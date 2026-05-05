Thunes et Vodacom Tanzania s'associent pour faciliter les paiements internationaux via M-Pesa depuis la Tanzanie vers la Chine et l'Ouganda

Cette collaboration révolutionne le commerce et la simplicité des paiements pour les commerçants et les consommateurs tanzaniens

SINGAPOUR, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, l'infrastructure intelligente de paiements internationaux, s'est associée à Vodacom Tanzania, la principale société de télécommunications du pays, pour transformer le commerce transfrontalier et l'inclusion financière numérique grâce à la nouvelle solution de paiement international M-Pesa de Vodacom. Grâce à cette collaboration, les clients de Vodacom en Tanzanie peuvent désormais payer des commerçants en Ouganda et en Chine directement à partir de leur téléphone portable.

Cette solution novatrice répond à la demande croissante des commerçants tanzaniens qui font des affaires avec les marchés ougandais et chinois, mais qui sont souvent confrontés à des difficultés liées à des moyens de paiement coûteux, lents et peu sûrs. Grâce à cette innovation, qui s'appuie sur le Direct Global Network de Thunes, Vodacom entend combler ces lacunes en proposant des paiements numériques transfrontaliers sécurisés et en temps réel, et renforcer ainsi son leadership en matière d'innovation dans le domaine des services financiers mobiles en Afrique.

Cette solution favorise les échanges avec deux marchés clés pour la Tanzanie. Depuis huit années consécutives, la Chine est le premier partenaire commercial de la Tanzanie, les échanges bilatéraux ayant atteint 8,8 milliards de dollars en 2024. La même année, les échanges commerciaux bilatéraux entre la Tanzanie et l'Ouganda ont atteint environ 2,23 milliards de dollars, soit une hausse de 64 % par rapport à l'année précédente.

Epimack Mbeteni, directeur de M-Pesa chez Vodacom Tanzania, a déclaré : « C'est plus qu'une simple fonction de paiement, c'est un catalyseur pour l'autonomisation économique et une passerelle pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs de Tanzanie afin qu'ils soient compétitifs et prospères sur les marchés régionaux et mondiaux. Grâce au réseau étendu et fiable de Thunes, nous permettons des paiements transfrontaliers faciles, sûrs et abordables qui renforcent l'autonomie des utilisateurs, stimulent le commerce et placent M-Pesa au centre de l'avenir du commerce numérique en Afrique. »

Grâce au Direct Global Network de Thunes, les clients peuvent désormais régler leurs achats auprès de commerçants en Ouganda via MTN MoMo et auprès de commerçants chinois via le réseau Alipay, le tout via le menu USSD de M-Pesa ou l'application M-Pesa Super App. Ce processus est sécurisé et convivial, et supprime les obstacles bancaires traditionnels pour les particuliers et les entreprises.

Dawei Wang, SVP Network chez Thunes, a ajouté : « Vodacom Tanzania rejoignant le Direct Global Network de Thunes pour numériser les paiements transfrontaliers change la donne pour les entreprises locales. En combinant la technologie de Vodacom avec le réseau propriétaire et fiable de Thunes, les clients tanzaniens peuvent payer leurs partenaires en Chine et en Ouganda en temps réel. Cette innovation accélère l'interopérabilité, ainsi que le commerce international et la croissance des entreprises, et soutient notre vision de connecter le prochain milliard d'utilisateurs finaux à l'économie mondiale. »

Cette initiative constitue un levier stratégique pour les consommateurs et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui ont besoin d'outils financiers fiables et rapides, tels que l'argent mobile. Une enquête GeoPoll de 2025 sur les services financiers et leur utilisation en Tanzanie a révélé que 94 % des personnes interrogées utilisaient l'argent mobile.

L'alliance entre Thunes et Vodacom Tanzania devrait transformer la vie de millions de consommateurs en supprimant les barrières transfrontalières. En connectant davantage la Tanzanie à des puissances mondiales comme la Chine et en rationalisant le commerce intra-africain, cette collaboration contribue à construire une économie inclusive et à renforcer le rôle de la Tanzanie en tant que force sur le marché mondial.

À propos de Vodacom Tanzania

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.vodacom.co.tz/

À propos de Thunes

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.thunes.com/

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