TISE تعلن نتائج الإدراج في النصف الأول من عام 2026 وتسجل رقمين قياسيين في إجمالي عدد الإدراجات وقيمتها

غيرنزي، جزر القنال، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم البورصة الدولية للأوراق المالية (TISE)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (NYSE: MIAX)، أنها أدرجت 442 ورقة مالية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإدراجات إلى مستوى قياسي بلغ 4,861 ورقة مالية في القائمة الرسمية لدى TISE في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة مستوى قياسياً قدره 813 مليار جنيه إسترليني في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي.

قال Cees Vermaas، الرئيس التنفيذي لـ :TISE «بعد عام مفصلي للبورصة في 2025، يسرني أن أرى استمرار النمو في إجمالي عدد الإدراجات وقيمتها لدى TISE في النصف الأول من عام 2026. على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الكلية العالمية أوجدت حالة من عدم اليقين في أسواق السندات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، فإن الأداء القوي الذي حققناه يؤكد مكانة TISE بوصفها منصة أوروبية رائدة لإدراج السندات».

أبرز النقاط الإضافية في النصف الأول من عام 2026

بلغ إجمالي عدد أوراق الدين المرتبطة بالأسهم الخاصة المدرجة لدى TISE 2,090 ورقة مالية في 30 يونيو 2026. تم إدراج 159 ورقة مالية جديدة من أوراق الدين المرتبطة بالأسهم الخاصة لدى TISE خلال النصف الأول من عام 2026.

بلغ إجمالي عدد السندات ذات العائد المرتفع المدرجة لدى TISE 565 سنداً في 30 يونيو 2026، مع إدراج 72 سنداً جديداً من السندات ذات العائد المرتفع خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي عدد سندات التوريق المدرجة في القائمة الرسمية لدى TISE 650 سنداً في 30 يونيو 2026، مع إدراج 56 عملية توريق جديدة خلال النصف الأول من عام 2026.

أدرجت TISE 125 ورقة مالية في يونيو 2026، بزيادة قدرها 47.1% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المقبولة بموجب قواعد إدراج الأسهم للشركات المتخصصة ( Equity Listing Rules for Specialist Companies ) لدى TISE 27 ورقة مالية في 30 يونيو 2026.

بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العقاري البريطانية المدرجة 41 صندوقاً في 30 يونيو 2026، مع احتفاظ TISE بمكانتها كأكبر سوق لصناديق الاستثمار العقاري البريطانية المدرجة.

في 30 يونيو 2026، كانت جهات الإصدار لدى TISE متخذة من 39 إقليماً مختلفاً حول العالم مقراً لها، ومثلت جهات الإصدار المتخذة من المملكة المتحدة مقراً لها أكبر مصدر للإدراجات الجديدة بنسبة 43.4%، مقابل 32.4% لجهات الإصدار المتخذة من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، و5.9% للأوراق المالية المدرجة من جهات إصدار متخذة من الولايات المتحدة مقراً لها خلال النصف الأول من عام 2026.

نبذة عن TISE

توفر TISE خدمات الأسواق المالية والأوراق المالية للشركات حول العالم. سوق سندات المستثمرين المؤهلين (QIBM) التابع لـ TISE هو واحد من أبرز الأسواق الأوروبية لإدراج السندات ذات العائد المرتفع، ومنتجات التمويل المهيكل، ومعاملات التوريق. وتُدرِج TISE مجموعة من صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري البريطانية (UK REITs)، كما تستضيف شريحة خاصة بالتمويل المستدام تحت اسم TISE Sustainable. يقع المقر الرئيسي لـ TISE في جزيرة غيرنزي، بجزر القنال. لمعرفة المزيد عن TISE، تفضلوا بزيارة موقع الويب .www.tisegroup.com

نبذة عن MIAX

Miami International Holdings, Inc. (NYSE: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير MIAX ثماني بورصات في أسواق الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل MIAX® Options وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX Sapphire® وMIAX Pearl Equities™ وMIAX Futures® وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX) والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). تمتلك MIAX أيضًا Dorman Trading، وهي تاجر عمولات كامل الخدمات في العقود الآجلة ووسيط-تاجر مسجل بالإخطار لدى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، وذلك لأغراض تسهيل معاملات العقود الآجلة للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: .www.miaxglobal.com

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لا يشكل هذا البيان الصحفي عرض بيع أو التماس عرض شراء لأي أوراق مالية صادرة عن Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، "الشركة")، كما لا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيه هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "خطة" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في نهاية المطاف". ويُنبه إلى أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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