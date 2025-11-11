True Global Ventures 72小時內喜迎兩大投資組合裡程碑，於美國市場迎來決定性時刻

FORGE GLOBAL被嘉信理財以6.6億美元收購

嘉信理財(Charles Schwab Corporation)已同意以約6.6億美元的價格收購Forge Global，公司估值約為每股45美元。

Forge Global率先構建了促進私募股權和風險投資流動性的數字基礎設施，在全球規模最大、增長最迅速的二級市場生態中連接投資者、股東及私營企業。

True Global Ventures創始人、一位支持傑出企業家的遠見者Dušan Stojanović表示：「這樣的時刻彰顯了我們著眼長遠投資的意義。Forge Global重新定義了私募市場流動性的創造與管理模式。嘉信理財的收購反映了傳統金融與私募市場經濟之間的加速融合，而這正是TGV自成立以來就一直在投資的領域。我們相信Forge Global將在私營公司股權及基金代幣化等領域持續創新！」

Forge Global首席執行官Kelly Rodrigues補充道：「與嘉信理財的這次合作是私募市場的一個轉折點。Forge致力於讓更多人能夠參與私營公司投資，而與全球最受信賴的金融機構之一合作，將極大地加速這一使命的實現。我們很榮幸擁有像TGV這樣的長期合作伙伴，他們從一開始就相信這一願景。」

ANIMOCA BRANDS擬通過 CURRENC GROUP INC. 登陸納斯達克

Animoca Brands已提議與Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR)合並，合並後Animoca股東將持有合並後實體約95%股權。合並交易預計於2026年下半年完成，並促成一家公司在納斯達克上市。

Animoca Brands正在構建數字產權的底層架構。其與Currenc的合作將在跨境支付、穩定幣及代幣化數字資產領域創造強大的潛在協同效應，實現Web3創新與新一代金融基礎設施的融合。

Animoca Brands聯合創始人兼執行主席Yat Siu評論道：「通過Currenc在納斯達克上市，是數字資產和代幣化走向主流應用的重要一步。這使我們能夠將數字產權的優勢（從游戲、教育到金融等更廣領域）帶給更廣泛的受眾。」

他進一步強調：「我們與Currenc的合作可謂志同道合 -- 兩家機構皆致力於重塑全球價值流動模式。我們攜手加速向開放、可互操作的數字經濟轉型。True Global Ventures從一開始就堅定地相信這一願景。」

Dušan Stojanović評論道：「Yat Siu是我們這個時代最具遠見的企業家之一。他在Animoca Brands的領導力持續塑造著數字產權的未來。我們合作逾十載，見證Animoca籌備納斯達克上市，這不僅證明了他的遠見卓識，也證明了堅持、創新和全球合作的力量。我們很自豪從一開始就篤信這一使命。」

TRUE GLOBAL VENTURES的決定性一周

這兩大裡程碑，一個在私募市場流動性領域，另一個在數字資產基礎設施領域，均體現了TGV的投資理念，即支持有遠見的創始人，加速在美國及全球的規模擴張，連接傳統金融與人工智能和區塊鏈創新。

在獲得新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)頒發的資本市場服務(CMS)牌照，成為持牌基金管理公司(LFMC)數月後，True Global Ventures如今於美國迎來兩項重大成功，躋身全球表現最卓越的風險投資基金之列。

