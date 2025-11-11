True Global Ventures 72小時內喜迎兩大投資組合裡程碑，於美國市場迎來決定性時刻
11 11月, 2025, 22:00 CST
Forge Global以6.6億美元被收購以及Animoca Brands擬登陸納斯達克，共同鑄就True Global Ventures 4號與5號基金關鍵節點
新加坡 2025年11月11日 /美通社/ -- 專注於投資人工智能與區塊鏈技術領域的全球風險投資公司True Global Ventures（簡稱"TGV"）在美國迎來了具有歷史意義的一周。
TGV旗下的兩大旗艦投資項目 -- Forge Global Holdings (NYSE: FRGE)和Animoca Brands Corporation Limited -- 各自實現了變革性裡程碑，彰顯了該基金長期支持塑造金融與數字資產未來的有遠見企業家的承諾。
FORGE GLOBAL被嘉信理財以6.6億美元收購
嘉信理財(Charles Schwab Corporation)已同意以約6.6億美元的價格收購Forge Global，公司估值約為每股45美元。
Forge Global率先構建了促進私募股權和風險投資流動性的數字基礎設施，在全球規模最大、增長最迅速的二級市場生態中連接投資者、股東及私營企業。
True Global Ventures創始人、一位支持傑出企業家的遠見者Dušan Stojanović表示：「這樣的時刻彰顯了我們著眼長遠投資的意義。Forge Global重新定義了私募市場流動性的創造與管理模式。嘉信理財的收購反映了傳統金融與私募市場經濟之間的加速融合，而這正是TGV自成立以來就一直在投資的領域。我們相信Forge Global將在私營公司股權及基金代幣化等領域持續創新！」
Forge Global首席執行官Kelly Rodrigues補充道：「與嘉信理財的這次合作是私募市場的一個轉折點。Forge致力於讓更多人能夠參與私營公司投資，而與全球最受信賴的金融機構之一合作，將極大地加速這一使命的實現。我們很榮幸擁有像TGV這樣的長期合作伙伴，他們從一開始就相信這一願景。」
ANIMOCA BRANDS擬通過 CURRENC GROUP INC. 登陸納斯達克
Animoca Brands已提議與Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR)合並，合並後Animoca股東將持有合並後實體約95%股權。合並交易預計於2026年下半年完成，並促成一家公司在納斯達克上市。
Animoca Brands正在構建數字產權的底層架構。其與Currenc的合作將在跨境支付、穩定幣及代幣化數字資產領域創造強大的潛在協同效應，實現Web3創新與新一代金融基礎設施的融合。
Animoca Brands聯合創始人兼執行主席Yat Siu評論道：「通過Currenc在納斯達克上市，是數字資產和代幣化走向主流應用的重要一步。這使我們能夠將數字產權的優勢（從游戲、教育到金融等更廣領域）帶給更廣泛的受眾。」
他進一步強調：「我們與Currenc的合作可謂志同道合 -- 兩家機構皆致力於重塑全球價值流動模式。我們攜手加速向開放、可互操作的數字經濟轉型。True Global Ventures從一開始就堅定地相信這一願景。」
Dušan Stojanović評論道：「Yat Siu是我們這個時代最具遠見的企業家之一。他在Animoca Brands的領導力持續塑造著數字產權的未來。我們合作逾十載，見證Animoca籌備納斯達克上市，這不僅證明了他的遠見卓識，也證明了堅持、創新和全球合作的力量。我們很自豪從一開始就篤信這一使命。」
TRUE GLOBAL VENTURES的決定性一周
這兩大裡程碑，一個在私募市場流動性領域，另一個在數字資產基礎設施領域，均體現了TGV的投資理念，即支持有遠見的創始人，加速在美國及全球的規模擴張，連接傳統金融與人工智能和區塊鏈創新。
在獲得新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)頒發的資本市場服務(CMS)牌照，成為持牌基金管理公司(LFMC)數月後，True Global Ventures如今於美國迎來兩項重大成功，躋身全球表現最卓越的風險投資基金之列。
關於 TRUE GLOBAL VENTURES
True Global Ventures (TGV)是一家全球風險投資公司，專注於投資處於成長階段和後期階段的人工智能和區塊鏈技術公司。TGV投資組合包括Animoca Brands、Forge Global、Ledger、The Sandbox、Prezent、Coding Giants、Obligo、COVU、Validation Cloud、SATO、Chromaway、Jus Mundi、BookitnGo、GCEX、Coinhouse等眾多項目。幾乎所有被投企業均位於美國或正准備進入美國市場。TGV業務遍及舊金山、紐約、巴黎、倫敦、斯德哥爾摩、迪拜、新加坡及香港，致力於支持有遠見的創始人打造下一代變革性科技企業。
了解更多信息：https://www.tgv4plus.com/
聯系True Global Ventures：[email protected]
