True Global Ventures célèbre deux avancées majeures de son portefeuille d'investissement en l'espace de 72 heures, marquant un moment décisif aux États-Unis

L'acquisition de Forge Global pour 660 millions de dollars et le projet d'introduction d'Animoca Brands au Nasdaq marquent des jalons déterminants pour les fonds True Global Ventures 4 et 5.

SINGAPOUR, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), société internationale de capital-risque investissant dans les entreprises de technologies d'intelligence artificielle (IA) et de blockchain, célèbre une semaine historique aux États-Unis.

Deux des investissements phares de TGV — Forge Global Holdings (NYSE : FRGE) et Animoca Brands Corporation Limited — ont chacun franchi des étapes majeures qui soulignent l'engagement à long terme du fonds à soutenir des entrepreneurs visionnaires façonnant l'avenir de la finance et des actifs numériques.

Forge Global’s $660 million acquisition and Animoca Brands’ planned Nasdaq listing mark defining moments for the True Global Ventures Funds 4 and 5.

FORGE GLOBAL ACQUISE PAR CHARLES SCHWAB POUR 660 MILLIONS DE DOLLARS

Charles Schwab Corporation a accepté d'acquérir Forge Global pour environ 660 millions de dollars américains, valorisant l'entreprise à environ 45 dollars par action.

Forge Global a été un pionnier dans le développement d'une infrastructure numérique facilitant la liquidité sur les marchés privés et reliant investisseurs, actionnaires et entreprises privées au sein de l'un des plus grands écosystèmes mondiaux de marchés secondaires, en forte croissance.

« Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous investissons sur le long terme, » a déclaré Dušan Stojanović, fondateur initial de True Global Ventures et visionnaire soutenant des entrepreneurs d'exception. « Forge Global a redéfini la manière dont la liquidité est créée et gérée sur les marchés privés. Son acquisition par Charles Schwab reflète la convergence accélérée entre la finance traditionnelle et l'économie des marchés privés — un domaine dans lequel TGV investit depuis sa création. Nous croyons que Forge Global continuera d'innover dans des domaines tels que la tokenisation des actions et des fonds d'entreprises privées !»

Kelly Rodrigues, CEO de Forge Global, a ajouté : « Ce partenariat avec Charles Schwab représente un tournant pour les marchés privés. Forge a été créée pour démocratiser l'accès aux investissements dans les entreprises privées, et le fait de rejoindre l'une des institutions financières les plus fiables au monde va accélérer considérablement cette mission. Nous sommes fiers d'avoir eu des partenaires de long terme comme TGV, qui ont cru en cette vision dès le départ. »

ANIMOCA BRANDS ENVISAGE UNE COTATION AU NASDAQ VIA CURRENC GROUP INC.

Animoca Brands a proposé une fusion avec Currenc Group Inc. (Nasdaq : CURR), dans le cadre de laquelle les actionnaires d'Animoca détiendraient environ 95 % de la nouvelle entité combinée. La fusion devrait être finalisée au second semestre 2026, conduisant à une société cotée au Nasdaq.

Animoca Brands construit la couche fondamentale des droits de propriété numérique. Son partenariat avec Currenc crée des synergies puissantes dans les domaines des paiements transfrontaliers, des stablecoins et des actifs numériques tokenisés, combinant l'innovation Web3 et une infrastructure financière de nouvelle génération.

Yat Siu, cofondateur et président exécutif d'Animoca Brands, a déclaré : « Une cotation au Nasdaq via Currenc représente une étape majeure vers l'adoption massive des actifs numériques et de la tokenisation. Elle nous permettra d'apporter les avantages des droits de propriété numérique — du jeu vidéo et de l'éducation à la finance et au-delà— à un public encore plus large. »

Il poursuit : « Notre collaboration avec Currenc reflète un ADN commun — deux organisations qui réinventent la manière dont la valeur circule à l'échelle mondiale. Ensemble, nous voulons accélérer la transition vers des économies numériques ouvertes et interopérables. True Global Ventures a cru en cette vision depuis le tout début. »

Dušan Stojanović a ajouté : « Yat Siu est l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de notre époque. Son leadership chez Animoca Brands continue de façonner l'avenir des droits de propriété numérique. Notre partenariat s'étend sur plus d'une décennie, et voir Animoca se préparer à une cotation au Nasdaq est non seulement un hommage à sa vision, mais aussi au pouvoir de la persévérance, de l'innovation, et de la collaboration mondiale. Nous sommes fiers d'avoir cru en cette mission dès ses débuts. »

UNE SEMAINE DÉTERMINANTE POUR TRUE GLOBAL VENTURES

Ces deux étapes — l'une dans la liquidité des marchés privés, l'autre dans l'infrastructure des actifs numériques — incarnent la philosophie d'investissement de TGV : soutenir des fondateurs visionnaires, accélérer la croissance à l'échelle mondiale et relier la finance traditionnelle à l'innovation en IA et Blockchain.

Quelques mois seulement après l'obtention de sa licence de société de gestion de fonds (LFMC) à travers une licence de services de marchés de capitaux (CMS) délivrée par l'Autorité Monétaire de Singapour (MAS), True Global Ventures célèbre aujourd'hui deux succès majeurs aux États-Unis, confirmant sa position parmi les meilleurs fonds de capital-risque au monde.

À PROPOS DE TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) est une société internationale de capital-risque investissant dans des entreprises de technologies d'intelligence artificielle et de blockchain aux stades de croissance et de maturité. Son portefeuille comprend notamment Animoca Brands, Forge Global, Ledger, The Sandbox, Prezent, Coding Giants, Obligo, COVU, Validation Cloud, SATO, Chromaway, Jus Mundi, BookitnGo, GCEX, Coinhouse, et bien d'autres. La plupart de ses entreprises sont implantées aux États-Unis ou y développent leurs activités. Présente à San Francisco, New York, Paris, Londres, Stockholm, Dubai, Singapore and Hong Kong, TGV soutient des fondateurs visionnaires qui construisent la prochaine génération de ventures technologies à fort impact.

