True Global Ventures två stora milstolpar i portföljen inom 72 timmar i USA

Forge Global uppköpt för 660 miljoner USD och Animoca Brands planerade Nasdaq-notering markerar avgörande ögonblick för True Global Ventures fonder 4 och 5.

SINGAPORE, 11 November 2025 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), ett globalt riskkapitalbolag som investerar i företag inom AI- och blockkedjeteknologi, firar en historisk vecka i USA.

Två av TGV:s flaggskeppsinvesteringar — Forge Global Holdings (NYSE: FRGE) och Animoca Brands Corporation Limited — har båda uppnått transformativa milstolpar som belyser fondens långsiktiga engagemang för att stödja visionära entreprenörer som formar framtidens finans- och digitala tillgångar.

FORGE GLOBAL FÖRVÄRVAS AV CHARLES SCHWAB FÖR 660 MILJONER USD

Charles Schwab Corporation har gått med på att förvärva Forge Global för cirka 660 miljoner USD, vilket värderar bolaget till omkring 45 USD per aktie. Forge Global har varit en pionjär inom utvecklingen av digital infrastruktur som möjliggör likviditet inom private equity och riskkapital, och kopplar samman investerare, aktieägare och privata företag i ett av världens största och snabbast växande sekundärmarknadsekosystem.

"Sådana ögonblick påminner oss om varför vi investerar på lång sikt," sade Dušan Stojanović, grundare av True Global Ventures och en visionär som stödjer exceptionella entreprenörer. "Forge Global har omdefinierat hur likviditet skapas och hanteras på privata marknader. Förvärvet av Charles Schwab speglar den accelererande konvergensen mellan traditionell finans och den privata marknaden— ett område där TGV har investerat sedan starten. Vi tror att Forge Global kommer att fortsätta att innovera inom områden som tokenisering av privata företagsaktier och fonder!"

Kelly Rodrigues, VD för Forge Global, tillade: "Detta partnerskap med Charles Schwab representerar en vändpunkt för de privata marknaderna. Forge byggdes för att demokratisera tillgången till investeringar i privata företag, och att gå samman med en av världens mest betrodda finansiella institutioner kommer dramatiskt att påskynda detta uppdrag. Vi är stolta över att ha haft långsiktiga partners som TGV som trodde på denna vision från början."

ANIMOCA BRANDS STRÄVAR EFTER NASDAQ-NOTERING VIA CURRENC GROUP INC.

Animoca Brands har föreslagit en sammanslagning med Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), genom vilken Animocas aktieägare skulle äga cirka 95 % av den sammanslagna enheten. Sammanslagningen förväntas slutföras under andra halvåret 2026 och resultera i ett Nasdaq-noterat företag.

Animoca Brands bygger det grundläggande lagret för digitala äganderätter. Partnerskapet med Currenc skapar kraftfulla potentiella synergier inom gränsöverskridande betalningar, stablecoins och tokeniserade digitala tillgångar — en kombination av Web3-innovation och nästa generations finansiella infrastruktur.

Yat Siu, medgrundare och verkställande ordförande för Animoca Brands, kommenterade: "En Nasdaq-notering via Currenc representerar ett stort steg mot mainstream-adoptionen av digitala tillgångar och tokenisering. Det gör det möjligt för oss att föra fördelarna med digitala äganderätter — från spel och utbildning till finans och bortom — till en ännu bredare publik."

Han fortsatte: "Vårt samarbete med Currenc speglar ett gemensamt DNA — båda organisationerna omformar hur värde rör sig globalt. Tillsammans strävar vi efter att påskynda övergången till öppna, interoperabla digitala ekonomier. True Global Ventures har varit en trogen anhängare av denna vision från allra första början."

Dušan Stojanović kommenterade: "Yat Siu är en av vår tids mest visionära entreprenörer. Hans ledarskap på Animoca Brands fortsätter att forma framtiden för digitala äganderätter. Vårt partnerskap har sträckt sig över mer än ett decennium, och att se Animoca förbereda sig för en Nasdaq-notering är inte bara ett bevis på hans vision utan också på uthållighet, innovation och globalt samarbete. Vi är stolta över att ha trott på detta uppdrag från dess tidigaste skeden."

EN AVGÖRANDE VECKA FÖR TRUE GLOBAL VENTURES

Dessa två milstolpar — en inom likviditet på privata marknader och den andra inom digital tillgångsinfrastruktur — symboliserar TGV:s investeringsfilosofi: att stödja visionära grundare, accelerera tillväxten i USA och globalt, samt bygga broar mellan traditionell finans och innovation inom AI och blockkedja.

Några månader efter att ha erhållit sin licens som Fund Management Company (LFMC) med en Capital Markets Services (CMS)-licens från Monetary Authority of Singapore (MAS), firar True Global Ventures nu två stora framgångar i USA, vilket positionerar företaget bland de bäst presterande riskkapitalfonderna globalt.

OM TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) är ett globalt riskkapitalbolag som investerar i företag inom AI- och blockkedjeteknologi i tillväxt- och expansionsfasen. TGV:s portfölj inkluderar Animoca Brands, Forge Global, Ledger, The Sandbox, Prezent, Coding Giants, Obligo, COVU, Validation Cloud, SATO, Chromaway, Jus Mundi, BookitnGo, GCEX, Coinhouse… och många fler. Nästan alla portföljbolag är verksamma i USA eller på väg in på den amerikanska marknaden. Med närvaro i San Francisco, New York, Paris, London, Stockholm, Dubai, Singapore och Hongkong, stödjer TGV visionära grundare som bygger nästa generation av transformativa teknikföretag.

